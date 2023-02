De stijl van Anne-Marie: ‘Het moet meteen bingo zijn als ik iets zie’

Anne-Marie van Parreren. Beeld Carly Wollaert

Wie Anne-Marie van Parreren (73), gepensioneerd radiologisch laborant

Gespot Pontsteiger Azartplein

Wat heeft u aan?

“Een heleboel komt bij Gideon Italiaander op de Havenstraat vandaan: mijn muts, veel van de sieraden, de broek, de trui, het vest én de sokken. De jas heb ik ergens op de Nieuwe Hoogstraat gekocht en de schoenen bij Zalando. De broches waren cadeautjes van mijn buurvrouw, voor het passen op de honden en kat.”

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

“Mijn stijl is klassiek, met een knipoog. Ik was als kind erg verwend met een moeder die alles zelf maakte en een voorkeur had voor Boussac-stoffen. Ik droeg altijd dezelfde outfit als mijn pop, met chique schoentjes erbij en ondergoed van Petit Bateau, dus het flamboyante zat er toen al een beetje in. Later kreeg ik acne en een bril. Ik was groot, lang en mager en wilde me toen heel erg verstoppen. Rond mijn 25ste werd dat beter, en dat heb ik gedeeltelijk aan Amsterdam te danken, waar ik toen naartoe ben verhuisd vanuit België. Ik liep er toen al vrij klassiek bij en hier kon ik mezelf zijn zonder commentaar te krijgen.”

Hoe gaat shoppen in zijn werk?

“Ik doe het bijna nooit online, ik hou van snuffelen. Lekker in bakken rauzen, even je gedachten stopzetten. Kleuren trekken me vooral aan, het moet meteen bingo zijn als ik het zie.”

Hoe stelt u een outfit samen?

“Wat ik aanheb, hangt heel erg af van het weer, en daarna bepaal ik in wat voor jas ik zin heb. Daar probeer ik die week dan twee combinaties mee te maken. Mijn nieuwe truc is dat ik bij die outfits alleen de blouse wissel of andere sieraden erbij combineer. Dan hoef ik niet een compleet nieuwe outfit te verzinnen en zie ik er toch fris en anders uit.”

Wat inspireert u?

“De mensen op straat. Niet zozeer modebladen, want ik ben absoluut geen fan van het volgen van daarin aangekondigde trends. Voorspellen ze dat roze en rood in worden, dan trek ik zwart en groen aan. Wat dames droegen in crimeseries uit de jaren zeventig op de BBC, vind ik fantastisch. Parels, kleine tasjes, maar vooral de gedurfde kleurcombinaties inspireren me en trekken me over de streep om ze zelf ook uit te proberen.”