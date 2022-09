De stijl van Anne Baarslag: ‘Een hooligan die net uit kantoor is komen lopen, dát vind ik humor’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven.

Wie Anne Baarslag (25), modestylist

Gespot Levantplein

Wat heb je aan?

“De rok is vintage en komt uit Antwerpen. Het gestreepte singlet is oorspronkelijk militaire werkkleding en de losse witte kraag was de officiële uitnodiging voor Juun.J’s fashion show in Parijs. De denim truckersjas is van Dries van Noten en de bril en laarzen van Balenciaga. De pet spreekt voor zichzelf, neem ik aan.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Dit verschilt van week tot week en is afhankelijk van hoe ik me voel. Het gaat mij vooral om de juiste balans binnen een outfit. Ik wil niet te veel, maar ook niet te weinig zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld een wijde klassieke pantalon dragen, maar dan moet hij wel gecomplementeerd worden met iets dat wat meer spreekt, zoals een bomberjack dat mensen gemakkelijk in het ‘agressieve hooligan’-hokje zouden kunnen plaatsen. Een hooligan die net uit kantoor is komen lopen, dát is humor voor mij. Stijlen moeten gecombineerd worden, anders zouden er naar mijn mening geen nieuwe kunnen ontstaan.”

Hoe heeft jouw stijl zich ontwikkeld?

“Door veel te proberen, te zien en te bewegen. Waar ik vandaan kom, Putten, kleden mensen zich erg conservatief. Je wordt er raar aangekeken als je anders bent. Toen ik in 2017 naar Amsterdam verhuisde, ging ik bij een modewinkel werken. Ik leerde daar veel mensen kennen uit verschillende culturen en subculturen, dat was erg leerzaam. Daarna heb ik nog een tijdje voor Bas Kosters gewerkt, die mij ook veel geleerd heeft op het gebied van zelfvertrouwen en houden van jezelf.”

Zou je je persoonlijkheid met je stijl kunnen vergelijken?

“Ik vind van wel. Je zal mij niet de luidste in de kamer horen zijn. Ik ben op dat gebied vrij bescheiden, rustig en meedenkend met anderen. Ik denk dat mijn stijl dat ook uitspreekt. Hij is vrij ingetogen, maar heeft bepaalde elementen die luid genoeg zijn, zodat alles goed in balans is.”