De stijl van Andrea: ‘Alles wat ik draag is verbonden met een deel van mij of moment uit mijn leven’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: fotograaf Andrea Amponsah (27).

Wie Andrea Amponsah (27), fotograaf en creative director

Gespot Museumplein

Wat heeft u aan?

“Ik draag een boilersuit van Patta; dat was vorig jaar mijn grootste ontdekking op kledinggebied. Hij is makkelijk, comfortabel en cozy – ik snap niet dat ik hem niet eerder droeg. Het gilet dat ik eroverheen draag is van Carhartt, een favoriet die ik al erg lang heb en die door zijn stevigheid voelt als een kogelvrij vest. De zonnebril is van Ray-Ban en de tas en laarzen zijn van Dr. Martens.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Veelzijdig en in contact met mijn gevoel, waarbij functionaliteit en comfort heel belangrijk zijn, maar ook zeker het maken van verrassende combinaties. Vroeger hadden we het niet breed en droeg ik altijd gekregen kleding; ik kon niet dragen wat ik zelf zou willen. Toen ik mijn eigen geld ging verdienen, voelde het als een enorme zegen de controle te hebben over het uiten van mijn identiteit en koos ik alles extra aandachtig uit. Dat begint met hoe mijn haar zit en eindigt bij de schoenen die ik draag. Alles is verbonden met een deel van mij of moment uit mijn leven. Ik draag bijvoorbeeld een gouden ketting van de tribe van mijn familie in Ghana, waardoor ik mij daarmee verbonden voel. Zonder ga ik de deur niet uit. Ook het gilet dat ik draag heeft een verhaal. Ik heb hem heel veel korting kunnen kopen na te hebben geconnect met de verkoper. Hierin was ik helemaal mezelf: goofy en gek. Het gilet vormt nu het bewijs dat als ik mezelf ben en me openstel naar anderen, het wordt beloond.”

Wat inspireert u?

“Een zeer belangrijke factor in wat ik draag, is de muziek die ik op dat moment luister. Nu heb ik bijvoorbeeld veel naar James Blake, Dave en Brent Faiyaz geluisterd; dat zie je terug in mijn outfit. Het leuke is: zo’n brede mix maakt mij lastiger in een hokje te stoppen en wekt de nieuwsgierigheid van mensen. Althans, zo werkt het bij mij: eigenheid trekt me aan in personen en maakt dat ik meer over ze wil weten.”