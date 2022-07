De stijl van Amy Pham Thi (31): ‘Goede intenties en welbespraaktheid inspireren me, dan pas de outfit’

Wie Amy Pham Thi (31), oprichter Nho Girl, een vintage showroom op afspraak.

Gespot Uilenburgerwerf

Wat heeft u aan?

“Ik draag een Jean Paul Gaultier top, een Xuly Bët rok, Gucci zonnebril, Margiela tabi’s en een tas van Kassl. Op de tas na is alles vintage of tweedehands.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Als een mix tussen comfortabel en verfijnd. Ik draag graag verschillende stijlen samen. Contrasten creëren in een outfit maakt het geheel zoveel interessanter. Het meest sprekende beeld wat mijn stijl omvat zijn looks van celebrities uit de jaren ‘90 die rechtstreeks van het vliegveld komen: een paar goed zittende jeans met een comfortabele top, cashmere trui met een leren jack van goede kwaliteit gecombineerd met lekker zittende schoenen. Afhankelijk van het seizoen varieer ik tussen laarzen of loafers en verschillende types jassen, die immers uiteindelijk het silhouet van de look bepalen.”

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

“Ik heb langere tijd een experimentele fase gehad, maar heel drastisch heeft mijn stijl niet afgeweken van hoe die nu is. Het is iets verfijnder geworden in vorm, materiaal en merken. Vroeger droeg ik meer kleur, maar mijn hele leven in Berlijn te hebben gewoond heeft zeker invloed gehad op het feit dat ik over het algemeen meer zwart draag. Berlijn heeft gewoon een beetje die tech-chic vibe, die ik ook nu ik in Amsterdam woon nog steeds heb.”

Wat inspireert u?

“Ik word door vele dingen geïnspireerd, bewust en onbewust. Wat mij altijd het meest grijpt is mensen die eerlijk zijn, goede intenties hebben, welbespraakt zijn en zelfverzekerd. Niet in de zin dat ze zichzelf te hoog hebben zitten, maar meer dat ze hun dingen op orde hebben, weten wat ze willen in het leven of er tenminste het beste van maken. Dat inspireert mij het meest, daaropvolgend pas een goede outfit. Maar deze kan slechts een onderstreping zijn van de persoonlijkheid, en niet andersom.”

Wat is de belangrijkste les die u heeft geleerd op het gebied van stijl?

“Elk lichaamstype is anders en daarom geloof ik dat alleen jij kunt weten wat jou het beste staat en waar jij je het prettigst in voelt. Dat is iets waar je gaandeweg achter komt als je dingen uitprobeert en dit proces van experimenteren is wat uiteindelijk je stijl zal definiëren. Dit is ook het leuke aan fashion, het zit niet zo diep. Als je je goed en zelfverzekerd voelt, lift de outfit vanzelf mee.”