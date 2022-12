De stijl van Alina: ‘Niets geeft me een krachtiger gevoel dan een compleet roze outfit’

Fotograaf Carly Wollaert portretteert mensen die met hun persoonlijke stijl de straten van Amsterdam kleur geven. Deze week: visueel artiest Alina Tang (29).

Wie Alina Tang (29) visueel artiest

Gespot Czaar Peterstraat

Wat heeft u aan?

“Een katoenen ginghamjurk van Monki en heel lekker zittende Crocs die ik bijna dagelijks draag.”

Hoe zou u uw stijl omschrijven?

“Schattig, comfortabel, kleurrijk! Ik omarm kleuren en patronen van harte – ik heb geen zwarte, bruine of beige kledingstukken in mijn garderobe. En ik hou ervan als mijn ondergoed en sokken bij mijn outfit passen. Wel zou ik me graag meer op mijn gemak voelen in wat meer typisch ‘sexy’ kleding als doorschijnende tops of meer onthullende jurken, maar ik heb er nog weleens last van dat ik me op sommige dagen een frumpy potato voel.”

Wat betekent stijl voor u?

“Creativiteit uit zich in elk deel van ons leven – ons werk, de muziek die we luisteren, de reizen die we maken en natuurlijk ook in wat we dragen. Ik ben best specifiek in hoe ik me kleed. Ik vind het fijn me comfortabel te voelen met zachte, los­zittende kleding als poofy midi-jurken, tuinbroeken, korte vesten en baggy broeken, maar dan wel met lieve, vrouwelijke silhouetten. Dat wordt niet altijd serieus genomen, maar niets geeft me een krachtiger gevoel dan een compleet roze outfit.”

Wat inspireert u?

“Liefdesverhalen, prachtige kleurcombinaties, papierwinkels, wilde bloemen, naar nieuwe steden reizen, vlooienmarkten, groeiende planten, mensen ontmoeten die toffe dingen doen, kunstboeken, tentoonstellingen, mijn vrienden hun dromen zien najagen en zoveel meer.”

Wat is het belangrijkste element in een outfit?

“Ik gebruik mijn outfits om mijn dagelijkse zoektocht naar vrolijkheid, vrien­delijkheid en speelsheid te kanaliseren. Vrouwelijkheid en zachtheid omarm ik met accessoires als haarspeldjes, strikken, ringen, bijpassende sokken, sjaals en sinds kort heel veel knuffelige sleutelhangers. De laatste tijd doe ik ook meer moeite om mijn haar op grappige manieren te dragen – zo kan ik mijn stijl personaliseren en het geeft me het gevoel een vogel te zijn!”