De steiger aan de Bickerswerf slopen? Dat wil de buurt niet

Niet meer zwemmen, suppen of kanoën aan de Bickerswerf.

“We lazen vorige week opeens in een brief van de gemeente dat de steiger zou veranderen in drijvende tuinen. Heel feitelijk: van dan tot dan zijn we aan het werk. Ik dacht dat het een grap was, maar een dag later begon het slopen. Ik zwom er weleens, dat kan niet meer. En ja, nu je het zegt: ook voor onze kajak moeten we nu iets anders verzinnen.”

Wat was er mis met de steiger?

“De steiger werd door de hele buurt gebruikt. Als het lekker weer was, werd het er weleens druk. De mensen die direct met hun terras aan de steiger wonen, vonden dat vervelend. Die hebben geklaagd over geluids- en geuroverlast.”

Geuroverlast?

“Van een barbecue, wist de gebiedsmakelaar ons te vertellen. Ik zit bijna dagelijks op de steiger en heb er nog nooit een barbecue gezien, maar het kan natuurlijk.”

Dus nu bent u een petitie begonnen.

“Samen met de buurt. Met name de manier waarop de steiger is ver­dwenen steekt. Dat er alleen is uit­gegaan van de mening van maar een paar mensen en er niemand anders om input is gevraagd. We willen om de tafel met de gemeente en proberen inzicht te krijgen in dit besluit, maar de informatie die we krijgen is erg wazig.”

Hoe reageert de buurt?

“Volledig onthutst. Van de week stond iemand zelfs op de restanten van de steiger te schreeuwen naar de mensen die hadden geklaagd. Laten we zeggen dat hij niet erg fraaie woorden in de mond nam.”