De Stadsboekwinkel is al 15 jaar ‘de culturele ambassade van Amsterdam in Amsterdam’

Beeld Shutterstock

U bent er al vijftien jaar bij?

“Ja, vanaf het begin. Ik werk in het best bewaarde geheim van Amsterdam. Ik noem onze winkel ook wel de culturele ambassade van Amsterdam in Amsterdam. Ik ben zo blij dat ik hier mag werken, de winkel is een beetje mijn handschrift geworden, lelijk komt er niet in.”

U bent enthousiast.

“In vijftien jaar is de winkel alleen maar rijker geworden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen. We zijn nu ook stadsantiquariaat: hebben mensen boeken over Amsterdam te veel, dan verkopen wij die voor een klein prijsje. We verkopen glaswerk van architect Karel de Bazel, want het gebouw was een totaalontwerp. Op onze kasten staan palmen, zo hoog is het plafond hier. We hebben een jeugdafdeling met Gouden Boekjes, want nostalgie doet het goed in het stadsarchief. Je kunt hier swipen door boeken omdat we zoveel kastruimte hebben.”

En nu dus gratis koffie en koek!

“Vanwege het jubileum, tot en met woensdag nog. De koekjes zijn de Eberhardjes van Cees Holtkamp, onze overbuurman. Hij komt soms langs, dan zet hij een doosje op de toonbank, ‘Dat is voor jullie,’ zegt hij dan. Wat een mooie baan heb ik toch.”

De Bazel ziet er wat gesloten uit, zit de loop er bij u in?

“Iedereen is altijd positief over ons aanbod en de inrichting, maar eerlijk gezegd: het zou drukker mogen zijn.”

Vanwege uw jubileum bracht u ook een boek opnieuw uit.

“De victorie begint in Oud-West, van Ton Heijdra. Dat liep altijd goed, maar was uitverkocht. En victorie is natuurlijk een heel Amsterdams woord.”