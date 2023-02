De specialiteit van Freddy Fryday: loaded fries met kip en mozzarella (er zijn ook vega(n)varianten)

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Wie denkt dat loaded fries een ding zijn van de afgelopen jaren, is af. Eigenlijk al sinds mensenheugenis eten we hoog opgetaste frietpatatjes, maar voorheen had het een andere naam en waren er niet zo veel varianten. Naar mijn mening is bijvoorbeeld een frietpatatje stoofvlees anno 2023 meer dan gekwalificeerd om tot de loaded fries gerekend te worden, maar eigenlijk is het natuurlijk andersom: die laatste is de nieuweling in de frietfamilie. Een kapsalon was het ook altijd al, want ja, frietpatat met daarbovenop döner en ander lekkers: simpelweg volgeladen frieten.

Freddy Fryday (West). Beeld Hannah Bults

Maar! De ontwikkeling is de afgelopen jaren wel hard gegaan; je ziet de gekste combinaties. Rundvlees met teriyakisaus op je frietjes, pastrami met Amsterdamse uitjes op je patatjes, ga zo maar door. Een zaak die zich écht specialiseert in loaded fries is Freddy Fryday. Freddy heeft zowel een vestiging in West als in Oost, maar is ook de moeilijkste niet als het gaat om bezorgen. Neem de pulled chicken, met sesamzaadjes, mozzarella, mayonaise, lente-ui en uiteraard wat frietpatat. De kip had wat mij betreft iets langer gegaard mogen worden, maar is goed op smaak. En als kip niet je ding is, zijn er genoeg andere opties. Voor vega(n)s onder ons is er ook genoeg keus (champignons, pulled jackfruit, you name it). Voor elk wat loaded wils, dus.

Freddy Fryday Oost: Linnaeusstraat 36 West: De Clercqstraat 87

ma-di 16.00-22.00 uur

wo-za 12.00-22.00 uur

zo 13.00-22.00 uur