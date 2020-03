De snelle stamppot van Sterk: ‘Alles is lekker’

Bestelfavorieten: de boerenkoolstamppot en runderstoof. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Ik koester een grote liefde voor avondwinkel Sterk in de De Clercqstraat. Of je nu overdag een snelle boodschap wilt doen of in het weekend diep in de nacht nog een goede fles wijn wilt scoren: bij Sterk staat de deur open. Tot mijn grote genoegen ontdekte ik dat je er ook kunt bestellen via Uber­Eats en Deliveroo.

Wat biedt het menu?

Hoe zeer ik ook zou willen uitweiden over het gigantische assortiment aan wijn, champagne, bier, sterke- en frisdrank en nog veel (en dan bedoel ik: véél) meer, ik ga me voor deze rubriek even beperken tot het culinaire aanbod.

Noem me gek, maar ik word dus heel vrolijk van het feit dat je een zak luxe nootjes van Gotjé kunt bestellen, maar ook simpele crackers van Lu. En blokjes kaas. En stokbrood. Maar waar ik nu op uit ben, zijn de warme maaltijden, allemaal uit eigen keuken. De keuze is snel gemaakt en de koerier is al onderweg.

Dingdong!

Na slechts zeventien minuten wordt er aan­gebeld. Met de verpakkingen ben ik minder blij: het is een bulk aan plastic, aluminiumfolie en papier. Mijn prullenbak zit meteen halfvol. Als ik ga proeven is dat echter snel vergeten, want alles is lekker met een hoofdletter L.

Allereerst de boerenkoolstamppot met spek en rookworst (€9,95). Zeker voor deze prijs een gigantische hoeveelheid: ruim een halve kilo. Hoog op smaak, mooi grof en het vlees is royaal aanwezig.

Wat heerlijk. Wat at je nog meer?

De runderstoof met gebakken aardappeltjes (€9,40) is zo mogelijk nog beter. Het vlees is botermals en de krieltjes zijn perfect gegaard.

Een knapperig jasje en een kruimige binnenkant, precies zoals het hoort.

Helaas zijn de ketjap-rundergehaktballetjes (€4,55 voor vijf stuks) een stuk minder sappig. Deze exemplaren, formaatje golfbal, zijn wat té vast naar mijn smaak. Maar de saus is dan weer subliem en daar is er gelukkig veel van.

Het enige waar ik echt niet enthousiast over ben, zijn de gemengde groenten (€4,15 voor ongeveer 200 gram). Een grote stronk ongare bloemkool vult bijna het hele bakje. Daarnaast ligt de zieligste doodgekookte groene asperge die ik in jaren heb gezien. De iets beter gegrilde stukjes paprika kunnen dit gerecht niet redden.

Kortom?

Ik denk dat de stamppot en het stoofvlees een vaste plek hebben veroverd in mijn bestelfavorieten. Voor deze prijs en met deze bezorgsnelheid zou je op een drukke doordeweekse avond bijna gek zijn om zelf te gaan koken.

De gemengde groenten zijn minder geslaagd. Beeld Monique Van Loon

Sterk Open zo-do 9.00 tot 01.00 uur, vrij-za 9.00 tot 03.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €28,05 voor 4 gerechten

Aanrader Ja, vooral de stamppot en stoofvlees zijn fantastisch