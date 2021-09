De snacks van Ellis zijn goed, maar de burgers kunnen beter

Waar bestellen we?

Ellis, voorheen bekend als Ellis Gourmet Burger, huist aan het Singel. Deze van origine Vlaamse zaak, die dit jaar zijn tienjarig jubileum viert, heeft een imposante rij burgers en andere klassiekers op de kaart staan, zoals fried chicken, nacho’s en calamares.

De selectie burgers is origineel: van beef tot vegan. Er is een burger van Beyond Meat, waar ik groot fan van ben, en er zijn patty’s van lamsvlees, zalm en kip. Er is zelfs een paprika-sojaburger. Daarnaast is er de Loaded Box: een burger zonder broodje, het vlees fijngehakt en geserveerd met friet – als een kapsalon. De prijzen zijn aan de hoge kant: de goedkoopste ­burger kost €12,60, de duurste €17,50.

Het winkelmandje wordt gevuld.

Na veertig minuten arriveert de bezorger. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de Meatlover (€17,50): een burger van honderd procent rundergehakt, met daarop een portie pulled beef en crumble van rund. Een creatie van Dierendonck, sterrenslager van toprestaurants, zo lees ik online.

Het vlees smaakt inderdaad sterrenwaardig, maar er loopt dusdanig veel vocht uit dat het platte brood na de eerste hap zompig wordt, en de ijsbergsla slap en nat. De crumble van rund kan ik niet ­vinden, maar het dotje stoofvlees bovenop – de pulled beef, neem ik aan – is erg lekker. Al met al een tamelijk drassige burger om te eten, maar wel hoog op smaak, met goed vlees. Vind ik hem €17,50 waard? Hm, dat niet.

De zoete-aardappelfriet die er voor één euro extra bij zit is knapperig, en de tartaarsaus is een prettige kompaan.

Wat proefde je nog meer?

The Beyond + Cheese (€16,60) is een formidabele vegan burger die door het hardere broodje beter overeind blijft. De hoeveelheid kaas vind ik karig, en het geheel had sowieso wat royaler gesaust mogen worden. Prima gerecht, maar toch verwacht je voor deze prijs meer decadentie. De Vlaamse frieten erbij zouden vers gemaakt zijn en besprenkeld met ‘Ellis kruidenzout’, maar ogen – en proeven – als generieke diepvriesfrieten. Jammer.

Wél heel enthousiast ben ik over de ­Celleri Kibbeling (€6,50). Een originele vegetarische snack, deze geroosterde stukjes knolselderij. Het panko-jasje maakt ze crispy en de tartaarsaus is ook hier heerlijk bij. De Onion Rings (€5) zijn krokant. Het is wel meer deegjasje dan ui, maar ze eten prima door.

Tot slot: een flinke punt cheesecake (€6,50). Een tikje flauw en saaiig, wel oké van structuur. Niet de beste die ik ooit at, ook zeker niet de slechtste.

Ellis Open ma-zo 12.00 tot 21.00 uur (vr-za tot 22.00 uur)

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €53,10 voor twee snacks, twee burgers en een taartje

Aanrader De snacks zijn goed, de burgers kunnen voor deze prijs wel wat beter.

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.