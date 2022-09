De smiley-ontwerper en 2000 liters pies van clubbers en ravers: terug naar de ravetijd met de expo Sweet Harmony

Het Hem in Zaandam is de passende omgeving voor een tentoonstelling over de wisselwerking tussen dance en kunst, Sweet Harmony. Ga in de voormalige wapenfabriek de trap af naar de kelder en voel iets van de opwinding van de bezoeker van een illegale rave in de jaren tachtig of negentig.

Piesen deed je in de RoXY in stijl. Ledigde je op het herentoilet staand de blaas, dan keek je niet naar een betegeld muurtje, maar naar foto’s van Erwin Olaf. Ze maakten deel uit van de RoXY-kunstcollectie. Kunst was een wezenlijk onderdeel van wat de RoXY had te bieden. Oprichter Peter Giele was beeldend kunstenaar en voor de house er losbarstte, noemde de club zichzelf – een beetje al te deftig wel – een culturele salon.

De kunstcollectie van de RoXY, die verder werk bevatte van onder anderen Inez van Lamsweerde, Paul Blanca en nauurlijk Giele zelf, is samen met de club grotendeels in vlammen opgegaan in 1999. Waar de kunstwerken die de brand wel overleefden zijn gebleven, is onduidelijk. Toch is de RoXY prominent aanwezig op Sweet Harmony, de internationale tentoonstelling in het Hem waarin kunstenaars reflecteren op veertig jaar rave- en dancecultuur.

Decadente en uitbundige sfeer

We zien de legendarische club op foto’s en in films, maar ook is binnen de tentoonstelling een eigen minitentoonstelling gewijd aan de RoXY, gecureerd door dj-veteraan Joost van Bellen en Inez de Jong, de weduwe van Peter Giele. Wie de RoXY heeft meegemaakt, stapt in de kleine ruimte terug in de tijd. Je zit meteen weer in die decadente en uitbundige sfeer van toen.

Mooi blijft de video die Gerald van der Kaap, een van de huiskunstenaars van de RoXY, maakte van de begin dit jaar overleden, berucht strenge portier Goos. Telkens maar weer gaat die zware RoXY-deur open. Telkens maar weer is er dat (gespeeld) boze gezicht. “Zeg, op zulke schoenen kom je er hier echt niet in, hoor.”

De tentoonstelling Sweet Harmony was, in iets andere vorm, eerder te zien in Londen en Manchester. In Nederland heeft hij in het Hem, het cultuurcentrum in een voormalige wapenfabriek in Zaandam een wel heel passend onderkomen. Passend bij vooral de beginjaren van de ravecultuur. De RoXY mocht een heel chique club zijn, illegale raves speelde zich eind jaren tachtig, begin jaren negentig af in verlaten en vervallen fabrieken en loodsen.

Sweet Harmony is in Het Hem te zien in de ondergronds gelegen voormalige schietbaan van wel tweehonderd meter lang. Het is er donker en klam, het klinkt er muf, geluid klinkt hol. Ga de trap af en voel iets van de opwinding die ravers al die tijd voelden bij het betreden van een illegaal feesthol voor een nacht.

Het eerste wat je ziet op de tentoonstelling is een groot portret van Harvey Ross Ball, de man die in 1963 al de smiley ontwierp, het symbool dat in de jaren tachtig een logo van de ravecultuur zou worden. Het verscheen op T-shirts, flyers en, jawel, ecstasy-pillen. Op de foto oogt Harvey Ross Ball zelf allerminst als een lachebekje. Hij ontwierp de smiley indertijd voor een verzekeringsmaatchappij. Hij deed er tien minuten over en kreeg er 45 dollar voor.

Hup, dat donkere hol in. Overal klinkt dof bonkende elektronische muziek, het spaarzame licht komt onder meer van de lichtinstallatie zoals die van 2009 to 2015 hing in de Amsterdamse nachtclub Trouw. Die installatie, Bemerkungen über die Farben, werd gemaakt door kunstenaar Meeus van Dis en veranderde in Trouw elke zes weken van samenstelling.

Hero’s Journey II, van Sarah Schonfeld. Beeld C. Eeftinck Schattenkerk

2000 liter pies van technobunkerbezoekers

Bij de ingang van de tentoonstelling hangt een QR-code waarmee bezoekers informatie over de getoonde kunstwerken op hun telefoon kunnen downloaden. Doe dat vooral, want sommige werken hebben wel enige context nodig. Zonder is Hero’s Journey II van de Duitse kunstenares 2017 Sarah Schönfeld niet meer dan een uit staal en glas opgetrokken vitrine vol vloeistof.

En het is toch aardig om te weten dat die vloeistof urine van clubbers en ravers is. In de periode 2014-2017 verzamelde Schönfeld in Berlijn niet minder 2000 liter pies van bezoekers van onder meer de fameuze technobunker Berghain. 750 liter daarvan gebruikte ze voor Hero’s Journey II, in de informatie van Het Hem niet zonder humor omschreven als ‘an exercise in alchemy and archaeology’.

Videokunst doet het op Sweet Harmony vooral goed in de nog net even duisterder zijruimtes van de voormalige schietbaan. Gerald van der Kaap vindt als kunstenaar nog altijd inspiratie in de wereld van de dance. Zoals hij in de jaren negentig samen met fotografe Rineke Dijkstra videoportretten maakte van clubgangers, deed hij dat met Aukje Dekker dit jaar nog eens in het Amsterdamse Sexyland.

Ze vroegen de clubbers buiten de dansvloer door te dansen. Sommige dansers lijken zich maar al te bewust van de camera, anderen gaan volledig op in hun eigen bewegingen.

In dezelfde zijruimte is Dark Corners te zien, een film van Ari Versluis. Versluis (bekend van zijn samen met Ellie Uyttenbroek gemaakt ‘exactitudes’, foto’s van gelijkgeklede personen) filmde in 1994 op een gabberparty in Rotterdam. Hij weekte de bezoekers niet los van de dansvloer, maar zoomde daar juist in op de ‘hakkende’ gabbers. Bijna dertig jaar later lijken het beelden van een religieus ritueel.

Sweet Harmony: Out of the Underground, Het Hem, Warmperserij 1, Zaandam, t/m 30 oktober, alleen van vrijdag t/m zondag.