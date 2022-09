De smaakvolle, veelzijdige keuken van Judith Cyrus zien we in De buitenvrouw maar deels terug (7)

Als fan van Judith Cyrus’ kookboek Paramaribo kon culinair recensent Mara Grimm niet wachten om te gaan eten bij haar lunchroom De buitenvrouw. Daar was de ontvangst alleen iets minder hartverwarmend dan het eten – en waarom heeft de kaart zo weinig Surinaamse gerechten?

Laten we het hebben over Judith Cyrus, een vrouw met een tomeloze energie. Ze werd geboren in Paramaribo, maar groeide op in Koog aan de Zaan, waar ze werd grootgebracht met het beste van twee werelden: roti en rode wijn, oesters en okersoep, bakkeljauw en bruine boterhammen.

Ze volgde een koksopleiding en liep in Londen stage bij haar held Yotam Ottolenghi. Inmiddels is ze behalve kok ook cateraar, kookboekenschrijver, workshopdocent én oma. Dat laatste zou je totaal niet zeggen, want Judith ziet er standaard uit alsof ze net een videoclip heeft geregisseerd.

Enfin. Vorig jaar verscheen haar eerste kookboek, Paramaribo. Het gaat over de smeltkroes die Suriname is: van de Creoolse keuken tot de Hindoestaanse en van de Javaanse tot de Chinese, alles komt aan bod en de receptuur is zo goed dat Paramaribo wekenlang op mijn nachtkastje lag. Dus toen ik hoorde dat Judith tegenwoordig een eigen lunchroom heeft, kon ik niet wachten om langs te gaan. Je kunt er op werkdagen van half tien tot twee uur aanschuiven voor ontbijt en lunch. Later op de dag gebruikt ze de ruimte voor besloten diners.

Makkelijk te vinden is het niet, want De Buitenvrouw zit op de binnenplaats van een bedrijventerrein in Bos en Lommer. Om er te komen, moet je eerst langs een slagboom en een portier. Eenmaal binnen blijkt het een gezellige kruising tussen een bedrijfskantine en een huis­kamer, eenvoudig en kleurrijk, met een open keuken, muurschilderingen en talloze tekeningen aan de muur.

Judith zien we alleen nergens. Ook geen ander personeel, op een kokkin na. De radio staat keihard, ze heeft airpods in en zodra we gaan zitten verdwijnt ze naar de keuken. Als ik na een tijdje voorzichtig informeer of ik wat mag bestellen, krijg ik te horen dat dat aan de balie moet: “We zijn een lunchroom, géén restaurant!” Voor de dui­delijkheid: ik stá aan de balie. Daarnaast had ze dit eerder mogen zeggen – en vooral vriendelijker.

De juiste pittigheid

Er zijn mensen die bij zo’n ontvangst rechtsomkeert maken. Ik doe dat niet, want de hele stad kampt met personeelstekort en van een kokkin die alles alleen moet doen, kun je nu eenmaal niet verwachten dat ze ook nog eens glimlachend aan de balie gaat staan. Bovendien: Judith mag dan niet aanwezig zijn, haar eten is er wél. En als het ook maar enigszins zo goed is als haar boek doet vermoeden, kan ik best een sneer verdragen.

Ik krijg gelijk. Zo kil als de ontvangst is, zo hartverwarmend is het eten. Alleen al de soep van de dag: een rijk gevulde linzensoep. Niet plomp en log zoals linzensoepen kunnen zijn, maar licht en toch vullend, met de juiste pittigheid en zoveel smaak dat de wereld er opeens heel anders uitziet: zelfs de kokkin lacht weer.

Het broodje bakkeljauw is een van de beste die ik in tijden proefde: perfect op smaak en nog lekker zout en smeuïg. Fijn, want bij veel broodjeszaken in de stad vind ik hem te droog. Wat ook helpt, is het zelfgemaakte, knapperig zuur dat erbij komt. Dat laatste kan ook ­bijna niet anders, want Judith heeft een voorliefde voor inmaken.

Ook het broodje hete kip is goed, al had de kip wat pittiger en vooral minder zoet gemogen. Dat geldt ook voor het gemberbier. De egg roll die niet op de bon blijkt te staan (hij kost 4 euro) is een opgerolde eierflens, gevuld met onder meer taugé en kool. Een gulle portie en wederom supersmakelijk, zonder het vet van een gefrituurde loempia, maar met hetzelfde ‘comfort’-­gehalte: voor 4 euro een prima vegetarisch lunchgerecht.

Prettig vettig

Probleem is alleen dat er verder geen Surinaamse gerechten op de kaart staan. Wél uitsmijters en broodjes kaas, maar daar komen we natuurlijk niet voor.

We komen voor de kippenworst met madame-jeanette die Judith normaal zelf draait, haar eenpansrijstgerecht mok­sâleysi waarover ik in haar boek had gelezen, en haar drankje pandan dawet waarop ik me zo had verheugd. Maar het is er allemaal niet.

Als Judith zelf eenmaal binnen is, en me herkent, krijgen we op de valreep te horen dat er wél vegetarische pasteitjes zijn. Dat blijken heerlijke liefdes­baby’s van de Engelse en Surinaamse keuken: mooi goudgeel pasteideeg, gevuld met flink veel groenten en ei. Prettig vettig en geserveerd met een heerlijk stroperige saus waar bij navraag ketjap en chili-olie in blijkt te zitten.

We willen méér van dit. Want hoe smaakvol en veelzijdig Judiths keuken is, zien we hier maar deels terug. Kwestie van slechte timing, verzekert ze me: ze is bezig met een nieuw menu waar je vanaf volgende week van kunt bestellen.

Dat is precies als deze krant verschijnt. Doe daar dus uw voordeel mee. Dan proeft u ongetwijfeld de dikke 8 die dit eigenlijk had moeten zijn.

De buitenvrouw Nieuwpoortkade 2A

ma-vrij 09.30-14 uur

7 Best

Het vegetarische pasteitje is een heerlijke liefdesbaby van de Engelse en Surinaamse keuken.

Minder

Er staan tijdens ons bezoek nog erg weinig Surinaamse gerechten op het menu.

Opvallend

De buitenvrouw is ­gevestigd in het Da Vinci Bedrijvenhuis, maar is voor iedereen ­toegankelijk.

Leukste tafel

De lange tafels in het midden van de zaak waar iedereen kan aanschuiven.

