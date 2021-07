De sfeer van visbar Le Forel doet denken aan vakantie in Parijs

Beeld Nina Schollaardt

Een kruising tussen een chic restaurant in Parijs en een vismarkt, daar doet het interieur van visbar Le Forel aan denken. Het terras, vol houten klapstoelen en ronde tafeltjes met marmeren tafelbladen, ademt de sfeer van de Parijse wijk Saint-Germain-des-Prés.

Binnen is het gele, warme licht van de ronde art-decolampen gedimd. “Een groot deel van de meubels, zoals de lampen en de spiegels, komt uit oude Franse kastelen,” zegt mede-eigenaar Tijn Verstappen (37), die de bar samen met Matthieu Jansen (35) begon. “En de bar is gemaakt van de lambrisering uit een chateau.”

Het interieur is ontworpen door Anne Claus. Het diepdonkere hout van de bar en vloer contrasteren met de glanzende witte tegeltjes op de muur. Die tegels en de forse koeling vol zeedieren achter in de zaak doen denken aan grote markthallen vol vis. Her en der zijn vissen in Delfts blauw op de tegeltjes gedrukt, getekend door tattoo-artist Jorgos Karidas.

Om de juiste naam voor de visbar te vinden, googelde Verstappen allerlei visnamen. “Haring, garnaal, dat is helemaal niks. Maar forel is leuk. Het klinkt Frans, al is het dat niet,” zegt Verstappen. “Om de naam eer aan te doen krijgt iedereen vooraf wat brood met forelrillette.”

Er staat – natuurlijk – vis op het menu, waaronder kreeftenbisque (€11), ceviche van heilbot (€14,50), coquilles (€15) en koningskrab (€36). Op maandag is de bar dicht, want op zondag wordt er niet gevist. En ze serveren hier alleen écht verse vis.

Le Forel Bosboom Toussaintstraat 70 leforel.nl

