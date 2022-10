De seafood boil van Wowcrab is een feest, met sappig vlees en gulle porties (7,5)

Culinair recensent Mara Grimm kon niet wachten om aan te schuiven bij het nieuwe Wowcrab, waar de grens tussen uitgaan en eten wordt opgezocht. De seafood boil van schaal- en schelpdieren blijkt een waar feest – als je de plastic handschoenen wegdenkt dan.

Het is een van mijn favoriete gerechten: de seafood boil. Dit eenpansgerecht komt uit het zuiden van de Verenigde Staten. Schaal- en schelpdieren worden met mais en aardappel, en soms wat worst, in een pittige marinade gegaard. Vervolgens wordt de hele pan op tafel uit­gestort. Aangezien iedereen in het gezelschap van dezelfde berg schaal- en schelpdieren eet, resulteert zo’n boil gegarandeerd in een eetfestijn.

Gek genoeg duurde het even voor seafood boils in Amsterdam aansloegen. Queen D in Zuidoost heeft ze al tijden op de kaart staan, maar verder moest je flink je best doen om een goede te vinden. Ik kon dan ook niet wachten om naar het nieuwe Wowcrab te gaan, dat al langer succesvol is in Rotterdam. Je vindt het op de Utrechtsestraat, in het pand waar sinds mensenheugenis Sluizer zat, dat blijkbaar niet gered kon worden van de vergane glorie.

Wowcrab heeft er in recordtempo een nieuw interieur ingezet. Zo voelt het ook: alsof er op een filmset even een decor van een hip restaurant in elkaar moest worden geflanst, inclusief gipswandjes en te felle verlichting.

Gelukkig doet dat niets af aan de sfeer: die is uitgelaten. Net als bij veel restaurant die de afgelopen twee jaar openden, wordt ook hier de grens tussen uitgaan en uit eten gaan opgezocht. De muziek staat hard (voornamelijk hiphop, gelardeerd met wat Prince) en hoewel ze nog maar net open zijn, is het er nu al afgeladen met een gemengd publiek. Een verademing, want bij de meeste restaurants op de Utrechtsestraat zie je vooral de grachtengordel.

Ook leuk: er zitten veel jonge stelletjes en ogenschijnlijke first dates. Inderdaad geen slecht idee om een boil als eerste date te kiezen: je kunt per slot van rekening nooit snel genoeg weten of iemand vol overgave kan eten of niet.

Plastic zak

De bediening is opvallend goed ingewerkt voor een zaak die net open is. Zodra we zitten, krijgen we een wat gehaaste uitleg over hoe het werkt: je moet eerst een app downloaden. Daarin kun je zelf je boil samenstellen en drankjes en voorgerechten kiezen. We proeven calamares die oké zijn, maar ik zou adviseren de voorgerechten over te slaan: een boil is meer dan genoeg, zeker als je zoals wij de Combo 2 voor twee personen bestelt.

Terug naar de app. Je kiest zelf uit verschillende soorten schaal- en schelpdieren. Vervolgens geef je aan welke saus je wil én hoe pittig je boil moet worden. Wij kiezen voor spicy kreeft, Noordzeekrab en garnalen; mais, aardappel en kippenworst zitten er standaard in. Qua sauzen kun je kiezen uit knoflookboter, cajun, citroen-peper of een combinatie. We gaan voor die laatste, die Wow-style wordt genoemd.

De schaal- en schelpdieren worden bij Wowcrab niet in de marinade gekookt, maar naturel gegaard. Daarna gaan alle ingrediënten met de gekozen saus in een grote plastic zak en wordt alles flink geschud. Die zak wordt aan tafel op onze met papier beklede tafel leeggestort.

Beeld Eva Plevier

Tot je ellebogen

Om de boil te lijf te gaan, krijg je een survivalpakket: een papieren schort, een notenkraker, een kreeftenpen, een metalen emmer voor de restjes én een setje plastic handschoenen. Dat laatste is zo’n beetje de grootste mood killer die ik kan bedenken. Want zo fijn als ik eten met mijn handen vind, zo smerig vind ik eten met plastic handschoen. We laten ze dus voor wat ze zijn, met alle gevolgen van dien: een drankje bestellen via de app blijkt nog best een opgave als je tot je ellebogen in de saus zit. Er zijn flink veel cocktails, maar helaas is mijn mojito zo mierzoet dat ik overschakel op een dertien-in-een-­dozijnverdejo; bier was misschien beter geweest.

Enfin. De boil is een feest. De saus is lekker umami en de schaaldieren hebben sappig vlees, zijn niet doorgekookt en gul van portie: we krijgen een hele krab, een hele kreeft en een flinke hoeveelheid garnalen, maar dat mag ook best voor deze prijzen – onze combo voor twee kost 92 euro. Wel jammer dat de kreeft- en krabpoten niet vast een paar tikken hebben gekregen in de keuken, dan kan de saus er beter indringen én kun je ze makkelijker eten. De kippenworst zouden we bijna vergeten: pas op het laatst komen we een paar lullige plakjes tegen.

Wel lof voor de mais en de aardappeltjes. Die laatste haal je door de saus en stop je zo in je mond, al zijn er ook Tik­Tok-­filmpjes waarop te zien is dat de aardappeltjes met wat saus in een zak worden gedaan en met de hand tot puree worden gestampt. Misschien een idee voor de volgende keer.

Die komt er, want Wowcrab mag dan nog wat fabrieksmatig aanvoelen, de boil is prima en de sfeer zit er goed in. Niet alleen bij ons, ook aan de andere tafels. Als we afrekenen, zit een van de kersverse stelletje dan ook uitgebreid te zoenen. Zonder handschoenen – thank god.

Wowcrab Utrechtsestraat 45

ma-vr 16.00-23.00 uur

za-zo 12.00-23.00 uur

Beeld Mara Grimm

7,5 Best

De boil met Noordzeekrab, kreeft en garnalen.

Minder

De verlichting. Ga hier vooral niet heen als je een kater hebt of een migraine-aanval voelt opkomen.

Opvallend

Wow Crab heeft al twee zaken in Rotterdam.

Leukste tafel

De tafels in het midden van de zaak; aan het raam zit je wel erg in de etalage.

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

Bekijk ook: dit zijn volgens Mara Grimm de beste restaurants in Amsterdam en hier vind je alle afleveringen van Proefwerk.