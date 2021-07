De seafood boil.

Wat ik het meest gemist heb tijdens de crisis: lange tafels vol vrienden en familie. Nu we eindelijk meer dan anderhalve gast mogen uitnodigen, vraagt dat om gerechten die zich lenen voor grote groepen. Een van mijn favorieten is de ­seafood boil, na de hamburger het beste dat Amerika ooit heeft voortgebracht.

Er zijn meerdere varianten, maar de spicy Louisiana boils zijn het bekendst. Schaal- en schelpdieren worden met ­specerijen, aardappelen en mais­kolven in een grote pan bouillon gegaard. Ver­volgens wordt de inhoud van de pan op een tafel gekieperd.

En dat is meteen het leukste onderdeel: de manier van eten. Je bekleedt een tafel met kranten en stort daar de boil bovenop. ­Vervolgens neemt iedereen rond de tafel plaats en eet je met je handen. Als het goed is, resulteert zo’n boil dan ook in een eetfestijn dat zijn weerga niet kent en zit je na afloop van top tot teen onder de saus. Covidproof is het allemaal niet, maar juist dat maakt dit de perfecte postcoronamaaltijd. Zie het als het culinaire equivalent van een slutty summer.

Ik stel dan ook voor dat we een voorbeeld nemen aan Louisiana. Daar zijn zelfs speciale seafood-boilfestivals. Ook ­organiseren kerken en andere instellingen er regelmatig charity boils om geld in te zamelen voor goede doelen. Zover zijn wij natuurlijk nog lang niet, maar we kunnen een poging wagen.

Op internet wemelt het in ieder geval van de recepten. Wie geen zin heeft om zelf aan de slag te gaan, kan terecht bij het van harte aanbevolen Queen D in World of Food in Zuidoost. Laten thuis­bezorgen kan natuurlijk ook. In dat geval moet je bij Cindy’s Boil zijn. Dat zit wel in Purmerend, maar ze rijden elk weekend naar Amsterdam. Cindy’s heeft diverse soorten boils met verschillende gradaties van pittigheid, maar die met kreeft met de spicy saus kan ik aanraden.

Wat je ook doet: nodig vooral zoveel mogelijk mensen uit – want dat mag ­eindelijk weer.