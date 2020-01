De schorre Piet Paulusma leek aan zijn lot overgelaten

Piets Weerbericht, NPO 1. Beeld -

De aanloop was er eentje van shakespeareaanse proporties. Piet Paulusma – wandelend weerbericht, beroepsfries en thermometer van iedere campinggast – kreeg na 23 jaar trouwe dienst zijn congé bij SBS6. Terwijl Piet in zijn eigen weercentrumpje gebogen zat boven kaarten vol hoge- en lagedrukgebieden, doemde achter zijn rug een onvoorziene depressie op. John de Mol verving de oude barometer zonder pardon voor een moderne ‘weersvoorziening’, een woord waarbij Lips zich afvraagt of De Mol inmiddels zo rijk is dat hij het weer ook op bestelling kan aanleveren.

Hij trok twee weersvoorzieners van RTL aan en begon op nieuwjaarsdag met zijn nieuwe weershow die, inderdaad heel modern, Weer.nl is gedoopt. Dennis Wilt schuifelt er door een hypermodern decor. Hij schakelt naar weercorrespondenten in het land en staat naast een via ­augmented reality door de studio zwevende kaart.

Tja, daarbij vergeleken stond Paulusma er donderdag bij zijn debuut voor Omroep Max maar knullig bij. Niet zoals altijd omringd door fans, maar alleen langs een fietspad in zijn eigen Harlingen. Hij had een oranje plopkap op zijn microfoon gedraaid en leek aan zijn lot overgelaten.

Lips vroeg zich af hoe die ‘stroeve onderhandelingen’ tussen de weerman en Maxchef Jan Slagter precies waren verlopen. Volgens Slagter vroeg Piet véél te veel geld en was de kans op een akkoord lange tijd ‘heel klein’. Dat Paulusma donderdag zijn voorspellingen uitsprak in een door Nico’s mannenmode uit Bolsward gesponsord ­oranje windjack, deed Lips vermoeden dat Slagter de onderhandelingen had gewonnen.

Piet klonk bij zijn nieuwe start een beetje schor. Hij ­eindigde gelukkig wel met ‘oat moan’, maar Lips vond hem mistroostig uit zijn ogen kijken.

Het weer dan. Het ging regenen, wist Piet. Dat kon er ook nog wel bij.

