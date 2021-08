De schaamte was af te lezen van zijn gezicht

Met regelmaat worden we gecontacteerd door personen die hun woning hebben vervuild. Het merendeel hiervan vraagt een offerte aan en laat vervolgens niks meer van zich horen. De schaamte om (on)bekenden binnen te laten is vaak te groot.

Ook deze klant vroeg bij ons een offerte aan, waarna hij niks meer van zich liet horen. Dit herhaalde zich enkele keren, totdat hij genoeg moed had verzameld om de knoop door te hakken. Op de afgesproken datum stond een jongeman van begin twintig ons op te wachten.

Hij zag er vermoeid uit. Door alle stress had hij de gehele nacht niet geslapen. Het gevoel van schaamte en vernedering was van zijn gezicht af te lezen. Hij probeerde zich sterk te houden, maar brak na enkele minuten toch in tranen uit.

Om het gemakkelijker voor hem te maken, bespraken we enkel het hoog­nodige. Hierna vertrok hij en konden wij beginnen met de werkzaamheden. Bij ­binnenkomst was direct een smerige, penetrante lucht te ruiken die ik niet goed kon plaatsen. Later bleek de stank van de vele volle vuilniszakken met bedorven voedsel af te komen. Hoe had hij het hier jarenlang uitgehouden?

Terwijl ik de ene na de andere vuilniszak vulde, ontrafelde het vervuilings­verhaal voor mijn ogen. De jonge man was begonnen met losse voorwerpen her en der in kasten weg te stoppen. Toen die vol raakten, begon hij spullen op te slaan in de diverse kamers, totdat ook hier geen lege plek meer over was. Uiteindelijk liep het zo uit de hand dat zelfs het vuilnis niet meer buiten werd gezet. De zakken werden allemaal op een hoop gesmeten in de keuken en woonkamer.

Toen de woning eenmaal leeg en schoon was, viel een enorme last zichtbaar van zijn schouders. “Dankjewel, dit had ik nooit zelf gekund,” zei hij. Ik merkte dat hij nog steeds bezorgd was. Waarschijnlijk was hij angstig dat wij hem zouden veroordelen. Toen ik hem hiernaar vroeg, bevestigde hij mijn vermoeden.

Ik glimlachte en zei dat wij hier niet waren om hem te veroordelen, maar om te helpen. Hij vertelde hoe hij door een onverwachte gebeurtenis in een enorme depressie was beland. Met iedere dag die voorbijging werd het moeilijker om te functioneren en zijn woning schoon te houden. Het ging nu gelukkig beter met hem. Na ons vertrek kon hij dan eindelijk dit hoofdstuk in zijn leven afsluiten.

Beeld Tuğrul Çirakoğlu

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.