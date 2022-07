De Scandinavische kaneelbroodjes van Selma’s zijn zo’n succes dat er nu een tweede is geopend

Beeld Sophie Saddington

De specialiteit bij Selma’s? Scandinavische cinnamon buns. Naast de drie standaard buns, maakt de bakkerij ook seizoensbuns. Het opgerolde rabarberbroodje heeft net plaats gemaakt voor een vanillevariant: zoete vulling, bestreken met boter en gedipt in suiker (€3.75).

Onlangs openden de Zweedse Anna Nording (37) en haar Nederlandse man Jorrit Huijsman (40) hun tweede filiaal in Amsterdam. De zaken in hun eerste vestiging in West liepen goed en dus zochten ze een tweede locatie om hun lekkernijen te verkopen. Huijsman: “Binnen een week was 10 procent vaste klant, ongeveer de helft is toerist.”

Nording en Huijsman hebben de bakkerij zelf verbouwd. Het leegstaande pand toverden ze om tot een winkel met lichte kleuren en glanzende tegels. Vooral de grote oven achterin, waarin de zoete broodjes worden afgebakken, trekt de aandacht. De zuurdesembroden gaan in het andere filiaal de steenoven in en worden met de bakfiets naar de Herenstraat gebracht.

Overgebleven brood wordt gebruikt voor tosti’s. “Brood dat niet dagvers is, leent zich daar beter voor,” aldus Nording. Tussen twee sneetjes gaat bijvoorbeeld spinazie, mozzarella, artisjok en feta (€7,50). Een vegan uitvoering, waarbij de kazen plantaardig zijn, is er ook (7,50€). Het aanbod is wisselend: “Soms hebben we zin om iets anders te maken, dan is het een verrassing voor de klanten. Ik denk dat er schoonheid zit in een variërend menu.”

Inmiddels zit de stad vol heerlijke bakkers. Hoe Selma’s Nordic Bakery zich onderscheidt? “Klanten vertellen dat ons roggebrood uniek is, dus daarin springen we er denk ik echt uit.”

