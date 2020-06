De saté is groots, de pindasaus een van de beste: het Indonesische Batavia is hemels

Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Op de Jan van Galenstraat, op de plek waar voorheen Warung Kamal huisde, zit sinds kort een nieuwe Indonesische take­awayzaak: Batavia. Eigenaar Patricia heeft alle klassiekers op de kaart, van rendang tot goreng boontjes. Nu ik zo naar een tripje richting het Oosten snak, hoop ik dat deze authentieke gerechten me een beetje in de vakantiestemming kunnen brengen.

Je kunt allerlei items los kiezen, maar je kunt beter gaan voor een ‘Batavia meal’, met een basis-, twee vlees- en twee groentegerechten naar keuze. Deze is voor een paar euro meer ook ‘special’ te maken. Dan zit er tevens saté bij.

Rijden maar!

Na dertig minuten parkeert de koerier zijn fiets op de stoep. Het eten is verpakt in veel plastic, aluminiumfolie en papier en daardoor nog loeiheet. De porties zijn zeer royaal, en ik vind een gigantische extra bak witte rijst in de tas en niet een, maar drie stukjes spekkoek. Tof!

Laten we proeven…

Allereerst pak ik mijn ‘special meal’ uit (€15,51). Ik koos voor nasi goreng (gebakken rijst), ayam ketjap (kipfilet in zoete ketjapsaus), daging smoor (rundvlees in smoorsaus), gado gado (gemengde groenten in pindasaus) en terong blado (aubergine in zoetpikante saus). Alles smaakt even vers en kruidig. De perfecte Indische rijsttafel, zomaar in mijn woonkamer.

De saté is groots van formaat en smaak. De kip in ketjap is mals en subtiel gekruid. Het rundvlees is daarentegen wat droger, maar de smoor maakt alles goed. De gado gado is mooi beetgaar en de huisgemaakte pindasaus een van de beste die ik ooit in Amsterdam at. Het meest fan ben ik van de aubergine, boterzacht in een lichtpittige saus. De balans tussen de sambal en de suiker is perfect: niet te zoet, niet te spicy. Er zit een goddelijk eitje bij, eveneens precies goed gegaard.

Dat klinkt hemels.

Absoluut. Daarnaast móest ik sotosoep (€7,70) proeven, een van de gerechten die ik als eerste bestel zodra ik voet aan Indonesische grond zet. De bouillon is donker en geurig van de specerijen, lekker vettig en bitter, het vlees erin botermals. Ik bedenk me nu dat de ‘extra’ witte rijst natuurlijk in de soep hoort, en het eitje dat bij de aubergine zit waarschijnlijk ook. Ik had er nog wel wat taugé bij willen hebben voor extra textuur.

En verder?

Ook een van mijn Indonesische favorieten, sambal goreng tempé (€9,90), werd getest. Deze enorme hoeveelheid, zeker 250 gram, smaakt zoals op Bali. Verslavende sticky stukjes, exact zoals ik ze hebben wil. Ik sluit de maaltijd traditioneel af met de spekkoek (€2,20) en zit met mijn hoofd al op het strand.

Niet één, maar drie stukjes spekkoek. Beeld Monique van Loon