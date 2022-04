De salade en slappe friet zijn een aanfluiting, maar de huancaínasaus van Peruvian Cuisine NL maakt veel goed

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Peruvian Cuisine NL.

Waar hebben we zin in vandaag?



De hele dag heb ik al trek in ceviche: de gedachte aan in zuur gegaarde vis doet me bijna kwijlen als het hondje van Pavlov. Van cevicheria Sjefietshe in De Pijp was ik al groot fan, maar vandaag zoek ik door.

Ik stuit op Peruvian Cuisine NL, een zaakje op de Bilderdijkstraat met een gigantisch menu. Broodjes, soep, snacks, stoofvlees, rijstgerechten, visschotels en uiteraard ceviche: wel tien soorten. Knap dat ze dat allemaal uit die kleine keuken weten te toveren. Ik kies vijf dingen uit, die binnen een mum van tijd thuisbezorgd worden.

Tijd om te proeven…



Ik begin natuurlijk met de ceviche, van corvina (€17), die op de kaart gek genoeg zeebaars wordt genoemd. Corvina is een andere naam voor ombervis: het lijkt op zeebaars, maar dat is het niet.

Hoe het ook zij: het is een genereuze portie (vrij grof) gesneden vis in een krachtige limoensaus waar mijn kieuwen prettig van samentrekken. Waar dit gerecht in sommige zaken delicaat is als een Mozartsonate, is dit eerder Metallica: luid, krachtig, pang! Daar word ik in ­principe heel blij van, ware het niet dat

de andere ingrediënten het concert verstieren. Harde zoete aardappel, een bonk mais, ontiegelijk veel rode ui… en een blaadje onbestemde ijsbergsla. Maar soit, ik pluk het stevige visvlees er tussenuit en dan gaat het best. Gelukkig is de – eveneens grove – topping van geroosterde mais en bakbanaanchips verpakt in een los schaaltje en kan ik deze zelf doseren.

Helaas gaat het verder bergafwaarts met de tamales de pollo (€7,50). Het in bananenblad gestoomde deeg van mais-meel is gevuld met droge kip, één olijf, één zongedroogd tomaatje, één kwart hard­gekookt ei en… één gehalveerde pinda. Huh? De ‘Peruaanse salade’ bestaat uit reepjes sla met een partje tomaat en een zurige dressing. Wat gaat hier mis?

Ai.



Opeens wordt het warempel beter. Het roerbakgerecht lomo saltado (€19) van gegrilde runderfilet met gestoofde ui, tomaat en paprika is kruidig en sappig. Jammer van de zouteloze slappe friet erbij, die (het is bijna grappig) in een soort jarennegentigsnackbarzak zit waar ‘knuspriges hähnchen’ op staat. Knusprig zijn de yuca frita (€7,50) dan weer wel. Bij deze cassave­friet hoort een onweerstaanbare huan­caínasaus, en die is de verrassing van de avond. Romig van de queso fresco en ­ingedikte melk, fruitig-pittig door de ají amarillo-pepers. Als ze dit in literflessen gaan verkopen, kom ik terug!

De Peruaanse avond eindigt met churros con miel (€6): zes knapperig gefrituurde deegstengels met lekker veel kaneel­suiker. Een fijne afsluiter – al is dit Pavlov-hondje toch niet écht voldaan.

Peruvian Cuisine NL Open wo-zo 13.00 tot 21.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €57 voor twee kleine en twee grote gerechten en één dessert

Aanrader Zeer wisselend, alleen voor die huancaínasaus zou ik terugkomen

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk dit overzicht voor eerdere bezorgrecensies.