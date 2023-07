De rolkoffers van Nortvi, nu in de Jordaan, hebben geluidloze Japanse wieltjes

Nortvi heeft zijn eerste fysieke winkel in de Runstraat. Beeld Dingena Mol

Wie binnenloopt bij de nieuwe flagshipstore van Nortvi in de Runstraat, waant zich even in een vliegtuigcabine. De ruimte is langwerpig, de plafondhoeken buigen als bagageruimtes en verlichte panels aan de wand suggereren vliegtuigraampjes.

Maar bij Nortvi geen cockpitvoice-over of hard wit plastic: op de achtergrond kabbelt loungemuziek, het kleurenpalet is warm, de materialen zijn hoogwaardig. Zo zijn de wanden van teakhout en is de toonbank van natuursteen.

De ruimte vertegenwoordigt wat het merk volgens medeoprichter Sebastiaan van Dam (35) wil uitstralen: design, duurzaamheid en service.

Hoewel duurzaamheid in een vliegtuigcabine als een contradictie klinkt, vindt Van Dam dat het om bewustwording gaat. “Je bepaalt natuurlijk zelf of je vliegt of niet. Je hoeft niet minder te reizen, als je het maar bewuster doet.”

Nortvi verkoopt de koffers en tassen vooral online. “Dit is onze eerste fysieke winkel.”

Van Dam richtte Nortvi in 2019 op met zijn broer en een compagnon. “Onze ambitie is om de grootste speler binnen Europa te worden. De combinatie van kwaliteit en duurzaamheid die wij bieden, is voor zover wij weten nog niet te zien.”

Verspreid door de cabine staan verschillende modellen uit de tassencollectie: backpacks, weekenders en puffertassen. Allemaal ingetogen ontwerpen met duurzame materialen.

Maar de favoriet van zowel Van Dam als de klant is de front-pocket rolkoffer (€249). De buitenkant is van Duits polycarbonaat (“tweehonderd keer sterker dan glas”), de beige binnenkant van gerecyclede petflessen en de wieltjes komen uit Japan. De koffer rolt inderdaad soepel en is, nog belangrijker in toeristencentra, stil.

