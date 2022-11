De rijke zuurcultuur van Amsterdam: ‘In Den Haag vinden ze haring met augurk belachelijk’

De geschiedenis van tafelzuur, vervlochten met Joods Amsterdam en bittere armoede, is bijna onzichtbaar en toch overal. Voor De zure stad verzamelden twee onderzoekers de visuele sporen van een rijke zuurcultuur. ‘Het verdriet zit hier nog in de grond, maar het plezier van voor de oorlog ook.’

“Op oude foto’s van zuurkramen zie je altijd aardewerken emmers met augurken, zure haringen, uitjes. Dat waren eigenlijk toiletemmers: niet om je behoefte in te doen, maar voor water om je mee te wassen. Venters gebruikten die emmers omdat de deksels de scherpe geur van het zuur tegenhielden. Wij hebben er inmiddels ook vijf,” zegt Paul van Ravestein. “Ze staan op kantoor.”

Van Ravestein en collega Monique ­Mulder staan voor haringkraam Stubbe – sinds 1904 in de handel – op de Haarlemmersluis. Samen doken ze de afgelopen jaren in de tafelzuurgeschiedenis van Amsterdam, resulterend in De zure stad, een indrukwekkend en omvangrijk boek over de historie van het Amsterdamse – voornamelijk Joodse – inmaken, van augurken en uien tot haring, leverworst, zuurkool en meer.

Met stambomen van de belangrijkste inlegfamilies, overzichtskaarten met de locaties van alle inleggerijen en kramen en vooral veel, heel veel, foto’s uit allerlei archieven uit binnen- en buitenland. “Het boek is idioot visueel,” zegt Van Ravestein. “Ik heb heel veel foto’s van zuur- en haringventers gevonden die op deze plek zijn genomen.”

Monique Mulder en Paul van Ravestein. Beeld Dingena Mol

De haringkraam is een goed startpunt van een wandeling langs de zuurhistorie van de stad: niet alleen is Stubbe een van de negentien overgebleven haringkarren van de stad, was er hier eeuwenlang een vismarkt én stond tweehonderd meter verderop de Haringpakkerstoren waar haring werd gezouten en gekuipt, het is ook al lange tijd een geliefde locatie om haring met zuur te eten. Van Ravestein: “Ook nu zie je nog dat iedereen bij Stubbe komt, Amsterdammers en toeristen.”

Verhalen van migranten

Zuur, als in ‘Amsterdams zuur’, krijg je door groenten als augurken, uien en bieten, maar ook leverworst, of haring voor zure haring en rolmops, in te leggen in azijn, zout, suiker en specerijen. Of door ze met zout te laten fermenteren, waardoor melkzuurbacteriën de aanwezige suikers omzetten in zuur, zoals in zuurkool en kimchi. Maar andere inlegtradities, zoals gezouten haring, spelen ook een rol in De zure stad.

“Gezouten haring is niet zuur en niet per se een Joodse aangelegenheid, maar het hoort wel in deze geschiedenis: alle haringkramen verkochten namelijk zuur. Wie weinig geld had kocht een zure bom en deelde een haring. De combinatie haring met augurk is typisch Amsterdams. In Den Haag vinden ze het belachelijk,” vertelt Van Ravestein.

Inleggerij Zwaaf, Joden Houttuinen, 1960. Beeld Frits Weeda/Stadsarchief

Hoewel ingrediënten inmaken, fermenteren, drogen en zouten om de winter door te komen altijd een onderdeel moet zijn geweest van het dieet van Amsterdammers, kreeg het vanaf de zeventiende eeuw een impuls. Asjkenazische Joden kwamen vanuit Midden- en Oost-Europa naar de stad en namen hun recepten voor ingelegde groenten in azijn mee. Rond 1700 was de Joodse gemeenschap in Amsterdam met tienduizend de grootste in West-Europa. Ze woonden voornamelijk op de eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg, al snel de Jodenhoek genoemd. Aangezien ze waren uitgesloten van gildes en de meeste beroepen, begonnen ze producten op straat te venten, waaronder veel ingelegde groenten.

“Dat vind ik zo mooi aan dit onderwerp: het heeft alles te maken met migratie. Amsterdam is gebouwd door mensen, veelal migranten. We moeten hun verhalen blijven vertellen, want er is weinig tastbaars van hun inbreng over,” vindt Mulder.

Samen met Van Ravestein runt ze ­dertig jaar communicatie- en ontwerpbureau Mattmo op de Spinhuissteeg. Zij als strategy director, hij als creative director. Klanten zijn onder andere groente- en fruitverwerkingsbedrijf Koninklijke Vezet, inmakerij Kesbeke en Artis. Daarnaast initieerden ze hun eigen projecten, zoals Dutch Cuisine, een beweging van chefs, boeren en andere professionals om de Nederlandse keuken en eetcultuur nationaal en internationaal te verduurzamen en op de kaart te zetten.

Voor het Centraal Station, rond 1942. Beeld Nationaal Archief

“Mattmo is in feite een identiteitsbouwer, voor een stad of een merk. We doen altijd onderzoek om de bestaande identiteit te begrijpen, die is voor ons verbonden met de grond waarop je leeft en werkt. Zo ook met dit boek. Als je de identiteit van de hoofdstad wil vatten, kom je direct bij eten en drinken uit: Amsterdam is een voedselstad. Dat zie je aan de architectuur met z’n pakhuizen, aan de grachten waar voedsel door werd vervoerd, aan de beurs en aan de haven,” zegt Mulder.

“Het idee om de zuurgeschiedenis van Amsterdam uit te zoeken, begon bij het maken van een tijdschrift voor inleggerij Kesbeke – niet Joods overigens, maar Zeeuws,” legt Van Ravestein uit. “Voor een stukje over de familiegeschiedenis wilde ik uitzoeken waar de opa van huidige eigenaar Oos was begonnen. We hadden een foto van hem in een deuropening, dus zocht ik in beeldarchieven naar dat huis. Veel gebouwen zijn in de loop der tijd gesloopt of veranderd, dus het was een grote puzzel, maar ik vond de juiste foto. Dat was een kickmomentje voor een nerd als ik, en zo begon ik steeds meer uit te zoeken. Eerst vijf inleggerijen, toen steeds een paar erbij. Toen vond ik een kaart met vijfhonderd inleggerijen erop, en voor ik het wist was ik in een megaonderzoek beland.”

Visual Research

Van Ravestein zocht gezinskaarten, krantenberichten en foto’s uit allerlei archieven bij elkaar. “Het waren allemaal losse flarden waaruit uiteindelijk een verhaal is ontstaan. Het duurde drie jaar om de context helder te krijgen. Neem de man met een vaatje op zijn hoofd op bovenstaande beroemde foto: het was niet duidelijk waar de foto was gemaakt. Dus ging ik naar die twee puntdaken achter hem zoeken, op foto’s genomen in de buurt van Joodse markten. Hij blijkt op de Nieuwe Uilenburgerstraat te staan – het gebouw is inmiddels gesloopt.”

De onderzoekmethode die Van Ravestein toepast heet Visual Research of Visual Investigation, en heeft de laatste jaren een vlucht genomen. The New York Times heeft er een aparte afdeling voor; onderzoekscollectief Bellingcat is onder meer hiermee wereldberoemd geworden. Van Ravestein: “Een plaatje is er niet ter illustratie van de tekst, maar het plaatje is leidend: je onderzoekt mét het beeld.”

De haringkar van de familie Stubbe. Beeld Dingena Mol

De auteurs komen ondertussen aan bij het Stationsplein. “Voor de oorlog stonden hier veel venters,” weet Van Ravestein. “Niets meer van over natuurlijk. Dat is een terugkerend thema: zuur is onzichtbaar erfgoed in de stad. De kramen zijn verdwenen, net als de mensen die ze runden. En we hebben het over een arme industrie: mensen werden over het algemeen niet geportretteerd. De foto’s die ik heb gevonden, zijn uitzonderingen. Er bestond ontzettend veel reclame voor bier en chocola, maar ik heb geen enkel affiche gevonden voor tafelzuur. Toch waren er wel degelijk rijke families in deze branche, zoals de Spyers en Luycks, die ook in antiek en juwelen zaten. Zij werkten grootschalig en exporteerden naar Amerika.”

Mulder vult aan: “Gescheiden werelden, maar de verhalen van die twee groepen lopen soms door elkaar. Een rijke jongen die op zo’n arm meisje verliefd werd, bijvoorbeeld. Daar kwam Paul achter toen hij stambomen van alle families aan het uitpluizen was.”

De auteurs vervolgen hun weg via de Prins Hendrikkade naar de Zeedijk, waar op nummer 71 inmaak- en fermentatiewinkel Thull’s recentelijk een tweede locatie opende. Te koop: potjes zuurkool en pekelaugurken, maar ook kimchi, rodekool met zeewier en bloemkool met biet en rode peper. “Dat zij hier zitten, zo dicht bij het oude centrum van de Amsterdamse inleggerijgeschiedenis, maakt de cirkel rond. In de tweede helft van de vorige eeuw verloor men interesse in het inleggen: de noodzaak was door de komst van het conservenblik en de koelkast verdwenen. Maar het komt weer terug. Veel restaurant ­hebben ingelegde en gefermenteerde ingrediënten op hun kaart staan,” aldus Van Ravestein. Mulder vult aan: “Het is duurzaam, gezond en lekker. En er valt nog veel ingelegd en gefermenteerd te ontdekken vanuit de hele wereld: Koreaanse kimchi, Surinaams zuurgoed, Japanse tsukemono, Turkse turşu. In Tel Aviv zit Serial Pickler, een hele leuke vrouw die workshops geeft en met nieuwe, spannende ideeën komt.”

Verdriet in de grond

Op de Nieuwmarkt blijven Van Ravestein en Mulder staan. “Dit was een belangrijk marktplein voor de stad en aan het water stond een grote vishal, die is in 1921 gesloopt. Daar stond ooit de belangrijke Sefardische familie Allegro te venten. In het boek staat een mooie foto van de kraam van Beesemers, die op de Nieuwmarkt woonden en werkten en zijn weggevoerd in 1942.” De Tweede Wereldoorlog is een onvermijdelijk thema in de zuurgeschiedenis, en te zien in alle stambomen van de families in het boek: een groot deel van de mensen in de Amsterdamse zuurwereld werd in nazikampen vermoord. “Door de verschrikkingen van de oorlog is bijna de hele industrie weggevaagd,” vertelt Mulder. “Als je het verhaal van deze plek weet, de foto’s kent en mensen daarop herkent, dan ga je de geschiedenis voelen: het verdriet zit hier nog in de grond, maar de welvaart en het plezier van voor de oorlog ook.” Van Ravestein: “We vinden het belangrijk om ook een ode te brengen aan het Joodse leven van voor de oorlog. Je leest en hoort vaak alleen over het oorlogsdrama, maar er was daarvoor een fantastisch rijke Joodse cultuur in Amsterdam.”

De man met het vaatje, 1899. Beeld Stadsarchief Amsterdam

De route wordt vervolgd naar de Sint Antoniesluis. Ook hier stond ooit een haring- en zuurkraam, nu heeft een hotdogkraam de functie overgenomen, maar het zuur is niet verdwenen: wie wil schept zuurkool, stukjes augurk en ingelegde ui en paprika in zijn broodje worst. “Dit was de toegangspoort tot de Joodse buurt, hierachter lagen de Joden Houttuinen, een grote sloppenwijk met veel inleggerijen, waaronder die van Zwaaf, De Leeuw en Franschman. Het was het centrum van het Amsterdamse zuur. We hebben een verslag uit 1891 van Jan Eduard van Someren Brand, hoofd van het Stedelijk, die naast de Nederlandse Bank woonde en weleens naar deze buurt ging om rond te kijken, als een soort safari. Hij vond het net Caïro. Het verschil was echt mad tussen deze buurt en de zijne,” benadrukt Van Ravestein.

“Het is nauwelijks voor te stellen, de bittere armoede,” zegt Mulder. “Mensen lieten hun kinderen op de vensterbank slapen, want op de grond zaten de ratten. Er waren knokploegen, er was een boksschool. Maar ook een Joodse concertpianist die hier Rachmaninov kwam spelen, en Maurits Allegro die met wapperend haar in zijn sportauto rondreed en de mooiste meisjes voor zich won. Dat zijn toch ingrediënten voor een speelfilm, of een serie als Peaky Blinders? Ik zie het al helemaal voor me.”

Met dit boek is het project voor de twee nog niet klaar: ze willen nog een zuurroute maken, en een expositie samenstellen. En geïnteresseerde scenarioschrijvers? Die mogen direct contact opnemen.

Monique Mulder en Paul van Ravestein, De zure stad. Een biografie van tafelzuur in Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, €39,99

Amsterdamse atjar Zuur in Amsterdam kwam ook van verder dan Oost-Europa. Jan Huygen van Linschoten schreef in zijn boek Itinerario, voyage ofte schipvaert, naer Oost ofte Portugaels Indien in 1596 al over ingelegde mango, pepers en doerian in zout en azijn; schepelingen op VOC-schepen namen de atjar en het recept ervoor mee naar terug naar Europa. In kookschriften en kookboeken uit achttiende-eeuws Amsterdam duikt de ‘azia’, ‘achiar’ of atjar op – niet met tropische vruchten en groenten, maar met kool, selderij of rammenas.

