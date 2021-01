De Reuben-sandwich is terug van weggeweest, ook in Amsterdam

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: de ­comeback van de Reuben-sandwich.

In november schreef ik al over de nieuwe generatie sandwiches: ­complete maaltijden tussen twee boterhammen. Amsterdam is snel aan het uitgroeien tot sandwichparadijs. In andere grote steden zie je dezelfde ontwikkeling. Van de squid sandwich in Londen tot brioche met garnalentempura in Parijs: elke stad heeft zo zijn eigen hypes.

Hét broodje van dit moment is The Reuben: een gegrilde sandwich met ­cornedbeef of pastrami, zuurkool, kaas en Russische dressing. Hij werd ooit bedacht bij Reuben’s Delicatessen in New York. Althans: dat beweert de ene helft van de culinair historici. Volgens de andere helft is ie vernoemd naar pokerlegende Reuben Kulakofsky, die tijdens een pokerwedstrijd in het Blackstone Hotel in Omaha vroeg om een sandwich met cornedbeef en pastrami. De chef voegde er kaas en dressing aan toe en was zo onder de indruk van het resultaat dat The Reuben in no time op het lunchmenu stond.

Hoe het ook zij: The Reuben is aan een revival bezig. Ook in Amsterdam is hij op steeds meer adressen verkrijgbaar. Zo staat ie sinds kort op het menu bij 4850 in Oost. Hun Reuben (10 euro) is misschien niet goedkoop, maar dan krijg je wel uitstekende huisgerookte pastrami van gasconne-rund. Ook het nieuwe Taverno Willi Becher in Noord heeft vanaf 30 januari weer Reuben-sandwiches op de kaart.

Luxepoezen kunnen terecht bij Slagerij De Leeuw: de pastrami maken ze naar recept van Katz’s Delicatessen in New York, maar dan met wagyu-rund. Het zuurdesembrood is van de legendarische bakker Max Poilâne en wordt elke woensdag uit Parijs gebracht. De Elzasser zuurkool wordt in eigen keuken gestoofd. En dan wordt de sandwich voor hij gebakken wordt ook nog eens ingesmeerd met roomboter. Maar de grootste verrassing van de stad is The Beetroot Reuben van Bar Stock. Bedacht door restaurant Entrepot, dat het vlees verving door gerookte biet. Het resultaat heeft dankzij de heerlijk rokerige, pittige, en frisse smaken zo’n hoog dooreetgehalte dat het bijna jammer is dat er binnenkort alweer een nieuwe hype is.