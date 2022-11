De restauratie van de Heerenlogementleeuwtjes duurde zeven jaar: ‘Het werd een reconstructie’

Beeld Dylan van Eijkeren

Misschien eerst even iets over de geschiedenis van uw leeuwen?

“In 2016 kreeg ik de opdracht tot restauratie van een timpaan, waarop twee leeuwen rustten. De leeuwen stonden toen in bruikleen bij het hoofdkantoor van de Postbank, of ING, op de Haarlemmerweg, vanwege hun logo, maar ze waren al eigendom van het Amsterdam Museum.”

U staat bekend als een vakman, waarom duurde dit zo lang?

“Er werden resten van het timpaan teruggevonden in een parkje in Noord, en de keizerskroon werd getraceerd bij de Gaasperplas. Er waren ook wat financiële zaken, maar gaandeweg werd het ook een heel ander verhaal. Ik restaureerde niet meer, ik heb er een nieuw object van gemaakt, een reconstructie, aan de hand van een schilderij van Gerrit Berckheyde.”

Zo vond u ook de kleuren terug?

“Die hebben we gereconstrueerd, en het is een laag van vijf zandsteentinten geworden voor de leeuwenhuiden, pijpaarde voor hun manen en oxiderood voor de tongen.”

Waar stond het timpaan in de zeventiende eeuw?

“Op het Oudezijds Heerenlogement, op de Grimburgwal, waar nu de universiteit zit. Daar willen we het ook graag terugplaatsen maar eerst wordt het nu opgeslagen, want de verbouwing van de universiteitsgebouwen is nog bezig. Vraag is hoe hoog het moet komen, want te hoog zie je ze niet, te laag zijn ze uit proportie.”

Lijkt het nog een beetje op het origineel? U heeft er immers hele delen bij verzonnen.

“We vermoeden dat Pieter de Keyser, de zoon van Hendrick, de architect van de Westerkerk, dit timpaan heeft ontworpen. Aan zulk museaal erfgoed werken maakt nederig, dus ik ben terughoudend geweest.”