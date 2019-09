De rendang van Bar Mick is een van de zachtste ooit (7)

Bar Mick, Spaarndammerstraat 53H. Beeld Eva Plevier

Na het verlies van mijn eigen stamcafé, nu meer dan tien jaar geleden, heb ik geen waardige vervanger gevonden.

Bar Bep op de Nieuwezijds vinkte al mijn hokjes: interessante en diverse gasten, goed personeel en uitstekende soul en hiphop, waardoor ook een dinsdagavond zó kon ontsporen dat je op woensdagochtend uit een nabije nachtclub rolde. Bep had ook een prima keuken, gedreven door Thaise dames. Een drankje aan het einde van de dag, een bord met kip in rode curry en Al Green als een warme trui over je schouders.

Een goed café is dus een groot geluk, en voor de bewoners van de Spaarndammerbuurt is het aanbod de afgelopen jaren gestegen. Bar Mick is een schone, warme zaak waar door een middagzontechnisch ongelukkig gelegen terras net wat harder aan getrokken moet worden dan bij het tegenoverliggende De Walvis.

We nemen buiten plaats en worden onmiddellijk begroet door een alerte ober. Hij brengt een niet te hoppig Green Bullet IPA van Two Chefs Brewing (€5,25) en een waterig Mechels Stadsbier (€4,90). Op de kaart – naast burgers en flammkuchen – veel Indische items, en de ober legt uit dat die er zijn omdat de chef een Indonesische achtergrond heeft. Geleidelijk is het aanbod in Bar Mick steeds verder verindischt.

Harira-achtig

Vooraf bestellen we linzen-tomatensoep met munt en crème fraîche (€5,95) en een salade met pittige kip en taugé, lente-ui en sojadressing (€12,50). De soep is een verrassing: harira-achtig, stevig gekruid en met een zuurtje. Opwekkend en ondanks de linzen zeker niet zwaar. Hier kookt iemand die evenwicht begrijpt.

Vaak at ik ‘oosterse’ salades die niets anders waren dan slappe groenten in sojasaus, maar bij Bar Mick is het een mix van heel verse mizuna, rucola, tomaat, komkommer, taugé en bosui met goede gemari­neerde kip en een dressing waarin hartige sojasaus fris gehouden wordt door een niet té aanwezig zuurtje. Zo lekker kan het zijn.

Best

De rendang van Bar Mick is een van de zachtste ooit. Minder

Hoe de kok een volledig mislukt chocoladetaartje mee kan geven is ons een raadsel. Opvallend

Naast cafés als The Golden Brown (Thais) en Redbone (Indiaas) voert Bar Mick een grotendeels Aziatische kaart. Pittig eten in een goed café is echt hartstikke fijn.

Opgewonden pakken we door met rendang en pepesan gamba’s. De rendang (€17,95) komt met witte rijst, kroepoek, atjar en een slaatje met sojadressing. Het is zijdezacht sappig rundvlees in vrij veel vocht, dat minder op de kokos leunt dan je meestal ziet, waardoor hij wat hartiger uitvalt. Erg goed.

De atjar mist zout en zoet, nu is hij vooral zuur. Dan de pepesan gamba’s (€17,50): een pakketje van bananenblad met daarin fijn gekruide voorgepelde garnalen (die hebben minder smaak dan zelfgepelde) met witte rijst, kroepoek, de pittige boontjes die we ook los bestelden en atjar. Voor een eetcafé uitstekend.

Eerder droog dan sticky

De sticky tempeh (plakjes van een blok gefermenteerde sojabonen, €3,50) is goed op smaak door sojasaus en rode peper, maar eerder droog dan sticky. Een bitterzoete snack die dus wat sappigheid mist, maar gelukkig zijn daar de sperzieboontjes (€3,95): pit van sambal en de zoete aai die kokosmelk heet. Erg fijn.

De los te bestellen huissambal (€0,50) is vers en fris, maar niet om een brief over naar je Javaanse tante te schrijven. Natuurlijk willen we spekkoek, maar omdat de ober vertelt dat die niet huisgemaakt is gaan we voor een appelcrumble met vanille-ijs en een smeltend chocoladetaartje (beide €6,95). De twee espresso die we erbij vragen zijn erg goed, maar komen ruim voor de desserts. De crumble heeft een goede smaak maar weinig crumble, slagroom uit een spuitbus en ingekocht vanille-ijs.

Bar Mick Spaarndammerstraat 53H, 1013 TA, Amsterdam

020 3702273

Openingstijden: zo-do 10.00-00.00, vr & za 10.00-02.00 uur

barmick.nl

We waren bijna vergeten dat we in een eetcafé zitten, wat verder wordt ingepeperd door een mislukt chocoladetaartje: je maakt die dingen door een koude bal ganache (chocolade met room en boter) midden in luchtig deeg te duwen en het geheel dan zó te bakken dat de buitenkant gaar is, de ganache warm en vloeibaar.

Vanavond, bij Bar Mick, krijgen we een ongaar en slap taartje dat over een harde koude bal ganache hangt. Hoe de kok dit over het hoofd heeft kunnen zien, zal altijd een raadsel blijven.

Een gemiste kans

We bestellen nóg twee espresso’s en geven aan dat we die bij het dessert hadden gewild. De ober lijkt in te zien dat hier iets fout is gegaan, maar laat ons wel vier espresso betalen. Een gemiste kans. Die had ik van het huis gegeven.

Er is natuurlijk lef voor nodig, maar in de keuken van Bar Mick zit zowel technisch als qua smaak genoeg kwaliteit om zich te onderscheiden: ik hoop dat ze voor een volledig Indische kaart gaan en ik hoop dat ze zelf spekkoek gaan bakken. Een warme kroeg met goed Indisch eten, wie wil die nou niet in zijn buurt hebben?

Vorige proefwerken:

Le Coeur Bistrothèque (6,5)

Florya (7)

Senses (7)



Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.

Gilles van der Loo Beeld Oof Verschuren