De raspatat van Aggie is krokant, maar vanbinnen smeuïg en zacht als aardappelpuree

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Als lief zijn een criterium was voor een Nobelprijs voor de Vrede, dan was Aggie van Snackbar Aggie in de Jordaan er zeker al eens voor genomineerd. Een man die aan het eind van de werkdag nog een glimlach op z’n gezicht tovert, zo iemand.

En hij verkoopt ook nog eens unieke lekkernijen, want wist je dat Snackbar Aggie een van de weinige plekken in Amsterdam is die nog raspatat verkoopt? Jazeker. Ras is frietpatat op basis van aardappelpoeder, waardoor het een veel zachtere structuur aan de binnenkant heeft. Het is niet iedereens favoriet, maar blijft een cultheld binnen het frituurassortiment. Om in Ajaxtermen te spreken: de Marko Pantelić van de snacks.

Dat ie niet overal verkrijgbaar is, heeft ook te maken met het feit dat de snackbarhouder een speciale Rasmachine moet hebben om daar de poeder mee te transformeren tot raspatat. En dan moet het frituren dus nog beginnen. Oftewel: veel gedoe. Maar het is het extra werk wél waard, want raspatat is gewoon echt lekker. Mits goed gefrituurd is het uitstekend krokant – gelukkig was dit bij Aggie het geval – maar aan de binnenkant veel smeuïger en zacht als aardappelpuree dus. En zoals ik al vaker in deze rubriek heb geopperd: variatie in je snackdieet is altijd een goed idee.

Snackbar Aggie. Beeld Eke Bosman

Snackbar Aggie Tweede Goudsbloemdwarsstraat 23

vr-za 12.00-2.00 uur

zo-do 12.00-1.00 uur