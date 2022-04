De proevers zijn klaar voor de eerste olijfoliecompetitie in Nederland: ‘Uitspugen hoeft niet’

Beeld Shutterstock

Een olijfoliecompetitie?

“In New York en Londen wordt zo’n competitie al jaren georganiseerd. Toen dacht ik: een gemiste kans, wij moeten dat ook hebben en dus organiseer ik dit jaar voor het eerst de Amsterdam International Olive Oil Competition (AIOOC) in de Hotelschool. Maandag, dinsdag en woensdag gaan we met een internationale jury blind proeven, op 31 mei wordt de prijs voor de beste olijfolie uitgereikt.”

Is olijfolie proeven net als bij wijn een kwestie van ruiken, slurpen, uitspugen?

“Ik stoot menig vinoloog tegen het hoofd als ik dit zeg maar: wijnproeven is zó 1990.”

Pardon?

“In goede olijfolie valt zoveel te ontdekken: je kunt amandel ruiken, artisjok of een rijk boeket. Het beoordelingsproces lijkt veel op dat van wijn: we beginnen met ruiken en proeven, vervolgens met slurp, zodat er lucht bij komt. Daarmee proef je de mate van bitterheid en scherpte achter in de keel. Uitspugen hoeft niet en neutraliseren doen we met het zuurtje van een klein stukje granny smith.”

Er worden 83 olijfolies getest. Dat lijkt me best veel om door te slikken.

“Het is slechts een klein beetje en onze proevers weten wat ze doen. Een panel van topchefs onder leiding van Alain Caron gaat proeven en bepaalt een favoriet in drie smaakcategorieën. Een vijftal geclassificeerde olijfolieproevers doet dat ook.”

Ik neem aan dat u geen olijfolie in de supermarkt koopt.

“Hou op, schei uit. Het is zelfs zo erg dat ik soms mijn eigen fles olijfolie naar een restaurant meeneem. Er is nog steeds veel onwetendheid als het op goede olijfolie aankomt.”