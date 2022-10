De Proesenka’s willen weer zelfstandig de deur uit: ‘We zeiden elke dag: morgen stopt de oorlog’

Valentina en Vladimir Proesenka. “We volgen hier taalles, computerles, ik ben gaan tekenen.” Beeld Eva Plevier

Terwijl Valentina Proesenka (70) Google Translate erbij pakt, wacht haar man Vladimir (71) rustig af. “Wil je de ansichtkaarten zien?” valt te lezen op haar telefoon. Zonder het antwoord af te wachten staat Vladimir op.

Hij loopt naar hun kamer in hotel Holiday Inn in Amsterdam-Noord en keert enkele minuten later terug met een stapel zelfgeschilderde kaarten, met daarop kleurrijke bloemen, landschappen en patronen in de traditionele Oekraïense Petrykivkastijl. “Valentina, Valentina,” zegt hij. “Ik teken, Vladimir kijkt toe,” zegt zijn vrouw lachend.

Het is een nieuwe hobby, vertelt ze. Tekenen werkt afleidend en rustgevend. Dan is ze even niet met haar hoofd bij de problemen: haar artrose, de bombardementen in Oekraïne, het gemis van haar kinderen.

Vladimir en Valentina vluchtten in 2016 uit Oost-Oekraïne, waar al sinds 2014 oorlog woedt. “Eerst dachten we: een of twee maanden en dan is het klaar. Daarna zeiden we elke dag: morgen stopt het. Maar het stopte niet.”

Nadat hun gebouw werd gebombardeerd, bivakkeerden ze nog acht maanden in de kelder. Al het telefoon- en radiocontact werd verbroken en van hun zoon en dochter, die al niet meer bij hen woonden, hebben ze nooit meer iets vernomen. Ze weten niet of ze nog in leven zijn. Het valt hun zwaar om hierover te praten.

Gelukkige dagen

Dit jaar is het stel 51 jaar getrouwd. “We hebben elkaar in onze studietijd ontmoet, in de discotheek,” lacht Valentina. Ze kijken elkaar liefkozend aan. Valentina werkte 27 jaar lang als docent geschiedenis op een middelbare school, Vladimir als hoofdingenieur in een kledingfabriek. Tegen de tijd dat ze vertrokken waren ze beiden met pensioen.

Sinds hun aankomst in Nederland hebben ze talloze opvangplekken gehad: Ter Apel, Arnhem, Utrecht, een medische opvang voor ongedocumenteerden in Amsterdam-Noord. Toen ook de rest van Oekraïne in februari dit jaar werd binnengevallen, kregen ze het advies zich opnieuw aan te melden in Ter Apel. Via een omweg kwamen ze toch weer in Amsterdam terecht, waar ze zich konden registreren als Oekraïense vluchtelingen en werden opgevangen in het Holiday Inn.

Hier wonen ze nu zo’n half jaar. Het is een fijne plek, vertelt Valentina, waar ze alle hulp krijgen die ze nodig hebben. Personeel van het Rode Kruis regelt doktersafspraken; elke vrijdag kunnen ze terecht bij een psycholoog bij Arq Centrum ’45 (zie kader). “We volgen hier taalles, computerles, ik ben gaan tekenen. Vooral woensdag en zondag zijn mijn gelukkige dagen.”

Op woensdag gaan ze naar het taalcafé, waar ze mensen uit Syrië, Afghanistan, China en vele ander plekken ontmoeten en een ‘supergoede lerares’ ervoor zorgt dat ze zo druk zijn met de taal dat ze even niet aan hun problemen denken.

Op zondag gaan ze naar de kerk, waar ze niet alleen bidden maar ook steun krijgen van de pastoor en nieuwe vriendschappen opdoen. “Iedereen wil ons helpen, daar ben ik zo dankbaar voor. Laatst kwam een Oekraïense vrouw met haar dochter het hotel binnenlopen. Ze had verf voor me meegebracht, voor de ansichtkaarten.”

Kleine wereld

Toch voelt hun wereld erg klein. “Ik zit altijd maar hier, ik zie bijna niets van Amsterdam,” zegt Valentina. Sinds haar aankomst in Nederland heeft ze hevige artrose ontwikkeld – vanwege de stress, vermoedt ze. Hierdoor kan ze niet zonder rollator lopen. Een operatie is pas mogelijk als ze afvalt, maar dat is moeilijk zolang ze slecht beweegt en niet zelf kan koken.

Ook Vladimir heeft gezondheidsproblemen omdat hij in 1986, na de kernramp van Tsjernobyl, als vrijwilliger hielp bij de schoonmaak en andere noodhulp bood. De straling tastte zijn gezondheid aan.

Tweedehands fietsen zouden daarom een uitkomst zijn: voor Vladimir een elektrische fiets, voor Valentina een elektrische driewieler. Maar met zo’n 50 euro per week te besteden kunnen ze zich die niet veroorloven.

“Laatst ontmoetten we twee Oekraïense meisjes bij de kerk; zij hebben elke donderdag een bijeenkomst met Oekraïners. We willen erheen, maar hebben op donderdag geen vervoer. Als we niet zo afhankelijk waren, zouden we elke dag wel weggaan.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl. Meer info: amsterdammerhelptamsterdammer.nl.

Arq Centrum ’45 Het Arq Centrum ’45 in Diemen biedt psychische hulp aan vluchtelingen die langdurige klachten hebben overgehouden aan een schokkende gebeurtenis. Vluchtelingen kunnen zowel trauma’s oplopen in hun thuisland – bijvoorbeeld vanwege oorlog, vervolging of gevangenschap – als tijdens de vlucht zelf. Dat kan ook gaan om seksueel geweld of seksuele uitbuiting. Ook lhbtq-vluchtelingen kunnen bij het centrum terecht. Het centrum is open voor statushouders, asielzoekers die nog in de procedure zitten en ongedocumenteerden die verblijven in de regio Amsterdam. Arq Centrum ’45 biedt daarnaast behandelingen aan andere mensen met complexe psychotraumaklachten, zoals veteranen, politiemedewerkers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. De patiënten hebben vaak een combinatie van psychische klachten – zoals depressie, angst en slaapproblemen – en lichamelijke klachten.

