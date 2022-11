De privéjet is populairder dan ooit, hoe kan zo’n elitereisje zo ‘goedkoop’ zijn?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: vliegen met een privéjet.

Als je geen eigen privéjet hebt zoals modegigant Nikkie Plessen of autocoureur Max Verstappen, tel je niet mee in de wereld van de rijken. Zij hadden geen zin in lange wachtrijen bij de beveiliging en de paspoortcontrole, dus waarom niet een van de meest vervuilende voertuigen ter wereld nemen?

Nu is Verstappen sowieso het boegbeeld van de meest vervuilende sport en draagt Plessen bij aan een van de meest vervuilende sectoren, maar zelfs onze goedheiligman Sinterklaas is een uitstoottrendsetter: hij vloog dit jaar met een privé­jet naar ons land. Ook al was deze verhaallijn van het Sinterklaasjournaal fictief, heel Nederland viel erover. ‘Ongepast om in deze tijd van klimaatproblemen de Sint in een privéjet te laten vliegen,’ klonk het. Omroep NTR reageerde droogjes: ‘Er is geen druppel kerosine gebruikt.’ Het getuigt in elk geval van weinig voel­sprieten voor wat er in de samenleving speelt, aangezien een week ervoor de klimaatactivisten Schiphol nog bestormden om privé­jets aan de grond te houden.

Laatste duwtje

Volgens een onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace is de privéjet populairder dan ooit. Met name voor korte afstanden, zoals naar Parijs en Londen. Ambtenaren, het bedrijfsleven en rijke individuen gebruiken de CO2-­monsters graag. Corona gaf het laatste duwtje om privéjets te normaliseren; het risico op besmetting is lager, want je komt met minder mensen in aanraking. In de eerste negen maanden van 2022 stegen er al meer dan 16.000 privéjets op. Evenveel privévluchten als in heel 2019.

Hoe duur is zo’n sololuchtrit naar Londen? Volgens aanbieder First Class Aviation betaal je voor de Turboprop, waar 4 à 18 personen in kunnen, 2500 euro per persoon voor 550 kilometer per uur. PrivateFly vraagt voor hetzelfde vliegtuig 3850 euro voor een enkeltje Londen. Maar dan huur je zo’n privéjet in je eentje. Er is ook nog de zogenoemde ‘empty leg’. Dat zijn lege vluchten van privéjets die sowieso al vliegen om de rijke klant op te halen. Je kunt dan meeliften voor een gereduceerd tarief, tot wel 80 procent lager in prijs.

De aanbieders zijn daar niet erg open over. First Class Aviaton geeft aan dat er op dit moment geen ‘empty legs’ zijn. Op de website van dBB Aviation staat wel een lege vlucht van Londen naar Amsterdam op 25 november: 4000 euro voor 7 personen. Voor 571 euro per persoon krijg je dus een privéstewardess, drankje en culinair hapje, worden je voeten gemasseerd en blijft je alle heisa van het inchecken en contact met het gepeupel bespaard. Ter vergelijking: voor een treinkaartje betaal je 322 euro – je bent gek als je niet met een privéjet gaat!

“Vliegtickets zijn vrijgesteld van btw en op kerosine wordt geen belasting geheven,” licht TU Delft-hoogleraar transportbeleid Bert van Wee toe. Daardoor is het relatief goedkoop om met een privéjet te vliegen. “De politiek is kennelijk niet in staat hier wat tegen te doen.”

Zo’n vervuilende vlucht is voor niemand te verantwoorden. Maar hoe kan de overheid van ons verwachten dat wij in een snoepwinkel een sinaasappel kopen?

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.