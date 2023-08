De Poezenboot is zwaar versleten, maar redding is nabij: ‘Tegenwerking van de gemeente is er gelukkig niet meer’

Op de Poezenboot is al ruim een halve eeuw iedere thuisloze poes welkom. Maar de ruimte is beperkt en de boot versleten. Vier maanden aan boord van een drijvend Amsterdams instituut: ‘Ik verwachtte een boot met een paar katten, maar dit is overweldigend.’

APRIL

Japie Vlek en Valentina zitten al te lang in hun hok op de Poezenboot. Ze wachten daar op een nieuw huis. Ooit waren ze aanloopkatten bij een vrouw die haar huis kwijt raakte en in een bungalowpark terecht kwam. Nadat ze de katten een tijdje had verzorgd, ging dat niet meer en werden ze afgestaan aan de Poezenboot. Daar kijkt vooral Valentina een beetje treurig uit haar ogen, JapieVlek ligt iets verderop te dutten. Gelukkig hebben ze elkaar.

Poezenbootcoördinator Judith Gobets snapt niet zo goed waarom zich voor deze twee katten tot nu toe geen nieuwe eigenaren hebben gemeld. Bezoekers die langskomen op de boot zijn soms wel geïnteresseerd, maar haken later toch weer af. “Het kan aan de leeftijd liggen,” zegt Gobets. “Ze zijn 8 en 10 jaar, maar dat is ook weer niet zo oud. Eigenlijk worden al onze katten wel geplaatst, maar soms duurt het dus iets langer, of gaat het in etappes. Jonge katten en kittens zijn populair, maar ik ga ervan uit dat er voor Japie Vlek en Valentina uiteindelijk ook geschikte mensen zullen komen.”

De Poezenboot ligt op de kop van de Singel in centrum Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. De boot, een drijvend opvanghuis voor katten annex asiel, is een begrip – niet alleen in de hoofdstad, maar wereldwijd. In veel toeristengidsen en op sites wordt de woonark aangeprezen als een niet te missen bestemming bij een bezoek aan Amsterdam. Het Rijksmuseum, Van Gogh, de Wallen, de rondvaartboten, de coffeeshops, het Anne Frank-huis en de Poezenboot – dat is het eigenlijk, het summum van een weekendtripje Amsterdam.

Geniale ingeving

Maar de Poezenboot is versleten, nog net niet wegzinkend in het grachtenwater. De huidige ark ligt er sinds 1979, ter vervanging van de oorspronkelijke boot, sinds 1968 aangemeerd in het Singel.

Het begon allemaal in 1966, toen Henriette van Weelde onder een boom tegenover haar huis op de Herengracht een moederpoes met een paar kittens aantrof. Van Weelde was een nogal excentrieke vrouw die van katten hield en ze nam de gevonden zwervertjes dan ook op in haar huis. Het zoemde in de stad al snel rond dat huize Van Weelde een prima opvangplek voor zwerfkatten was. Ze kreeg steeds vaker verzoeken van mensen die om wat voor reden dan ook afstand van hun kat moesten doen.

De Poezenboot vangt per jaar 200 tot 250 katten op. Beeld Dingena Mol

Allemaal waren ze welkom op de Herengracht, totdat het te vol werd. Van Weelde kreeg een geniale ingeving: als er hier in de buurt toch zoveel water is, waarom dan geen boot in een van de grachten als opvang inrichten? Kennelijk was geld geen probleem, dus ze kocht een tjalk die ze liet inrichten als tehuis voor katten.

Die tjalk werd dus een ark, en die is nu dermate doorleefd dat er een nieuwe boot moet komen. Daarvoor is een grote crowdfundingsactie gestart, aangevuld met spontane giften en donaties. De nieuwe boot die van dat geld is gebouwd op een werf in Utrecht meert in september aan, dan wordt de oude afgevoerd naar de sloper. De verhuisoperatie zal nog het een en ander vergen van de Poezenbootmedewerkers: binnen één dag moeten alle katten van hun oude, vertrouwde onderkomen naar de splinternieuwe Poezenboot 2023 worden overgebracht. Overigens loopt de crowdfunding (denieuwepoezenboot.nl) nog door, want er moet nog van alles gebeuren.

De nieuwe Poezenboot, ontworpen door architect Anton Surink, in aanbouw op de Utrechtse scheepswerf.

MEI

Het is gezellig druk op De Poezenboot op deze doordeweekse dag waarop twee vrijwilligers aan het werk zijn en Judith de administratie bijhoudt. Er scharrelen zo’n twintig katten los op de boot, in de hokken zitten er nog een aantal. Dat zijn de katten die geplaatst kunnen worden, waaronder dus ook, en helaas nog steeds, Japie Vlek en Valentina. De ‘loslopers’ horen bij de boot zelf, dat zijn katten waaraan, liefdevol gezegd, een steekje los zit. Zoals Orfeus, die drie poten heeft en een ‘stress-plasser’ is, en Beyaz, een van oorsprong Turkse, blinde straatkat. De meeste loslopers zijn van buiten: zwerfkatten, verwilderd, vondelingen of er is afstand van gedaan.

Op het Singel vaart intussen rondvaartboot Corneille langs, vol toeristen en dagjesmensen die foto’s van de boot maken. De poezen kunnen via een luik naar een afgesloten buitenruimte en liggen daar graag in de zon, waarschijnlijk niet of nauwelijks ervan bewust dat ze een toeristische attractie zijn.

Gedumpt

Jolanda de Wit werkt vier dagen per week op de boot. In 2001 is ze begonnen als vrijwilliger en nooit meer weggegaan. De Wit: “Ik ben opgegroeid met dieren, wij hadden thuis honden, katten, cavia’s en konijnen. Dus toen ik lang geleden vrijwilligerswerk zocht, kwam ik vanzelf bij de Poezenboot terecht. Ik doe hier van alles: dieren verzorgen, medicijnen regelen, telefoon opnemen, klusjes, schoonmaken. Ik neem ook wel eens dieren mee naar huis, zieke katten of zwangere katten die extra zorg nodig hebben. Er gaat ook veel tijd zitten in het ontvangen van bezoekers: toeristen en mensen die een kat zoeken. Wij willen heel graag dat katten die geplaatst mogen worden snel een geschikt huis krijgen.”

Dat laatste is een belangrijke taak, want de boot is niet groot en doorloop belangrijk. Japie Vlek en Valentina zijn niet de enige die wachten op een nieuw leven, hoe goed ze het op de Poezenboot ook hebben. ’s Winters zijn er meer mensen die een kat willen hebben, ’s zomers is het andersom, dan is er een overschot. Er worden dan veel kittens geboren, katten zijn meer buiten en raken zoek, of worden simpelweg gedumpt.

Kattenliefhebbers bezoeken de boot. Entree is gratis, een donatie zeer gewenst. Beeld Dingena Mol

Dat de katten die geplaatst kunnen worden in een hok zitten, vindt Judith best sneu. Maar dramatisch is het niet, zegt ze: “Nee hoor, ze gaan hier echt niet dood aan. Als de katten hier komen, zijn ze vaak van slag en moeten ze erg wennen. In hun eigen hok zitten ze dan veilig en geborgen. En mocht het te lang duren dan mogen ze vaak ook los.”

Als een kat eenmaal is geplaatst, gaat het meestal goed, naar soms ook niet. Neem Kriebel, een oude bekende van de Poezenboot. Kriebel werd afgestaan door een vrouw die de verzorging niet meer aankon. Door de stress was het dier gaan krabben, met als gevolg kale plekken, open wonden en abcessen. Op de boot hebben ze hem langzaam weer opgelapt. Uiteindelijk vond hij een nieuw huis maar na drie weken lieten die mensen hem naar buiten, iets dat hij niet gewend was, en toen is hij doodgereden. De Wit: “Zo erg. Zoiets komt hard aan. Kriebel was zo lief. Zo’n goedzak.”

Gelukkig komen de meeste katten goed terecht. Zoals de cyperse kittens Java en Smokes, broer en zus, die vandaag worden opgehaald door een dolblije Siza en haar moeder. Java en Smokes komen uit een huis waar een alleenstaande moeder twee kleine kinderen had en ook nog een pitbull, dus het werd haar iets teveel. Maar Siza heeft eindelijk een eigen huis en bovendien is haar vriend, die allergisch was voor katten, vertrokken, dus nu slaat ze haar slag. “Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb graag katten die bij mij op de bank komen liggen en Smokes is nu al heel knuffelig. We gaan nu lekker naar huis, ik heb mijn vakantie afgezegd want ga nu van deze twee hier genieten. En kijk: deze kattenbak vond ik pas geleden splinternieuw op straat. Ik laat thuis trouwens ook nog een soort klimrek bouwen.”

Bij de balie worden de papieren in orde gemaakt. Siza krijgt twee poezenpaspoorten mee waarin de inentingen staan, een slaapmandje en wat vertrouwd voer en speeltjes: voor de eerste paar nachten, om te wennen.

Na 45 jaar is de poezenboot aan vernieuwing toe, met behulp van crowdfunding zal er een nieuwe boot komen. Rechts poes Kazumi. Beeld Dingena Mol

JUNI

Een paar keer per week houdt de Poezenboot open huis, dan komen voornamelijk toeristen langs. Zo ook op deze middag in juni: Duitsers, Amerikanen, Fransen, Engelsen en hier en daar een paar Nederlandse dagjesmensen. Rustig wachten ze op hun beurt, want de boot mag niet te vol worden, dat kan voor de katten te stressvol zijn. Twee jonge Amerikanen kennen de boot via het onlinemagazine Atlas Obscura waarin ‘weird tips’ staan. Ze kruipen door de boot en roepen voortdurend ‘oh, so cute! Oh awesome!’ Hierna gaan ze op bezoek bij het Kattenkabinet, het museum vol kattenkunst aan de Herengracht.

Een echtpaar uit Estland is op stedentrip in Amsterdam en mist de eigen katten zo erg, dat ze op de Poezenboot het gemis trachten te verzachten. Tussen het knuffelen door laten ze veel foto’s van hun eigen katten zien. Een Duitse toerist houdt het al snel voor gezien, want hij moet nog naar het Anne Frank Huis. Evan en Martin, een stel uit Melbourne, doen vijf dagen Amsterdam en drie weken Toscane. Evan: “Ik verwachtte een boot met een paar katten, maar dit is overweldigend. Wij geven straks een flinke donatie.”

In het halletje van de boot staat, op een bureau, een collectebus. Sommige bezoekers nemen een kaartje van de boot mee en beloven een bijdrage over te maken.

Buiten in de rij wachten Sonja Brouwer en haar zoon Medde (8) totdat ze naar binnen mogen. De moeder: “Medde is helemaal gek van poezen, hij heeft het er altijd over en het liefst wil hij er zelf een: Poes Snoes. Hij is hier al eerder geweest en heeft toen een paar poezen eten gegeven en geknuffeld.”

De zoon: “Mag ik nu naar binnen?”

Coördinator Judith Gobets vindt het prima dat de boot een toeristische attractie is, maar zo is het nooit begonnen, vertelt ze. “We zochten gewoon een goede plek voor de katten. De gemeente was eigenlijk niet blij met ons, zeker niet toen er een tweede boot bij kwam, die later trouwens is weggehaald door de gemeente Amsterdam. Er was regelmatig gedoe, we hoefden maar een spijker ergens in te slaan of ze stonden al op de stoep. Die tegenwerking is er gelukkig niet meer, de gemeente is betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe boot zodat hij aan alle regels voldoet.”

Judith Gobets met links Kazumi, rechts de witte Bayaz, die blind is maar zich uitstekend weet te redden. Beeld Dingena Mol

Die nieuwe boot is hoger en lichter, heeft zonnepanelen en is zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Bekende Nederlanders als Georgina Verbaan en Sylvia Witteman dragen de Poezenboot een warm hart toe en delen hun enthousiasme vaak via sociale media. Ook Theo Hiddema, advocaat en enige tijd Kamerlid voor Forum voor Democratie, is fan: een paar jaar terug schonk hij een aanzienlijk bedrag aan de boot.

Spil in het hele gebeuren is Gobets; een tikkeltje gereserveerd, maar uitermate betrokken bij haar werk en de dieren. Niet sentimenteel, geen traditioneel kattenvrouwtje – “Ik hou niet alleen van katten, ik vind geitjes ook leuk, en eekhoorns”. Ze was er al bij toen Henriette van Weelde met de boot begon en heeft de boel na haar dood in 2005 overgenomen.

Gobets: “Ik ben er lang geleden zo’n beetje ingerold. Van Weelde was een bijzondere vrouw, met een enorme passie voor katten. Van oorsprong was ze verpleegster en ze kwam uit een familie met geld, want ze had op de Herengracht dat huis. Maar ze had in haar leven ook wel het nodige meegemaakt en door haar liefde en zorg voor katten verloor ze een beetje het vertrouwen in de mensheid. Een deel van haar huis verhuurde ze, zelf woonde ze op de bovenverdieping, waar ze ook een dakterras had. Daar liet ze twee schuurtjes bouwen waar ook katten werden opgevangen. Op een gegeven moment had ze er misschien wel tachtig over de vloer, dus dat liep behoorlijk uit de hand. Toen heeft ze die boot gekocht.”

JULI

“Mijn man zei: doe dat nou niet – als ze ooit doodgaan, heb je weer zoveel verdriet. In januari namelijk hebben we onze twee honden moeten laten inslapen, en dat was erg verdrietig, hoewel ze al veertien waren. Onze zoons vonden het daarna zo stilletjes in huis en toen zijn we op de site van de Poezenboot gaan kijken, want we houden ook erg van katten. Eerst zijn de jongens naar de Poezenboot gegaan, en het klikte meteen met Japie Vlek en Valentina.”

Priya (16, links) loopt een weekje stage. Rechts Priscilla (33) die al 9 jaar werkt als vrijwilliger. Beeld Dingena Mol

Aan het woord is Petra Roubos uit Nieuw-Vennep, sinds begin deze zomer, samen met haar man en twee volwassen zoons, de nieuwe eigenaar van de twee katten die aan het begin van dit verhaal nog een beetje zaten te kniesoren in hun hok op de Poezenboot. Na haar zoons is ze zelf ook gaan kijken en twee weken later verhuisden Japie Vlek en Valentina naar Nieuw-Vennep.

Roubos: “Het gaat heel goed. We zijn blij dat we deze twee een nieuw thuis hebben kunnen geven, juist ook omdat ze al wat ouder zijn. Maar die beestjes hebben ook een huis nodig, en beter een oude kat dan zo’n jong ding die meteen in je gordijnen hangt.”

Je moet natuurlijk wel afwachten hoe het gaat, je kent immers hun voorgeschiedenis niet. Ze schijnen ooit door een vrouw van straat te zijn gehaald, die er later niet meer goed voor kon zorgen. Ze hadden eerst wat huid- en vachtproblemen, maar ze krijgen goede voeding en veel aandacht.”

Trots vertelt ze dat Japie Vlek al vrij snel bij haar zoon op schoot sprong. “Ach, toen ik op de Poezenboot was, had ik ze allemaal wel mee willen nemen.”