De plek van de Bijlmervliegramp uit 1992, toen en nu

Déjà vu: bekijk alle afleveringen in ons archief

Van de Prins Hendrikkade in 1951, naar de Nieuwezijds Voorburgwal in 1867 tot de Zuidas in 1981: in de rubriek Déjà vu neemt Het Parool je al meer dan 10 jaar mee naar het Amsterdam van vroeger. Zoek zelf de verschillen: hoe de stad eens was én nu is. Bekijk alle afleveringen in ons archief.