De pizza van Pizza Barrica is goddelijk

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt wekelijks een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer: Pizza Barrica.

Daar zijn we weer!

Vandaag wil ik graag een lans breken voor het onuitputtelijke doorzettingsvermogen en de bewonderenswaardige creativiteit van de horeca. Al sinds het begin van de coronacrisis zie ik de meeste ondernemers alles aangrijpen om door de ellende heen te beuken. Velen kiezen voor een bezorgmodel: goed voor de horeca en voor de klant die toch liever thuis eet. En fijn voor mij, als thuisbezorgd-fanaat.

Waar bestel je vandaag?

Pizza Barrica is zo’n zaak met inventieve eigenaren die zich niet uit het veld laten slaan. Was dit eerder een wijn- en foodbar die voornamelijk Italiaanse antipasti serveerde vanuit hun pand aan de Wilhelminastraat, inmiddels doen ze sinds kort (ook) aan bezorging. Daarvoor hebben ze het populairste gerecht uit het laarsvormige land gekozen: pizza. Een verstandig besluit, vind ik. Het menu biedt veertien pizza’s, in de categorieën vlees, vis en vega. Je bestelt er een San Pellegrino-frisdrank bij of een Moretti-biertje. Tutto qui.

Rijden maar...

Na veertig minuten belt de bezorger aan met drie pizzadozen in zijn hand. ­Keurig verpakt, de ingrediënten zijn niet gaan schuiven, zoals bij veel andere pizzeria’s vaak het geval is (de goedkope ketens daargelaten, die komen gek genoeg altijd het strakst aan). Het eerste wat me opvalt is het formaat: zeker 32 centimeter in diameter. Mooi! De bodem is dun en knapperig, het licht opstaande randje blazerig, zoals ik het graag zie. Geen twijfel over mogelijk: dit is ambachtelijk gemaakt, kraakvers en heet gebakken in de steenoven. Ook de temperatuur is in orde.

Tijd om te proeven!

Ik heb er drie besteld, allemaal royaal belegd. Om te beginnen de vegetarische pizza funghi e tartufo (€14,95) met bospaddenstoelen, Parmezaanse kaas, buffel­mozzarella, tijm en truffel. Een goddelijk exemplaar, waarbij de truffel subtiel verwerkt is in een diepzwarte en rijke paddenstoelentapenade. De herfstige smaken worden extra benadrukt door de dungesneden kastanjechampignons. De draderige kaas is rijkelijk aanwezig. Toppizza.

De pizza salami (€14,95) is iets minder spannend, maar zeker niet minder lekker: de gekruide worst is flinterdun en pittig, de verhouding mozzarella en tomatensaus netjes. Bij zo’n eenvoudigere pizza moet de bodem perfect zijn, en dat is ie.

Tot slot mijn favoriet: de pizza pesto e burrata (€16,95). De duurste van de drie, maar ook misschien wel de beste. De hoeveelheid burrata is gigantisch, de huisgemaakte (rode!) pesto zoetig, de rucola supervers en allesbehalve bitter.

Het is jammer dat door de huidige maatregelen de horeca soms moet uitwijken naar simpelere concepten. Maar als je het zo smakelijk aanpakt als Barrica, kan ik daar alleen maar een diepe buiging voor maken – en heel vaak opnieuw bestellen.