De pizza’s van De Pizzabakkers hebben een perfect knapperige bodem, maar mogen wel wat genereuzer belegd

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: De Pizzabakkers.

Waar bestellen we?

Wie zich nog mijn grote pizzabezorgtest uit de zomer van 2019 herinnert, weet vast ook nog hoe lastig het bleek om het perfecte exemplaar te vinden. Te dik, te koud, te klein, te vet, te heftig geschud door de koerier... Het is geen sinecure.

Een zaak die ik destijds niet testte, is De Pizzabakkers. Voor fans van de Italiaanse volksspijs is dat vast een bekende: alleen al in Amsterdam hebben ze acht ­filialen. Tegenwoordig bezorgen ze ook, al wordt er online af en toe wel gemopperd over de lange bezorgtijd en (waarschijnlijk daardoor) te koude gerechten. Dat laatste proberen ze inmiddels te ondervangen met een opwarmtip voor thuis.

Check. Wat biedt het menu?

Dertien smakelijk uitziende pizza’s: zowel vlees- als vleesvrije opties en zelfs één vgenapizza. De antipasti ogen, zelfs voor een restaurant als dit, wel erg simplistisch: bresaola met wat rucola en Parmezaanse kaas, of één hele bol burrata met focaccia. Die laat ik aan me voorbijgaan. Ook gespot: een drietal nagerechten, huisgemaakte limoncello én een mooie selectie (non-)alcoholische drankjes.

Een slimme meid is op haar (nabije) toekomst voorbereid, dus knal ik m’n oven aan én plaats ik mijn order vroeg. Heet en rap zullen ze nondeju bij me zijn!

Tijd om te proeven…

En ja hoor: al na 25 minuten staat een goedlachse jongeman op de stoep. Dampend is de inhoud van zijn dozen niet, maar zeker warm genoeg.

De focaccia romana (€4) uit de hout-oven met zeezout en rozemarijn is hartig en zoutig, de ideale spons om te dopen in goede olijfolie uit eigen keuken. Ook over de pizza’s ben ik direct enthousiast: zowel de margherita (€10) als de da noi (€14,75) heeft een extreem dunne bodem, knapperig gebakken met een petit opstaand randje. Het formaat is dik in orde, rond de 30 ­centimeter.

De focaccia romana is de ideale spons om te dopen in goede olijfolie uit eigen keuken.

De klassieker met tomaat, mozzarella en basilicum is mooi in zijn eenvoud, al ben ik stiekem toch blij met m’n additionele topping van ’nduja (€3). Een sterk staaltje upselling: tegen een meerprijs kun je de pizza’s zo bont aankleden als je wilt, of dat nu met truffelsaus, artisjok of venkelsalami is. Voor die 3 euro extra hadden ze wel wat genereuzer met de pikante Calabrische worst mogen zijn, maar soit.

De da noi is evenmin superroyaal belegd: een beetje meer paprikasaus en mozzarella had niet misstaan. Voordeel is wel dat je na deze pizza, die overigens meer dan heerlijk smaakt (vooral door de gebakken Italiaanse saucijsjes), niet bommetjevol zit.

Dat betekent: plek voor een toetje!

Exact. En da’s fijn, want de chocolademousse met pistache-crunch (€6) en de tiramisu (€6,50) zijn beide ongelooflijk het proeven waard. Zalig, romig én lekker gul.

De Pizzabakkers Open ma-zo 12.15 tot 21.30 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €44,25 voor focaccia, twee pizza’s en twee desserts

Aanrader Eenvoudig maar goed. En de toetjes zijn top!

