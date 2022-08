De Pijp heeft er een tattooshop bij: De Kaaiman

Beeld Jakob van Vliet

Je waant je heel even in een klassieke bibliotheek als je binnenstapt bij nieuwe tattooshop De Kaaiman: een groen bibliotheeklampje, visgraatvloer en gouden plafondlijst. De muur is echter koraalrood, het plafond blauw en in de hoek staat een klein beeldje van Jezus met een pakje Marlboro ernaast. Op de bar staat een opgezette alligator, een kaaiman.

De wand van de voormalige wijnwinkel in De Pijp hangt nu vol met ingelijste tekeningen: “Het idee is om het helemaal vol te hangen, ook het plafond, zodat mensen iets hebben om naar te kijken tijdens het tatoeëren,” vertelt Max Melo (29).

Melo begon samen met Wes Thomas (39) en Sam Liesveld (29) De Kaaiman. Voor Thomas is dit de tweede tattooshop in Amsterdam, na ’t Schoffie op de Czaar Peterstraat waar hij ook al twee jaar met Melo werkt. Ze kennen elkaar al sinds hun vijfde. “Max en ik zitten al jaren regelmatig bij Café Flinck en we wilden per se in deze straat, in dit pandje zelfs, en dat is gelukt,” aldus Liesveld.

Volgens de mannen is het een goed moment om een tattooshop te openen. “In de zomer zien mensen vaker tattoos bij anderen en dan willen ze er zelf ook een,” zegt Thomas. “Ironisch, want een nieuwe tattoo kan eigenlijk niet in de zon.” Het starttarief bij De Kaaiman is 100 euro, de prijs is afhankelijk van het design. “Het zetten van een tattoo kan een geluksmomentje zijn, je krijgt iets moois en doet het alleen voor jezelf.”

