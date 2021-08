De perzik uit de supermarkt is met opzet te vroeg geplukt

Wilde perzik. Beeld Emma Levie

Midden in de keuken van ons familiehuis in Frankrijk staat al een week een krat perziken. Of eigenlijk is die krat al een aantal keer vervangen door een nieuw exemplaar. Er is een constante aanvoer van perfect rijpe perziken, witte en gele. Mijn 2-jarige dochter prikt erin met haar kleine vingertjes en weet feilloos de rijpste uit de krat te vissen. Ze rent met een afgekloven exemplaar door het huis en laat een spoor van sap achter.

Ik maakte salade met sperziebonen, radijs en feta en we eten bijna elke avond een perzikendessert. De perziken kopen we bij een kleine biologische fruitboerderij, waar ik als kind al kwam. Daar voer ik nu met mijn dochters de geiten met de wilde oregano die hier overal groeit, plukken we aardbeien die naar snoep smaken en kopen we groenten en fruit.

De perziken koop je hier niet per stuk of per kilo, maar per kartonnen of houten krat. Vier of zes kilo. In Amsterdam zou ik terugdeinzen van zulke hoeveel­heden, omdat perziken vaak teleurstellen. Perzik is een steenvrucht en het soort fruit dat eigenlijk rijp geplukt moet worden. Anders dan bijvoorbeeld bananen maken perziken na het plukken geen suikers meer aan. Dat maakt ze minder geschikt voor het gesleep naar en geknijp in de Nederlandse supermarkten.

Ze worden te vroeg geplukt, zodat ze stevig blijven en het transport doorstaan. Vaak belanden ze te hard en zuur in je fruitschaal. Nu is echter het moment om het weer te proberen. Het perzikseizoen is in full swing en nu is de kans dat je een lekkere perzik te pakken krijgt het grootst. Mocht je toch een teleurstellend netje hebben: het recept van deze week is ook geschikt voor die exemplaren. Deze galette is iets tussen zoet en hartig in en nam ik mee voor een picknick in het veld.