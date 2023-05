De perfecte fried chickenburger van Instagram is nu te krijgen bij KID in De Pijp: extreem juicy, het briochebroodje goddelijk (8)

Een paar jaar geleden bestelde Mara Grimm de perfecte fried chickenburgers via Instagram. Nu zijn die eindelijk ook offline verkrijgbaar. KID in De Pijp heeft nog veel meer in de aanbieding, van umeshu-cocktails tot perfect pittige vegaburger. De bediening is helaas wat onderbezet.

Geen idee wat uw schermtijd is, maar die van mij is schrikbarend hoog. Komt allemaal door Instagram. Ik zou me daar schuldig over kunnen voelen, maar gelukkig heb ik een beroepsmatig alibi om eindeloos door foto’s van gerechten te scrollen – ook in uw belang, want ik ontdek er regelmatig nieuwe adressen. Zo kwam ik een paar jaar geleden bij Kip ’n Drip terecht. Dit account draaide om gefrituurde kip die je per DM kon bestellen en ophaalde op een steeds wisselende locatie. Initiatiefnemers Joshua Styns en Steven Mamahit hadden nul horeca-ervaring, maar een des te grotere liefde voor eten – en die kip bleek fantastisch. Ik schreef er in deze krant ooit al een lyrische column over en ik was niet de enige fan: hun honey butter chickenburgers sloegen zo aan dat een eigen zaak een kwestie van tijd was.

KID zit in een hoekpand op de Ruysdaelkade waar ooit The Fat Dog in zat. De naam is een afkorting van Kip ’n Drip, maar staat ook symbool voor groei. Dat getuigt niet alleen van bescheidenheid, maar ook van zelfkennis: steengoede fried chicken maken en een restaurant runnen zijn immers twee totaal verschil­lende dingen. Dat blijkt ook tijdens ons bezoek: ons geduld wordt een aantal keer op de proef gesteld, de bediening is duidelijk onderbezet en de akoestiek nog niet wat ze zijn moet. Wie aan misofonie lijdt, kan sowieso beter thuis­blijven; de hiphop galmt door de speakers en er wordt soms letterlijk gegild van het lachen. You love it or hate it, ik love het. En het publiek? Dat is gemengd en gekleed volgens de laatste trends; het is één grote parade van oversized blazers, Salomonsneakers en cargobroeken.

Eend, kip en rundervet

Op de kaart staat next level streetfood. Het simpele, maar superstijlvolle interieur past daarbij, met Prouvéstoeltjes, een stalen bar en aan de muur alleen een schilderij van Vital de Frel van Studio Stikstok. Veel gerechten zijn gebaseerd op Indonesische en Chinese familieklassiekers, maar met Europese invloeden. Boter en miso, kasu en brioche: ze gaan hier naadloos samen.

Voor we overgaan op de burgers bestellen we tsukune. Deze gegrilde Japanse gehaktballetjes worden bij KID gemaakt met een mix van eend, kip en rundervet en geserveerd met een schaaltje tare, een klassieke Japanse saus van sojasaus, sake en suiker. Maar het beste komt nog: in de tare ligt een gemarineerde eidooier. De combinatie van sojasaus en lopend eigeel vind ik sowieso onweerstaanbaar, maar tel daar dat juicy, vette en perfect gegrilde gehakt bij op en dit is inderdaad next level. Lijp lekker, zou mijn zoon zeggen, en dat is precies wat het is.

Dat geldt niet helemaal voor de gegrilde asperges met een saus van misoboter en gepocheerd ei. Het idee is prima (ik heb sowieso nooit begrepen waarom iedereen altijd zo lyrisch is over gekookte asperges; gebakken of gegrild zijn ze echt tien keer lekkerder), maar helaas mist de schuimige saus consistentie, waardoor we met een waterige plas achterblijven. Zonde, want als hij tegen het lobbige aan geweest was én de miso wat meer naar voren was gekomen, was dit goud.

Dan de burgers. De klassieker, de honey butter chickenburger, staat nog steeds op de kaart. Ik bestel de vegetarische versie met oesterzwam en spicy mayo. De paddenstoel is uiteraard niet zo sappig als de kip, maar komt een heel eind. Bovendien zit het qua textuur en smaak, met exact de juiste spicyness, meer dan goed. Met het zachte briochebroodje trouwens ook. Dat wordt gemaakt door kombuchabrouwerij en bakkerij Leave Your Sword in Noord, die wat sake kasu – het overblijfsel van het brouwproces van sake – door het beslag doet.

Goddelijke brioche

Toch haalt dit het niet bij de crispy sichuan chicken sandwich: een extreem juicy en ­crispy gefrituurde kippendij op weer zo’n goddelijk briochebroodje. De smaken zijn stevig – met ­szechuankruiden, hot honey en serieuze knoflook­mayo – maar ze zijn zo goed op elkaar afgestemd en de bereiding is zo meesterlijk dat deze sandwich zijn eigen fanclub ­verdient. Ze serveren hem desgewenst gehalveerd, zodat je hem kunt delen, maar geloof me: dat wil je niet.

Wat we erbij drinken? Cocktails waarin Aziatische ingrediënten zijn verwerkt. Die zijn goed – vooral de negroni met gin, Pilla Select en Japanse pruimenwijn – maar zo hoog in alcohol en zo zoet dat ik ze voor of na het eten zou bestellen. Bij het diner zelf zou ik een fles petnat Smarazen van Mirco Mariotti van de wijnkaart kiezen – de ideale tegenhanger van al dat vet.

Bij wijze van nagerecht bestel ik – op eigen rekening, ik zeg het maar even – nog een portie tsu­kune. Dat zou ik als ik u was ook doen. Want KID mag dan nog met wat kinderziektes kampen, er staat een aantal meesterlijk uitgevoerde gerechten en burgers op de kaart. Niet overtuigd? Kijk vooral op Instagram.

Best De tsukune: ik kan niet anders dan hem een ­tweede keer te bestellen.

Minder KID is nog op zoek naar personeel. Ze zijn tijdens ons bezoek dan ook onderbezet.

Opvallend De oom van Stevens vrouw runt Saté Bar Charley die je op zaterdag op de Lindengracht vindt. Mocht je daar nog nooit zijn geweest: ga!

Leukste tafel Een van de tafels aan het rechterraam, dat voor een groot deel open kan.

KID Ruysdealkade 251

do-zo 17.30-00.30 uur

