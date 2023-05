De Patsalon verdient alle aandacht van Amsterdam en ver daarbuiten

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Een begrip in de Bijlmer: Patrick’s Catering. Ook ik heb ooit kunnen genieten van de gebarbecuede kip van Elfredo Patrick Rechards, zijn volledige naam. Maar er staat nu ook een snack op het menu die alle liefde en aandacht van heel Amsterdam – en liefst ook buiten de hoofdstad – verdient: de patsalon.

Toegegeven, ik hou sowieso van variaties van snacks. Je weet hoe het origineel smaakt, maar een kleine twist aan het gerecht zorgt al voor een geheel nieuwe ervaring. Je kan dan wel elk weekend naar dezelfde snackbar gaan en hetzelfde bestellen, maar waarom doe je dat als je eigenlijk al weet dat er zoveel meer gerechten zijn die óók lekker zijn? A winning team is niet altijd winning, kijk maar naar Ajax.

Goed, ik dwaal af, maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel. De patsalon is een goede voor dit weekend om eens te proberen; het aluminiumbakje is uiteraard gevuld met frietpatat, sla, komkommer en knoflookachtige saus, maar ook met zijn befaamde gebarbecuede kip! Inderdaad, niet de döner die je gewend bent van je nachtelijke escapades in de cafetaria. En dat geeft wat mij betreft de patsalon een hele goede smaak; lekker rokerig, niet te vet, en bovendien voorkomt het dat je zin krijgt om een fles knoflooksaus te pakken om de smaak te redden. Waanzinnige ka- eh patsalon, deze!

Patrick's Catering in Amsterdam Zuidoost. Beeld Mariet Dingemans

Patrick’s Catering

Bijlmerdreef 1323

vr-zo 13.00-21.00 uur