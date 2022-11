De pakkentrends voor kerst: ‘Multi-inzetbare pakken en broeken met een touwtje’

In zijn herenmodezaak Pakkend op de Bilderdijkstraat meet Chris van Luxemburg (45) maatpakken aan. Na twee feestloze jaren gaat het nu los. ‘Het beeld is relaxter.’

Het loopt storm?

“Wat ik merk, is dat mensen zin hebben om iets nieuws aan te schaffen. Gelukkig zijn de grootste leveringsproblemen voorbij, dus de rekken hangen lekker vol, en de mensen hebben budget.”

Staan er rijen voor uw poorten?

“Dat niet, maar wie in het weekeinde wil komen voor een maatpak, kan beter een afspraak maken. Er komen ook veel mensen langs om een eerder gekocht pak te laten uitleggen, dat is een heel opvallende trend. Mensen zijn door het thuiswerken minder gaan bewegen, en dat scheelt vaak toch een centimetertje of twee rond het middel.”

Wat zijn de pakkentrends?

“Voor de feestdagen zien we veel multi-inzetbare pakken, vooral van niet-gladde materialen als flanel, corduroy en knitted stoffen. Dat heeft als voordeel dat je het jasje en de broek ook los kan dragen, in andere combinaties, zoals op een jeans met een trui. Ook krijgen klassiekers een twist, bijvoorbeeld door een colletje te dragen onder een smoking. En, heel belangrijk: het hoeft allemaal niet zo strak meer. Het beeld is relaxter: meer rek, broeken met een drawstring, een touwtje.”

Welke kleur moet ik dragen op kerstavond?

“Ik stel vast dat groenvariaties en aardetinten domineren, en wat betreft dat laatste: alles van zand tot chocolade. Ik denk wel dat we die kleuren de hele winter zullen gaan zien, niet alleen tijdens de nachtmis.”

Wat draagt u zelf met kerst?

“Ik denk een ribfluwelen pak, corduroy dus, dat vind ik lekker. Dat is ook multi-inzetbaar. Ik ga voor bordeauxrood, zodat ik leuk bij de kerstballen kleur.”