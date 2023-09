Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week kijkt Samuel Levie alvast uit naar de herfst, met een pasta vol paddenstoelen.

Nederlanders doen niets liever dan oeverloos lullen over het weer. Het was dan ook de perfecte Nederlandse zomer. Gespreksstof genoeg voor op het terras, in de rij bij de supermarkt en in appgroepen. Weggespoeld op Bakkum, afgefikt in Griekenland – klimaatproblematiek voor vakantiegangers!

Ik deed zelf lekker mee. Dit jaar besloten wij net als vele anderen ons vakantiegeluk niet in het zuiden, maar in het noorden te zoeken. Weg van de zinderende hitte die ons vorig jaar dwong dagen binnenshuis te blijven. We brachten de zomervakantie door in een roodgeschilderd houten huis in een Zuid-Zweeds bos.

Kabouterparadijs

Het was omringd door prachtige landschappen die het decor hadden kunnen vormen voor een Lord of the Rings-achtige film. Heuvels met grote naaldbomen en kleine, kletterende riviertjes wisselden elkaar af. De bodem van het bos was bekleed met een dikke laag mos die meeveerde als je eroverheen liep. Ik stel me voor dat over de maan lopen ook zo voelt. Het weer? Het regende geen zonnestralen, maar dikke vette Zweedse regendruppels.

Dat herfstige weer had ook een groot voordeel. De regen transformeerde het bos tot een soort kabouterparadijs. De paddenstoelen schoten uit de grond. De kinderen zochten bosbessen, frambozen en bramen, wij eekhoorntjesbrood en cantharellen.

Zodra de regen kwam, doken we de keuken in en maakten we taarten, jams en van alles met wilde paddenstoelen. Die zijn overigens ook in de Nederlandse bossen te vinden. Ik wil je niet aanraden zelf te plukken, mits je de nodige kennis hebt, maar vraag op de markt naar eekhoorntjesbrood en cantharellen en maak mijn nieuwe favoriete paddopasta.

Bospasta Ingrediënten voor 4 personen -600 g gemengde paddenstoelen, ik gebruikte cantharellen en eekhoorntjesbrood

- 1 ui

- kwart van een venkelknol

- 1 bospeen

- 3 tenen knoflook

-50 g boter, plus extra om in te bakken

-5 ansjovisfilets

- chilivlokken

-blaadjes van 1 takje ­rozemarijn, fijngesneden

- 1 el tomatenpuree

- 100 ml rode wijn

- 100 ml room

- 400 g tagliatelle

-handje peterselie, ­fijngesneden

- Parmezaanse kaas Bereiding Maak de paddenstoelen schoon en snij in kleinere stukjes. Snipper de ui en snij de venkel en wortel in fijne blokjes. Hak de knoflook ook fijn. Fruit alles in een grote pan. Voeg de helft van de paddenstoelen, de ansjovis, chilivlokken, rozemarijn en tomaten­puree toe en bak vijf minuten, tot de paddenstoelen slinken. Blus de pan met de rode wijn en laat deze verdampen. Voeg nu de room toe en laat de saus zeker 10-15 minuten rustig inkoken. Als hij te ver inkookt, voeg je een beetje vocht toe. Kook de tagliatelle volgens de instructies op de verpakking. Bak de overgebleven paddenstoelen op. Voeg genoeg kookvocht aan de saus toe om deze weer lekker sauzig te maken en doe de pasta, peterselie en extra gebakken paddo’s erbij in de pan. Breng op smaak met zout en peper en roer een halve minuut goed door. Verdeel over vier borden en rasp er naar smaak kaas overheen.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Emma de Thouars, Raghenie Bhawanie, Jigal Krant en Samuel Levie.