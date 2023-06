De overgang van kind naar ­jonge vrouw is een worsteling: ‘Vanaf de derde klas werd ik continu nageroepen’

De overgang van kind naar jonge vrouw is een enorme stap, die zich onaangekondigd aandient. Vier tieners vertellen over de veranderingen, over nagestaard worden, over hun eerste menstruatie, body counts en het gevoel dat je je moet aanpassen. ‘Je zou een handleiding moeten krijgen voor hoe je vrouw moet zijn’

‘Sinds een uur ben ik nu niet meer te genieten, help, help, help, help! Ik krijg tieten,’ zong tiener Elise bijna ­dertig jaar geleden bij Kinderen voor Kinderen. Haar iconische woorden zijn meer dan een lollig lijflied voor generaties pubers: de luchtig bezongen noodkreet is ook hartstikke serieus te nemen. Want de omslag van kind tot ­tienermeisje is groot.

Je gaat menstrueren, je hormonen slaan op hol, je lichaam krijgt een andere vorm. Tegelijkertijd word je onderworpen aan een nieuwe werkelijkheid waarin je kind bent, maar ook volwassen. Vier jonge vrouwen vertellen over die fase van jezelf bekijken en bekeken worden. Waarin je moet voldoen aan alle verwachtingen die bij het vrouwbeeld van je omgeving horen, maar ook niet te veel van jezelf mag laten zien. En waarin je je niet altijd op je gemak voelt, of zelfs onveilig.

Josephine (17) ‘Dan maar geen liefde in mijn leven, zei ik tegen mezelf’

Josephine. Beeld Lin Woldendorp

“Op de basisschool had ik een rode bril en een buitenboordbeugel die ik zonder problemen durfde te dragen. Maar ik was me wel bewust van mijn lichaam. Ik was helemaal niet dik, maar toch werd ik een keer door een jongen op wie ik verliefd was ‘obesitas’ genoemd. Dat vond ik heel kwetsend. Uiteindelijk bleek hij hartstikke verliefd op mij. Ik was naïef en dacht: verkering, leuk! Achteraf gezien was dat geen meisjes plagen, maar meisjes kapotmaken en kusjes vragen.

Toen ik twaalf was, werd ik me ervan bewust dat mensen anders naar me keken. Laatst nog kwam een heel ­normale man naast me zitten in de trein. Hij bleef maar knipogen en probeerde met me te praten. Dan zit ik in een soort spagaat: je wil niet bitchy doen en beleefd blijven. Tegelijkertijd was ik bang dat hij me zou aanraken. Je merkt heel snel of iemand het wel of niet zo bedoelt.

Op mijn veertiende werd ik pas echt onzeker. Op Instagram kreeg ik een beeld van meisjes die veertien waren, zo mooi, met vol haar, grote borsten en een dikke kont. Ik had erwtjes, en ik weet nog dat ik bang was dat mijn borsten nooit meer zouden groeien. Dan maar geen liefde in mijn leven, had ik tegen mezelf gezegd.

Mijn omgeving begon vragen te stellen over vriendjes, maar ik wilde eigenlijk gewoon koekjes bakken of een slaapfeestje houden met vriendinnen. Uiteindelijk heb ik me laten meeslepen in wat anderen van me vonden en verwachtten en ben ik alles wat met vriendjes te maken had snel gaan inhalen omdat ik het gevoel had dat ik achterliep. Dat had ik misschien liever niet willen doen.

Op mijn vijftiende was ik verliefd. Hij vond een condoom niet chill, dus ging ik aan de pil. Ik werd er heel verdrietig en emotioneel van, moest elke dag ­huilen. Op mijn zestiende heb ik een spiraaltje genomen. Dat was een van de pijnlijkste dingen die ik ooit heb meegemaakt, ik moest zelfs overgeven. Had ik maar eerder tegen hem gezegd: dit gaan we anders doen.

Veel jongens weten niet wat meisjes moeten doorstaan voor anticonceptie. De verantwoordelijkheid ligt bij ons, wij moeten ons aanpassen omdat wij zwanger kunnen raken. Maar mannen kunnen hun zaad lozen. Dus waarom is dat zo?

Het dominante beeld is dat jongens ­veroveren en meisjes mysterieus moeten doen. Maar ik ben enthousiast en een open boek en wil lekker vertellen. Als ik afwachtend moet zijn, voelt het alsof ik geen controle mag hebben over wat ik zelf wil. En als ik doe wat ik zelf wil, ben ik weer te wanhopig. Ik voel de druk om mezelf seksueel te ontwikkelen, maar ik ben ‘te makkelijk’ en een ‘slet’ als mijn body count te hoog is. Je zou bijna een handleiding moeten krijgen voor hoe je vrouw moet zijn.

Ik heb nog steeds het gevoel dat ik ­achterloop met vrouw worden. Laatst heb ik daar wel even om moeten huilen, omdat ik niet goed weet hoe ik aan alle verwachtingen moet voldoen.”

Regaya (15) ‘Ik durfde niet meer te rennen in een legging’

Regaya. Beeld Lin Woldendorp

“Als ik ongesteld word, verander ik in een ander mens. Ik heb minder zin in activiteiten, ben heel moe, krijg rugpijn, hoofdpijn, word misselijk en heb last van heel hevige krampen. Ik slik zes pijnstillers per dag, anders kan ik door de kramp niet rechtop staan. Meestal kan ik dan ook een paar dagen niet naar school. Ik loop dan veel stof mis, vooral nu, in mijn examenjaar.

Ik heb van jongs af aan een best wel curvy lichaam gehad. Als kind heb ik er nooit last van gehad of er bij stil­gestaan. En dan kom je in de eerste en dan is het net alsof er een heel grote spiegel voor je neus wordt gezet en hoor je opeens ook meer van de jongens op de gangen. Je beseft dat je niet meer dat meisje van toen bent. De onschuld is er helemaal van af.

Ik durfde niet meer te rennen in een legging, ik liep liever in een baggy ­joggingbroek. Ik droeg oversized T-shirts. Ik probeerde er alles aan te doen om me nog een beetje veilig te voelen. Maar wat ik ook aanhad, er werd sowieso gekeken of een opmerking gemaakt. Vanaf de derde werd ik continu nageroepen, vooral in de zomer, als ik topjes of een korte broek droeg. Als ik aan het werk ben in een openbare ruimte en ik probeer niet op te vallen, komen er toch weleens oudere mannen naar me toe die zeggen dat ze me beter willen leren kennen. Ik voel me machteloos, heel onveilig, alsof ik opeens vier muren om me heen heb waar ik niet uit kan. Vorig jaar ben ik achtervolgd vanuit de metro naar huis, maar hij droop gelukkig af toen ik een vriendin belde – die tactiek had ik gezien op TikTok. Ik heb vaak gedacht: ik durf eigenlijk niks terug te zeggen want ik ben bang dat als ik de verkeerde opmerking maak hij uit de pan vliegt.

Ik heb het altijd een probleem gevonden dat meisjes weerbaar moeten zijn of zich moeten aanpassen, maar jongens weinig worden aangesproken op hun gedrag. Het probleem ligt niet bij de vrouw, of de man, maar bij de opvoeding. Als een man nergens op school, thuis, of in zijn omgeving leert dat bepaalde dingen niet kunnen en waarom, kan ik hem bijna niet blamen voor wat hij doet. Omdat hij niet beter weet.

Door me aan te passen heb ik mezelf grotendeels kunnen sparen. Ik werd ­liever als oninteressant gezien dan als prooi. Maar aan de andere kant had ik wel graag meer willen experimenteren met kleding die ik leuk vond. Mijn lichaam heeft me heel blij kunnen maken, maar ook heel onzeker.”

Ilse (17) ‘Het voelt alsof ik moet bewijzen dat vrouwen ook een technische opleiding kunnen doen’

Ilse. Beeld Lin Woldendorp

“Vanwege mijn ondergewicht kwam mijn puberteit best laat. Rond de derde klas, toen ik veertien was. Ik weet dat ik dun ben, maar je gaat jezelf toch anders zien als het label ‘ondergewicht’ erop wordt geplakt. Omdat ik zo laat was met puberen kon ik ook niet met mijn vriendinnen meepraten over ongesteld worden en over hoe alles verandert. Je staat er dan toch een beetje buiten. Ik had wel altijd maandverband bij me, voor het geval dat mijn vriendinnen het nodig zouden hebben. Een maand voor mijn vijftiende was ik voor het eerst ongesteld.

Op school ben ik me heel bewust van het feit dat ik een meisje ben. Ik doe de opleiding monteur en installatie­techniek, met alleen maar jongens. Als ik dus een keer geen maandverband in mijn tas heb, moet ik naar de administratie, waar vrouwen werken. Dat is soms best stressvol. Maar als mijn klasgenoten vragen hebben, bijvoorbeeld over of het echt pijn doet, ben ik niet bang ze te beantwoorden. Ik maak soms het grapje dat er machines bestaan die de krampen nabootsen, dus als ze echt zouden willen weten hoe het voelt.

Mijn klas weet dat ik biseksueel ben. En er zijn door sociale media gelukkig veel online safe spaces ontstaan waar je vragen kunt stellen over vrouw-zijn of queer-zijn. Je ziet veel mensen experimenteren. Ik ben er een van. We willen uit de hokjes van man, vrouw, hetero of queer breken.

Ik moest door mijn opleiding snel ­ervaren hoe het echte leven eruitziet. Je hebt bijvoorbeeld TikToks waarin meiden hun make-uproutine delen. Dat zou ik ook best graag willen doen, maar dat is super-onrealistisch voor mij. Ik moet met draden werken, een lange jas aan, vier uur lang staan en boren en me afvragen waarom er toch steeds kortsluiting is. Dat kan niet met lange nagels en een laag make-up op.

Ik heb het idee dat ik moet bewijzen dat vrouwen ook een technische opleiding kunnen doen. Daarom doe ik meer dan anderen. Ik ben bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiger geworden en zit in de studentenraad. Een keer was ik al een maand van tevoren aan het leren voor een toets. Opeens moest ik huilen en dacht ik: waarom doe ik dit? Al mijn klasgenoten zijn waarschijnlijk plezier aan het maken en Fortnite aan het ­spelen. Ik heb vaak het gevoel: je bent vrouw, dus je moet je best doen om gezien te worden.”

Serlynn (15) ‘Sociale media heeft me onbewust beïnvloed’

Serlynn. Beeld Lin Woldendorp

“Als je je op de middelbare school nog steeds zo speels gedraagt als je op de basisschool deed, kom je heel kinderachtig of onserieus over. Maar soms ben ik gewoon zo.

Ik had het gevoel dat ik me vrouwelijker moest gaan gedragen. Vroeger droeg ik ook gewoon jongenskleding, maar dat doe ik nu niet meer. Je wil niet raar zijn, maar ik zou willen dat het niet zou uitmaken. Ik draag nu bijvoorbeeld ook topjes. Als je daarmee over straat loopt, hebben mannen blijkbaar vaker de neiging om daar iets van te zeggen. Ik voel me dan best onveilig, maar probeer altijd van me af te bijten.

Op school werd ik voor het eerst ongesteld, ik was twaalf. Toevallig had mijn moeder een week van tevoren alles over ongesteld worden verteld. Ik ging naar de juf toe en die zei: ‘Gefeliciteerd, nu ben je een jonge volwassen dame!’ Het zal wel, dacht ik. Ze gaf me maandverband en daarna ging ik verder buiten spelen. Mijn moeder was ook blij. Blijkbaar is het een Surinaamse traditie om een ei te eten ter ere van je baarmoeder, en rode Fernandes te drinken ter ere van je bloed.

In groep zeven was ik de enige die borsten had. Tijdens het rennen bewoog het en dat vond ik wel ongemakkelijk. Laatst vroeg een vriend aan me: ‘Als je rent, doet dat dan pijn?’ Hij dacht dat ze gevoelloos waren. Het gebeurt wel vaker dat jongens vragen hebben over vrouwendingen die ze dan niet tijdens seksuele voorlichting durven te vragen, maar wel aan meisjes die ze vertrouwen.

Ik ging naar een diëtiste via een schoolprogramma van de GGD. Die zei dat ik overgewicht had, terwijl dat voor mijn gevoel helemaal niet zo was. Ze bleven pushen, dus ik ben er na een tijd mee gestopt. Over mijn haar was ik ook onzeker. Mensen vroegen me waarom ik het altijd hetzelfde droeg. Ik vond het leuk, maar die opmerkingen raakten me, dus heb ik het veranderd. Nu draag ik mijn haar los.

Ik denk dat sociale media me wel onbewust beïnvloed heeft omdat alles er beter uitziet dan het werkelijk is. Ik zag meisjes, skinny en curvy, en ik dacht: dat wil ik ook, want dan gaan jongens kijken. Misschien moet ik make-up, ­topjes en korte broekjes gaan dragen, want dan ziet hij mijn curves. Of mijn bril niet meer dragen, of mijn haar dragen hoe ik heb gehoord dat hij het leuk vindt. Ik ben nu op een punt dat ik ben gestopt met aanpassen. Mensen vinden het bijvoorbeeld ook niet aantrekkelijk dat ik in de leerlingenraad zit, maar ik denk aan mijn toekomst.”