De ovenpasta met feta die viral gaat op TikTok is óók voor bejaarden

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: pasta met feta – ook voor bejaarden.

Van mijn puber mocht ik niet op TikTok. Zijn argument: TikTok is niet voor bejaarden. Nou vind ik het prima dat ik als prille veertiger inderdaad al bijna een rollator moet, maar wat ik niet kan verteren is dat er allerlei foodhypes aan me voorbijgaan. En TikTok is behalve een onuitputtelijke bron van domme filmpjes óók een goudmijn voor foodhacks.

Voor mijn medebejaarden: een hack is een slimme vondst. Het ging mij in dit geval om een pastahack die al maanden viral gaat. Preciezer: een pasta met feta uit de oven die behalve supersnel klaar ook nog eens ongekend lekker scheen te zijn. Ik kon me er weinig bij voorstellen: pasta met feta? Mijn inner Italiaanse mama stierf nog liever van de honger.

Gek genoeg maakte dat alleen maar nieuwsgieriger. Het recept werd bedacht door de Finse foodblogger Jenni Häyrinen. In Finland was het direct zo’n hit dat verkoop van feta er sindsdien met 30 procent is gestegen. Inmiddels is de ‘baked feta pasta’ een eigen leven gaan ­leiden op TikTok en niet zo’n beetje ook: het ene na het andere filmpje verschijnt online – en ik kan het weten, want toen mijn zoon sliep, heb ik stiekem een account aangemaakt.

De pasta bleek nóg makkelijker dan ik dacht. In het kort: doe 200 gram feta in een grote ovenschaal en leg er 500 gram cherrytomaatjes en 4 tenen knoflook naast. Voeg 120 ml olijfolie, een halve gesneden chilipeper en peper en zout toe en bak 25-30 minuten op 200 graden. Kook ondertussen 450 gram pasta beetgaar en meng door de zacht geworden kaas. Een beetje basilicum erover en voilà: de TikTok-pasta is klaar.

Mijn inner Italiaanse mama keurde hem goed. Mijn zoon ook – als ik TikTok maar onmiddellijk weer van mijn telefoon verwijder.

Beeld Shutterstock