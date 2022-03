De outdoor gym is een prima vervanger van de sportschool – ‘Buiten ben je je een stuk minder bewust van hoe je erbij staat’

Bootcamp Tai, kickbokszaktraining, zaterdag 11.00 uur, ­Westerpark.

Voor de les begint begroet ­Mohamed Taibi alle deelnemers met een boks, hij kent iedere klant bij naam. Op deze koude februari-ochtend steken de sporters hem een hart onder de riem: “Goed gedaan, Mo! We gaan je missen!” Taibi deed mee aan het populaire tv-programma Kamp Van Koningsbrugge, maar werd helaas weggestemd door zijn medekandidaten. Hij kan er zelf niet te veel mee zitten. Nu heeft hij weer alle tijd om zich op zijn passie te storten: sportlessen geven in de buitenlucht, zeven dagen per week.

“Ik voetbalde jarenlang bij SDZ. Omdat ik niet zo groot ben, ging ik aan fitness en krachttraining doen om sterker te worden. Dat beviel me zo goed dat ik drieënhalf jaar geleden ben gestart met het geven van buitensportlessen. Ik wil mensen vooral plezier in sporten meegeven. Sporten zou voor iedereen een vast onderdeel van de agenda moeten worden.”

Büsra Can (26, student ontwikkelingspsychologie aan de VU) voert geconcentreerd de kickboksoefeningen uit. “Ik had last van slaapproblemen, maar sinds ik buiten ben gaan sporten slaap ik beter en ben ik veel fitter. De sfeer is altijd gezellig, dat is een van de redenen waarom ik geen les oversla, zelfs niet als het hagelt of stormt.”

Psycholoog Remi Verwey (25) doet drie tot vier keer per week mee aan de buitentrainingen van Bootcamp Tai. “Ik kwam bij Mo terecht toen alle sportscholen en zwembaden door corona sloten, en was meteen verkocht. Na een hele dag binnen werken is bewegen in de frisse lucht heerlijk en de lessen zijn altijd anders. Hier sporten was tijdens de lockdowns ook een manier om nog contact te hebben met andere mensen. Het is het lekkerste als het een beetje koud en zonnig is, zoals vandaag. Mij krijg je geen sportschool meer in!”