De Oude Kerk: Amsterdams oudste gebouw als hedendaags toevluchtsoord op de Wallen

Eeuwenlang was de Oude Kerk dé ontmoetingsplaats op de Wallen. It’s OK... Commoning Uncertainties wekt die oude functie weer tot leven. Buurtbewoners, kunstenaars, activisten, denkers en passanten organiseren er nu samenkomsten rondom hun wensen, dromen en behoeften. ‘Wij willen kijken of we iets immaterieels kunnen delen.’

De chocolaatjes die Kateryna Aliinyk op een dienblad ronddeelt smaken naar hazelnoot. In Loehansk, in het oosten van Oekraïne, waar de 24-jarige kunstenaar vandaan komt, worden ze standaard geserveerd aan visite. “Ik hoop dat jullie ze lekker vinden,” zegt ze terwijl ze met een nerveus lachje haar T-shirt met ‘Decolonize Russia’-opdruk rechttrekt.

Dan begint ze voor te lezen. Over de ene helft van haar familie, die de Donbasregio verliet toen de Russen in 2014 binnenvielen, en de oudjes die bleven. Over het gezeul met kilo’s aardappels en walnoten in het van oudsher agrarische gebied. En over de manier waarop haar oma kersen inmaakt.

Bijeenkomst van It’s OK... in de speciaal ontworpen kapel in de Oude Kerk. Beeld Koosje Koolbergen

Granaten en lijken

Aliinyks stem galmt een beetje door de hoge ruimte van de Oude Kerk. Maar de koepelconstructie van hout en transparante stof waarbinnen zij haar ‘performative reading’ doet, houdt genoeg decibellen vast om haar verhaal verstaanbaar te laten zijn. Toch durft het aanwezige publiek pas de wikkels van de chocolaatjes te trekken als ze haar laatste zin heeft uitgesproken. Niemand wil ritselend het verhaal verstoren over een alledaags plattelandsbestaan dat er niet meer is en misschien nooit meer zal terugkeren.

Na afloop beantwoordt Aliinyk vragen en wijdt ze uit over haar leven als vluchteling uit een regio die door Russen wordt beschouwd als te bevrijden gebied, en door sommige Oekraïners als afvallige provincie. Ze verwerkt haar ervaringen en gedachten niet alleen in tekst maar schildert ook, uitsneden van landschappen die ze tijdens haar lezing toont op een tv-scherm.

“Als kind dacht ik dat mijn relatie met het landschap sterker en stabieler was dan met mensen, maar dat voelt surrealistisch nu die verbinding verbroken is,” zegt zij. “Als ik terugga zien de akkers er waarschijnlijk hetzelfde uit als voorheen – de natuur herstelt zich snel – maar tussen de eetbare gewassen liggen nu granaten en lijken. Daarom schilder ik close-ups. Dan zie je de aanwezige tragedie.”

Jeanne van Heeswijk en Yvonique Wellen, mede-initiatiefnemers It’s Okay... Common Uncertainties. Beeld Koosje Koolbergen

Aan lot overgelaten

Aliinyks lezing, afgelopen vrijdagavond, is onderdeel van het langlopende programma It’s OK... Commoning Uncertainties. Het bestaat uit veertig publiek toegankelijke bijeenkomsten in de Oude Kerk, die daarmee haar vroegere functie als ontmoetingsplek voor de buurt nieuw leven wil inblazen.

Daarvoor riep de organisatie de hulp in van een veteraan op dit gebied: Jeanne van Heeswijk. Deze conceptueel kunstenaar initieert sinds 2000 publieke projecten in binnen- en buitenland, onder meer met Het Blauwe Huis, een ontmoetingsruimte op IJburg. Het doel beschrijft ze zelf als ‘mensen op elkaar betrokken laten zijn om samen een meer rechtvaardige toekomst mogelijk te maken’. Specifiek voor de Oude Kerk vroeg zij zich af hoe het oudste gebouw van Amsterdam, gewijd in 1306, een hedendaags toevluchtsoord kan zijn.

In haar werkwijze is Van Heeswijk (58) in alles het tegenovergestelde van de modieuze consultants die even ‘invliegen’, rondsnuffelen en een rapportje afleveren. Net als haar andere projecten bestrijkt It’s Okay... een periode van jaren. Eerst heeft ze mede-initiatiefnemer Yvonique Wellen (34) gevraagd het ‘emotionele bindweefsel van de buurt’ in kaart te brengen.

“Uit de archieven, krantenartikelen, blogs en beleidsstukken van de afgelopen honderd jaar die ik heb bestudeerd, komt een beeld van de Wallen naar voren als een gebied dat lang door de overheid aan z’n lot is overgelaten,” vertelt Wellen. “Bewoners regelden veel zelf en samen. Zo kookten bordeelhoudsters voor de vrouwen achter de ramen, pasten de sekswerkers op elkaars kinderen, organiseerden ondernemers zelf de schoonmaak van de straten, en tijdens de harddrugscrisis namen ze het voortouw in de zorg.”

“De Wallen zijn van oudsher een plek waar mensen terechtkunnen die nergens anders welkom zijn,” vervolgt ze. “In de fifties had je hier al de eerste leatherbars, trans mensen bouwden hier hun bestaan, er zijn vaak mensen zonder papieren, en zelfstandige vrouwen zijn altijd opvallend aanwezig geweest – sekswerkers maar ook de inwoners van wel veertien kloosters.”

Onzekerheden delen

“Dat alles staat nu onder druk,” constateert Van Heeswijk. “De buurt krijgt een neoliberaal idee van een succesvolle toekomst opgedrongen. Het staat zelfs letterlijk in beleidsstukken: er wordt gestreefd naar ‘kwalitatief hoogwaardige gebruikers’. Maar niet iedereen deelt de waarden die op deze buurt worden geprojecteerd. Veel bewoners vinden helemaal niet dat de sekswerkers naar een erotisch centrum moeten verhuizen. En er is een breed gedragen gevoel dat de eerdere sluiting van 100 ramen en 35 coffeeshops de excessieve overlast van massatoerisme niet heeft verminderd maar juist mede heeft aangewakkerd.”

It’s OK... Commoning Uncertainties wil een podium bieden aan de stemmen die niet meezingen in het koor van de stadsvernieuwing. Het eerste deel van de titel is bedoeld als een geruststellende uitnodiging tot het delen van verschillende realiteiten. De term ‘commoning’ komt uit de wereld van de coöperatieven, legt Van Heeswijk uit. “Daar gaat het vaak om het gemeenschappelijk aanschaffen en beheren van stroom, gereedschap of transportmiddelen – materiële zaken. Wij willen kijken of we iets immaterieels kunnen delen, namelijk de onzekerheden waar we in toenemende mate mee leven.”

Om erachter te komen wat die onzekerheden inhouden, zijn Van Heeswijk en Wellen in gesprek gegaan met buurtorganisaties, fondsen, lokale ondernemers en iedereen die maar zijn hart wilde luchten. Dat begon al voor de uitbraak van de coronapandemie, en toen lockdowns en social distancing huisbezoek onmogelijk maakten hielden ze bijna dagelijks open spreekuur in het zijgebouwtje van de Oude Kerk. Op de glazen deur stond ‘drop-in it’s OK...’ en dat deden meer dan honderd ‘bewoners en bewerkers’ van de buurt. Er werden gedachten gedeeld over onder meer leven in de illegaliteit, queerness, ouder worden op de Wallen en twijfel.

Geweld van goede bedoelingen

Die onderwerpen zijn ondergebracht in zogenaamde ervaringscirkels. “Deze groepen worden geleid door personen die medesamenstellers zijn van het It’s OK-programma,” vertelt Wellen. “Zij zijn daar een jaar tot anderhalf jaar mee bezig. Het is dus belangrijk dat zij ook betaald krijgen voor hun werk, uit het projectbudget en een bijdrage van Stichting Doen. Als er geen compensatie geboden wordt, ontneemt dat veel mensen de tijd en ruimte om mee te doen. Dan blijft het een luxeaangelegenheid.”

De ervaringscirkel van sekswerkers heet Not in Your Box en organiseert publieke bijeenkomsten op 12 en 18 augustus. “Het gaat over het ‘geweld van goede bedoelingen’ waarmee zij te maken hebben,” licht Van Heeswijk toe. “Er wordt altijd over hen gesproken en niet met hen, ook nu weer in de discussie over het erotisch centrum. De stereotyperingen die over hen worden gebezigd zijn bovendien tenenkrommend.”

In de ervaringscirkels wordt veel gepraat – wie ’s middags de Oude Kerk binnenloopt ziet her en der groepjes op stoelen zitten. Maar het uiteindelijke resultaat is een kunstwerk. “De vorm is afhankelijk van de groep,” stelt Van Heeswijk. “De ene keer is het een film, de andere keer een performance of lezing. Het is niet zo dat ik de kunstenaar ben en de rest mag meedoen. Ik stel mijn vaardigheden als kunstenaar beschikbaar en de werken worden collectief gemaakt.”

Intimiteit

Om de bijeenkomsten niet te laten verdrinken in de enorme ruimte van de kerk, is lokaal kunstenaar Viola Renate gevraagd een kapel te ontwerpen die intimiteit biedt. “Het is een safer space in de traditie van bijvoorbeeld de Sebastiaanskapel (in de Oude Kerk, red.) waar vroeger brood werd uitgedeeld aan de armen,” typeert Van Heeswijk de constructie die iets voorbij het koor staat. “De sterren en zonnen die de spanten bij elkaar houden, zijn geïnspireerd op de gewelfschotels van de kerk. De zachte kleuren en het gebruik van stof en takken geven het geheel iets organisch. En de deuren kunnen eruit worden gelicht om elders in de kerk satellietkapellen te maken.”

De constructie is te demonteren als een bouwpakket en kan opnieuw worden opgebouwd. Het is volgens Van Heeswijk zeer denkbaar dat dit programma elders doorgaat. “De onderwerpen die hier aan bod komen zijn niet gebonden aan een postcode, ze zijn mondiaal. De Wallen zijn alleen een bijzonder gebied op een bijzonder moment in de tijd. Nergens anders komen zoveel vraagstukken samen en met deze intensiteit.”

It’s OK…. Commoning Uncertainties: t/m 24 september in de Oude Kerk. Voor data van bijeenkomsten zie: www.oudekerk.nl/publieksprogramma