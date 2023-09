De opvang voor derdelanders uit Oekraïne vervalt: ‘Ik word depressief als mijn leven weer tot stilstand komt’

De zogenoemde derdelanders – mensen die vluchten uit Oekraïne, maar niet over de Oekraïense nationaliteit beschikken – moeten op 4 september Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen. In de opvang in het Amstel Botel bij de NDSM-werf heerst onzekerheid. ‘We zijn allemaal gevlucht voor dezelfde oorlog.’

De derdelanders komen uit landen als Algerije, Nigeria en India en verbleven vaak al jaren in Oekraïne op een werk- of studievisum toen de oorlog uitbrak. In Nederland kregen zij in eerste instantie dezelfde rechten als vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit. Ze mochten in de gemeentelijke opvang voor Oekraïners verblijven, konden meteen aan het werk en hadden recht op zorg.

De Nederlandse overheid kondigde een jaar geleden aan dat de Tijdelijke Bescherming onder de Europese richtlijn voor niet-Oekraïners zou worden opgeschort. Op 4 september moeten derdelanders terugkeren naar hun land van herkomst of een asielaanvraag indienen en, in afwachting van een besluit, verhuizen naar een opvanglocatie van het COA. Wie gehoor geeft aan de oproep om terug te gaan, krijgt een financiële vergoeding.

Bij onder meer VluchtelingenWerk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn grote twijfels over het besluit. VluchtelingenWerk vreest dat een deel van de groep niet mee zal willen werken of zich gedwongen ziet de illegaliteit in te duiken. De VNG schrijft dat ‘burgemeesters nu geconfronteerd worden met een groep mensen waarvoor geen juridische basis voor opvang meer is’. Naar schatting 700 van de ongeveer 2200 derdelanders zeggen op dit moment asiel aan te gaan vragen. Waar de mensen die geen asiel aanvragen belanden, is onduidelijk.

Van de ongeveer 70 derdelanders die verblijven in het Amstel Botel bij de NDSM-werf worstelen velen met psychische problematiek en angsten over hun onzekere toekomst. De Regenboog Groep, die de opvang in het Botel verzorgt, ziet dat paniekaanvallen en depressies onder bewoners toenemen. Het Parool sprak drie van hen.

‘Het put me uit, ik weet niet waar ik aan toe ben. Waar moet ik heen?’

Kamel Aliouane. Beeld Hanna Hrabarska

Kamel Aliouane (30) uit Algerije, kwam in januari 2021 naar Oekraïne:

“Toen ik werd gearresteerd op het station in mijn woonplaats in Algerije wist ik: hier moet ik weg. Ik ben lid van de MAK, een onafhankelijkheidsbeweging die autonomie wil in de regio Kabylië in het noorden van het land. In januari 2021 kon ik met een studentenvisum naar Oekraïne gaan. Een paar maanden later werd de MAK door de Algerijnse overheid bestempeld als terroristische organisatie.”

“In mijn eigen land werkte ik als dierenarts, in Kyiv ging ik weer studeren en kreeg ik een baantje als ober. Het was wennen, maar ik voelde me veiliger dan in Algerije en ontmoette gelijkgestemden. Dat veranderde toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ik raakte in paniek. Teruggaan was geen optie, inmiddels werd ook mijn familie in Algerije bedreigd vanwege mijn politieke voorkeur. Uiteindelijk kwam ik in Amsterdam terecht.”

“Ik wil me al langer aanmelden voor de asielprocedure, maar het besluit om de bescherming voor derdelanders te stoppen werd steeds uitgesteld. Het put me uit, ik weet niet waar ik aan toe ben. Waar moet ik heen, waar moet ik wonen? Sinds zes maanden loop ik bij een psycholoog. Ook die zorg krijg ik straks niet meer.”

“In Nederland draag ik bij aan de economie en betaal belasting. Omdat mijn diploma in dierengeneeskunde niet geldt, werk ik in het dierenhotel. We vangen dieren op en verzorgen ze. Ik heb op mijn werk verteld dat ik vanaf september moet stoppen omdat ik de asielprocedure inga. Dat vinden ze jammer, want ze zijn daar zwaar onderbemand. Ik snap niet waarom wij niet hetzelfde worden behandeld als andere Oekraïners. We zijn allemaal gevlucht voor dezelfde oorlog.”

‘Ik keek weleens naar het IJ en dacht: ik kan er ook een einde aan maken’

Hanna. Beeld Hanna Hrabarska

Hanna (29) uit Nigeria, wil uit veiligheidsoverwegingen geen achternaam geven en onherkenbaar op de foto, kwam in november 2018 naar Oekraïne.

“Ik kom uit de staat Borno in het noordoosten van Nigeria, waar al jaren conflict is. Er zijn ter­reur­or­ga­ni­sa­ties actief zoals Boko Haram, die de rechten van meisjes inperken. Ik was vastbesloten om onderwijs te krijgen en heb me uit de naad gewerkt om me dat te veroorloven. In 2018 ben ik naar Dnipro in Oekraïne gegaan om internationale economie te studeren.”

“Ik ben nog nooit zo in de war geweest als op de dag dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Ik had geen flauw idee wat ik moest doen en besloot gewoon in mijn woning te blijven. Een Nigeriaanse kennis uit Kyiv is me komen halen. ‘Wil je dood?’ vroeg ze. Toen realiseerde ik me pas dat ik daar weg moest. Via Lviv wilden we naar Polen, maar ze lieten geen Afrikaanse mensen toe in de trein. Drie dagen en nachten heb ik op het station geslapen, er was geen eten, alle winkels waren dicht. Uiteindelijk is het me gelukt een plekje in de trein te bemachtigen.”

“Van Nederland had ik nog nooit gehoord, maar ik voel me hier veilig en thuis. Online heb ik mijn opleiding afgemaakt en ik ben gaan werken als schoonmaker in een hotel. Nu ben ik receptioniste. Toen ik net in Amsterdam was, keek ik weleens naar het IJ en dacht: ik kan er ook een einde aan maken.”

“Het gaat inmiddels beter, al slaap ik slecht en maak ik me zorgen over wat er na 4 september gebeurt. Ik wil in beroep gaan tegen het besluit van de overheid. Nederland heeft veel voor ons gedaan, ik werk en betaal belasting, en ik geloof dat ik bij kan blijven dragen aan de samenleving. Asiel aanvragen kan ook, maar dat is een gok. Ik weet dat ik depressief word als mijn leven weer tot stilstand komt.”

‘Ik heb al zes maanden verspild door de oorlog, dat wil ik niet nog een keer’

Pramod Kumar Vesma. Beeld Hanna Hrabarska

Pramod Kumar Vesma (42) uit India, kwam in september 2021 naar Oekraïne.

“Ik ben hindoe en mijn vrouw is sikh. Daarom worden ons huwelijk en onze dochter in India niet geaccepteerd. In september 2021 besloten we naar Oekraïne te gaan, waar ik met een werkvergunning aan de slag ging als chef-kok. Ik was ook bezig met het openen van een Indiaas restaurant in Kyiv.”

“De oorlog kwam voor mij uit het niets. Ik sprak wel wat woordjes Oekraïens, maar het nieuws kon ik nog niet goed volgen. Tijdens het vluchten, raakte ik gewond aan mijn been. Ik heb een tijd in een Pools ziekenhuis gelegen. Uiteindelijk kwam ik op vrijdag 15 juli 2022 in Ter Apel aan. Mijn aanmelding werd pas na het weekend verwerkt, maar op maandag 18 juli stopte de Nederlandse overheid met de gemeentelijke opvang van derdelanders. Ik viel tussen wal en schip. Ik had geen geld, geen spullen. Uiteindelijk kwam ik in contact met een advocaat die mij pro bono heeft geholpen. In november wonnen we de rechtszaak en mocht ik blijven.”

“Ik heb drie banen om rond te komen, werk soms wel twintig uur per dag. Ik ben vakkenvuller bij de Albert Heijn, werk in een hotel en in een steakrestaurant. Het is veel, maar ik kan niet anders. Ik probeer zoveel mogelijk geld te verzamelen voor 4 september. Het maakt me depressief. Wat ga ik doen als de tijdelijke bescherming stopt? We hebben 28 dagen om hier weg te gaan, maar het zou fijn zijn als we langer de tijd hebben. Ik heb al zes maanden verspild door de oorlog, dat wil ik niet nog een keer. Teruggaan kan niet, wij worden door ons huwelijk niet meer geaccepteerd.”

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.