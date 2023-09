De opmars van pekelvlees, het betere koeienbestaan en 248 manieren om vegetarisch Japans te eten

Kees van Unen verzamelt de smakelijke nieuwtjes en pikante geheimen van de stad.

Nasmaak

Pekelvleesrevival

Bij JWO Lekkernijen verkopen ze het nog ruimschoots, maar de populariteit ervan is tanende: pekelvlees. Een relikwie begint het te worden, uit tijden met een ander smaakprofiel. Voor wie het niet meer weet of nooit geweten heeft: pekelvlees is runderborststuk, ingewreven met zout, suiker en salpeter, gekoeld en vervolgens zo’n twee weken gebadderd in pekelwater. Langzaam garen en dan ben je er.

Klassiek is de combinatie met gekookte runderlever en ruim peper en zout: een broodje halfom. Half pekelvlees, half runderlever dus, en tevens een bekende Joodse uitdrukking: ‘Het is een broodje halfom’ – als het zowel het één als het ander zou kunnen zijn. Opsteker voor de liefhebber: de oer-halfom is sinds kort weer te krijgen nu de broodjes van Sal Meijer een comeback hebben gemaakt in het koosjere foodcourt in Amstelveen, naast het Adagio-hotel. Revival of laatste stuiptrekking? Laat dat een broodje halfom zijn.

Omfietsadresje

De lieve kudde

Prachtig beeld: elke lente wordt een kudde koeien met de koeboot naar het Ilperveld gevaren. Gedwee, nieuwsgierig en goed­geluimd op weg naar hun zomerverblijf. Daar staan ze nu, omringd door water, een overzichtelijk bestaan van het groenste, kruidenrijke gras en Hollandse luchten.

“Black Angus-runderen zijn lieverds,” vertelt Cindy Hardebol (24) van Natuurboerderij Hardebol. “Maar ook ontzettend lekker vlees vanwege de marmering: de lijntjes vet die erdoorheen lopen. Die houden de smaak vast en maken het zo mals.” Want zo is het ook weer: de koeien van Hardebol hebben een subliem, maar eindig koeienbestaan. Eens in de zoveel weken gaat er eentje naar de slacht.

Voor de boerderijwinkel betekent dat nieuwe voorraad: burgers, bavette, ribeye, tong – de hele koe. Haar vriendinnen zomeren verder tot de koeboot weer komt in de herfst. Dan gaan ze op stal, de lieverds.

Wat? Black Angus-biefstuk

Waar? Natuurboerderij Hardebol, Kanaaldijk 28, Landsmeer

Prijs? €8,09 (ongeveer 300 gram), verpakt per twee

Tamtam

• Na zeven jaar sluit niet alleen de club, maar ook het restaurant en café van De School. In december dicht, definitief.

• Sterrenrestaurant The White Room (Krasnapolsky) heeft een nieuwe Portugese hoofdsommelier met een klinkende naam: Frederico Vaultier Parain de Figueiredo.

• Dennis (ex-chef bij Visaandeschelde) en Gabriëlle (twintig jaar Amstel Hotel) Koopmans beginnen deze week restaurant SEAson in het Arsenaal in Naarden.

Kookboek

Het is even zoeken tussen de rauwe vis, maar voor vegetariërs kan Japan ook een eldorado zijn. Tempura van selderij, peper gevuld met aardappelsalade en zo nog 248 andere recepten, aangevuld met expertise over Japanse ingrediënten, de cultuur, rituelen en tradities.

Nancy Singleton Hachisu: Japan - het vegetarische kookboek, €49,99