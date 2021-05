De opmars van de culinaire wandeling: de leukste per stadsdeel

11-Take it away-wandeling.

1. 11-Take it away

Jordaan/West

Een aanrader voor wie van keuzevrijheid houdt. Bij de 11-Take it away-wandeling staan elf horecazaken klaar om je met korting te voorzien van hapjes en drankjes. Niet alleen voor eten en drinken wordt gezorgd, bij de routekaart horen quizvragen om de wandeling wat aan te kleden. Het uitje is te reserveren voor vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 20.00 uur.

Prijs: 3 euro + deals bij aangesloten horeca

Kaartje kopen: de-stadswandeling-020.myshopify.com, vanaf woensdag 18.00 uur

2. Vrijmipro

De Pijp

Met al dat thuiswerken en de dichte horeca is ook de vrijmibo gesneuveld. De Vrijmipro is een prima alternatief. Deze culinaire wandeling bestaat uit een proeverijtje in De Pijp met minimaal vijf deelnemende restaurants. De lengte van het ommetje is 3 kilometer; ideaal voor de minder sportieve Amsterdammer die gewend is zich vol te laten lopen op de barkruk. Elke vrijdag tussen 12.00 en 18.00 uur.

Prijs: 30 euro

Kaartje kopen: www.tastywalks.nl

3. Wijnspijs

Verrassing

Wie zich compleet wil laten verrassen is bij de Take Away Wandeling van Wijnspijs aan het goede adres. Bij deze culinaire wandeling kun je namelijk op het Javaplein belanden maar ook bijvoorbeeld in de Haarlemmerstraat. Iedere keer staan weer andere restaurants en bijbehorende gerechtjes op het programma. Welke vijf voor jou zijn uitgekozen, weet je niet van te voren. In welke volgorde je ze komt ophalen is aan jou. De wandeling is uit te smeren over het gehele weekend. De lengte ligt rond de 5 kilometer.

Prijs: 33 euro

Kaartje kopen: www.wijnspijs.nl

4. Lobster Walk



Grachtengordel

Als je weet wat je lekker vindt, hoef je niet verrast te worden. Deze Lobster Walk geeft wat het belooft: kreeft. En ook oesters. Verspreid over de Amsterdamse grachten staan de zeevruchten op zeker vier plekken klaar en daarnaast kan op een dessert worden ­gerekend. De route is even begrensd als de menukaart: 3,5 kilometer lang en beperkt tot de grachten.

Prijs: 40 euro

Kaartje kopen: www.tastywalks.nl

Noord scoort-wandeling.

5. Noord Scoort

Noord

Wie delicatessen wil ontdekken aan de noordzijde van het IJ, moet wel over een redelijke conditie beschikken, want deze route is 9 kilometer lang. Daar staan dan zes culinaire tussenstops tegenover. Waar je precies heen gaat en wat daar klaarstaat, is op het moment van boeken nog een verrassing. De wandeling is te reserveren voor zaterdag of zondag (tussen 12.00 en 18.00 uur).

Prijs: 36 euro

Kaartje kopen: www.tastywalks.nl

Go West-wandeling.

6. Go West

(Nieuw-)West

Ook de Go West-wandeling begeleidt je het centrum uit. Bij zes restaurants is een klein hapje op te halen. De route is niet van tevoren uitgestippeld, maar moet zelf worden uitgevogeld. De lengte zal rond de 5 kilometer liggen. Het Rembrandtpark en Vondelpark zijn volgens de organisatoren goed in het culinaire ommetje in te passen. Op zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur, op zondag tot 19.00 uur.

Prijs: 36 euro

Kaartje kopen: www.tastywalks.nl

Feestelijke lente-wandeling.

7. Feestelijke Lente

Oost/Centrum

Deze wandeling werd met Pasen ­eenmalig aangeboden, maar wegens succes kan ie nog steeds worden gelopen. De route voert langs het Oosterpark en de Amstel en door een stukje Centrum. De aangesloten horecazaken – die zich kenbaar maken na het boeken – zijn iets luxer, feestelijker en duurder dan de 11-Take it away-wandeling van dezelfde organisator. Het ommetje duurt zo’n 1,5 uur, maar neemt door de culinaire stops ­ongetwijfeld langer in beslag.

Prijs: 3 euro + deals bij aangesloten horeca

Kaartje kopen: de-stadswandeling-020.myshopify.com, vanaf woensdag 18.00 uur

8. ClubWalk

Centrum

Voor de ultieme feestbeesten is er de ClubWalk. Deze wandeling voert je in 5000 stappen langs vijf nachtclubs, zoals Supperclub en Escape. Bij elke stop mogen tweetallen zich kort over de dansvloer bewegen, om even te ruiken aan het zo gemiste nachtleven. Elk dansje wordt beloond met een cocktail (of mocktail, voor wie geen alcohol wil) en bij twee zaken ook met een hapje. Van 12.00 tot 20.00 uur in het weekend.

Prijs: 47,50 euro

Kaartje kopen: www.clubwalk.nl/tickets

9. Disco Pontjestour

Centrum/Noord

Culinaire wandelaars mogen soms best een beetje valsspelen. Een gedeelte van de Disco Pontjestour wordt – jawel– per pont afgelegd. Een van de tussenstops is een tot silent disco omgetoverd terras, waar deelnemers in tijdslots kunnen dansen. Bij andere horecazaken kun je snacken met ­korting. De route staat gepland in het weekend van 15 en 16 mei, bij succes wordt gekeken of in opvolgende weekenden iets vergelijkbaars kan worden georganiseerd in een andere buurt.

Prijs: zo’n 10 euro + deals bij aangesloten horeca

Kaartje kopen: de-stadswandeling-020.myshopify.com, vanaf woensdag 18.00 uur