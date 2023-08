De opkomst van ‘pet sitting’ à la Airbnb: baasje op vakantie, gratis huis voor de oppas

‘Pet sitting’ is hot. Mensen staan in de rij om via Airbnb-achtige platforms op huisdieren te passen. Het is een win-win-winsituatie: baasjes kunnen op vakantie, de viervoeters blijven in hun vertrouwde omgeving en de oppas krijgt een gratis verblijf – en soms zelfs een vergoeding.

Kunnen Zara en Zorro bij vrienden terecht? En Amir dan misschien bij de buren? Of toch naar een pension? Somicha Bouzitoun (48) was helemaal klaar met het geregel voor ze op vakantie of een weekendje weg kon. Ze meldde zich aan bij TrustedHousesitters, een website waarop dierenoppassers en baasjes elkaar vinden. Oppassers bieden hun service gratis aan, in ruil voor een gratis verblijf in het huis. Bouzitoun: “Ik vind het stukken fijner dan het geleuter van zoeken naar oppasadressen.”

Sinds dit voorjaar heeft ze vier oppassers in haar huis in Noord ontvangen. Van jongeren tot gepensioneerde echtparen: mensen passen maar al te graag op Bouzitouns Perzische kat, nieuwe Maine Coonkater en golden retriever-huskymix. “Binnen een dag heb ik minstens tien reacties. Vroeger zocht ik een oppas vóór ik een vakantie boekte, nu kan dat andersom.” In Amsterdam zit je in een luxepositie, merkt ze. “Het is ook wel een feestje: een huis met een tuin, op tien minuten loopafstand van het centrum.”

Somicha Bouzitoun: Beeld Hilde Harshagen

Aan de hand van profielbeschrijvingen en referenties kiest Bouzitoun de geschikte kandidaat uit de aanmeldingen. Eerst hebben ze mailcontact, daarna volgt ‘op z’n minst’ een videogesprek. “Niet iedereen vindt het prettig om vreemden in hun huis te laten, maar vertrouwen moet je geven en nemen.”

Bij TrustedHousesitters betalen huisdiereigenaren én oppassers voor een lidmaatschap, beginnend vanaf 119 euro. Daarmee hebben ze een jaar lang toegang tot oppasadressen of oppassers van over de wereld. Combineren kan ook, vanaf 179 euro per jaar. Zo paste Bouzitoun vorig jaar tijdens de verbouwing van haar huis vijf weken op een hond in Spanje. Haar eigen hond Amir ging mee. “Dat was hartstikke leuk, en ik heb nog steeds contact met die mensen.”

Snuiten in de hoofdrol

Wie een kijkje neemt, ziet dat er op het grootste platform voor pet sitting bijna vijfhonderd Amsterdamse oppassers geregistreerd zijn. À la Airbnb hebben baasjes met een oppasadres in de aanbieding – gemiddeld zo’n vijftig in de stad – foto’s toegevoegd aan de advertentie. Maar tussen de foto’s van slaapkamers, eetkamers en planten (‘die af en toe water moeten krijgen’) verschijnen al snel snuiten, poten en vachten. Zij zijn duidelijk de hoofdrolspelers.

Micaela Castro: ‘Ik woonde in mooie huizen, met mooie keukens én een leuke hond of kat als gezelschap, maar ik betaalde nul euro huur.’ Beeld Hilde Harshagen

Wie een huisoppasser zoekt voor een dier in Amsterdam hoeft, zoals Bouzitoun, niet lang te wachten. De meeste advertenties staan al snel op ‘reviewing’, wat betekent dat er al genoeg gegadigden zich hebben gemeld.

Een oppas aan huis is niet alleen fijn voor de baasjes, maar ook voor viervoeters is het een fijne vakantieoplossing, weet Elisabeth Groot (51), hondengedragstrainer en eigenaar van Duco Hondenschool. “Dat is vaak het relaxtst voor een hond. Het zijn gewoontedieren. Als je die in een andere omgeving zet, vinden ze dat niet prettig, zeker als ze ook zonder hun baas zijn.”

Haar eigen honden, wheaten terriër Duco en lakelandterriër Otje, neemt ze het liefst mee op vakantie. “Maar als ik bijvoorbeeld op vliegvakantie ga, zorg ik dat er mensen in mijn huis zijn die op ze passen. Vaak mijn ouders, zodat de honden in de thuissituatie zijn.”

Ook Bouzitoun kiest om die reden voor een oppas in huis. Soms voor een lang weekend, soms voor een paar weken. “Mijn huisdieren zijn heel makkelijk, die willen gewoon gezelligheid. Maar ik vind het niet netjes om de dieren uit hun leefomgeving te rukken, zeker de katten.”

Oppassers voorziet ze van een opgeruimd huis, wat lekkers in de koelkast en allerlei handleidingen: hoe laat de dieren eten, waar ze op moeten letten, wie ze kunnen bellen als er iets is en bij welke dierenarts ze terechtkunnen. En tijdens de vakantie is er geregeld contact. Het gepensioneerde oppaskoppel, bijvoorbeeld, stuurde haar foto’s van de dieren. “Ze reisden met een camper door Europa en ze vonden het heerlijk om in mijn huis even tot rust te komen.”

Zakcentje

Via TrustedHousesitters krijgen oppassers niet betaald voor hun werk. Via organisaties als Rover, Pawshake en Petbnb kan dat wel. Zo vraagt Natasha van Hoek (27) 45 euro per nacht, en 15 euro voor een uitlaatrondje. Ze groeide op in Kenia, omringd door acht honden, een kat en kippen, maar woont nu in een appartement in Amstelveen. “Vanwege het ruimtegebrek wil ik geen hond, maar ik hou enorm van dieren.” Dagelijks laat ze labrador Juno uit en maandelijks past ze twee tot vier nachten op aan huis. Dat doet ze als hobby, naast haar fulltimebaan als constructief architect.

Het is dus wel een betaalde hobby: “Ik wil dat dieren in hun eigen, comfortabele omgeving kunnen blijven,” zegt Van Hoek, “daar help ik graag aan mee. Maar tijdens het oppassen moet je je leven aanpassen aan het ritme van de dieren. Sommige honden kunnen nog geen drie uur alleen zijn, dus daar ben je aan gebonden.”

De volle prijs ontvangt Van Hoek niet, want hoewel deze websites geen lidmaatschapsgeld vragen, rekenen ze wel commissie voor hun bemiddeling. Bij Rover leveren oppassers 20 procent in en betalen baasjes 11 procent boven op de prijs. Pawshake rekent 19 procent en Petbnb houdt, afhankelijk van de ervaring van de oppasser, 6 tot 15 procent van het oppasgeld.

Echte teddybeer

Ook Micaela Castro (23) krijgt via Rover niet de volle nachtprijs van 30 euro voor het oppassen op de tweejarige maltipoo Kiev (een kruising tussen een maltezer en een poedel). Sinds ze haar eigen appartement in de Jordaan heeft, verwelkomt ze oppashonden en -katten het liefst bij haar thuis. Kiev blijft twee weken. “Hij is een echte teddybeer, gisteravond hebben we elkaar in slaap geknuffeld.”

Toen ze nog met huisgenoten woonde, paste Castro via TrustedHousesitters weleens gratis op dieren in Amsterdam, zodat ze ‘een pauze kon nemen van het normale leven’. Wie het slim aanpakt, kan door op te passen zelfs huurvrij leven, merkte ze vorige zomer. “Ik heb mijn kamer onderverhuurd en anderhalve maand lang paste ik aan één stuk door op. Ik woonde in mooie huizen, met mooie keukens én een leuke hond of kat als gezelschap, maar ik betaalde nul euro huur.”

Gratis oppassen aan huis in Amsterdam doet ze bijna niet meer. Het platform gebruikt ze vooral nog voor gratis vakantieverblijven in het buitenland. In juni paste ze een week op Fløf, een grijswitte kat in Kopenhagen, kerst (en de drie maanden daarvoor) vierde ze met oude labradordame Sky in een villa op het Caraïbische eiland Nevis en in de Verenigde Staten – waar ze opgroeide – paste ze op huisdieren voor gratis citytrips. “Na drie dagen heb je de lidmaatschapskosten er al uit.”

Een dagje wennen

Of de Amsterdamse honden en katten deze zomervakantie naar een pension of vrienden gaan, of een tijdelijk baasje in huis krijgen: hét succesingrediënt voor een prettige vakantie is tijd om te wennen, zegt gedragstrainer Groot. “Als een hond nog nooit in een bepaald kennel is geweest en dan ineens een paar weken moet, kan dat naar zijn. Hetzelfde geldt voor oppassers. Voor het emotionele welzijn van honden is eerst een dagje of een nachtje wennen het beste.”

Oppasser Van Hoek plant daarom met elk nieuw oppasdier een kennismaking in. “Ik vind het belangrijk om te zien hoe we op elkaar reageren en ik wil weten hoe de baas is. Daarmee voorkom je een hoop problemen.” Inmiddels zijn er zes baasjes die standaard bij Van Hoek aankloppen. Die honden bezorgt ze met veel liefde een prettige vakantie. “Op deze manier heb ik toch honden om me heen, en het is een fantastische manier om dieren en hun families te helpen.”