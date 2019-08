De oorlog in Nederlands-Indië verdient meer aandacht

Het is de herdenking die er een beetje bijhangt. De Nationale Indiëherdenking wordt niet live op televisie uitgezonden. Er is een moment van stilte bij het monument in Den Haag, maar de rest van Nederland dendert op dat tijdstip gewoon door. In het achtuurjournaal was gisteren voor het onderwerp exact tweeënhalve minuut ingeruimd.

Eerder op de avond presenteerde Jeroen Overbeek een thema-uitzending. Hij had twee gasten aan het water van de Scheveningse Bosjes: dichteres Ellen Deckwitz en ­acteur/onderzoeker Thom Hoffman. De laatste was, ­hoewel zeer betrokken, voor het eerst bij de herdenking. De reden was prozaïsch: hij was meestal op vakantie.

Hoffman noemde het gebrek aan interesse ‘een gat in onze cultuur’. Hij betoogde dat we in ons land ‘krankzinnig weinig weten’ van de oorlog in Nederlands-Indië. Lips, die zich van zijn middelbareschooltijd weinig lessen over het onderwerp kon herinneren, ging ervoor zitten om die achterstand snel in te lopen.

De twee portretten van voormalige gevangenen van ­jongenskampen – toentertijd knaapjes van tien jaar – ­waren aangrijpend. De twee mannen, nu diep in de tachtig, hadden nadien nooit meer ergens een gevoel van ­veiligheid ervaren.

Toch bleef Lips met vragen zitten. Hoe verliep de strijd op het andere continent ook weer precies? Waarom is 15 augustus de datum van herdenken? En waarom wordt er niet stilgestaan bij de kwalijke rol die Nederland na de ­bevrijding zelf in Indië speelde?

Deckwitz en Hoffman zeiden nog eens dat dit deel van ons collectieve verleden meer aandacht verdient. Het was passend geweest als de NOS meteen de daad bij het woord had gevoegd en meer tijd had ingeruimd dan het halfuurtje dat Overbeek nu op gedragen toon opdiende.

Reageren? hanlips@parool.nl