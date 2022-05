De Ontslagdoos maakt ontslag nemen makkelijker: ‘Als je wil switchen, is dit een goed moment’

Beeld Shutterstock

Is de Ontslagdoos voor de werknemer of werkgever bedoeld?

“Voor de werknemer die ontslag wil nemen. In de doos zitten onder andere een stressballetje – het blijft natuurlijk spannend je baan opzeggen – tips en tricks over hoe je je ontslag indient bij je werkgever en hoe je dat communiceert met de rest van het bedrijf. En een ontslagcactus die je op je oude werk kan achterlaten voor je ex-collega’s als aandenken aan jou.”

Is het dus in feite een how to-kit?

“In zekere zin, maar het is vooral een ludieke actie om mensen aan het denken te zetten: ‘Zit ik nog wel op de juiste plek? Krijg ik wel het juiste salaris? Of wordt het misschien tijd om eens goed om me heen te gaan kijken?’ Het is een duwtje in de rug voor mensen om even te evalueren.”

Waarom is dat nodig?

“Omdat er op dit moment meer banen zijn dan mensen die op zoek zijn naar werk, en dat is ongekend. Er zijn nog nooit zo veel vacatures beschikbaar geweest per baanzoekende. Dat is voor werkgevers erg lastig, maar voor werknemers biedt dat enorm veel kansen. Als je wil switchen, is dit een goed moment. Bovendien is in mei ook de Dag van de Arbeid – een goede maand om eens je baan en je arbeidsvoorwaarden onder de loep te nemen, wat mij betreft.”

Ziet u al een trend ontstaan in mensen die hun baan opzeggen?

“We zien wel dat er meer mensen gebruik zijn gaan maken van de salariswijzer-tool op onze website – die berekent of je wel het juiste salaris krijgt. Ik geloof wel dat steeds meer mensen hun opties overwegen, maar wij vragen nu ook meer aandacht voor die tool, dus de toename in gebruik zou natuurlijk ook daardoor kunnen komen.”

Stel, ik evalueer wat en ik blijk ontevreden. Hoe nu verder?

“Ga nooit blanco een gesprek in met je huidige of nieuwe baas. Verdiep je in jouw branche en wees realistisch over wat haalbaar is qua salaris en arbeidsvoorwaarden, maar weet wat je waard bent en durf ook ‘nee’ te zeggen als je niet krijgt wat je wil. Er zijn kansen genoeg nu – zelfs voor jongeren en freelancers.”