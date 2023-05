De ongrijpbare Embassy of The Free Mind: ‘Ben je ­vertrouwd met Fibonacci en de gulden snede?’

Het wat ongrijpbare museum Embassy of The Free Mind, gebouwd rond een waardevolle boekencollectie, wil dat Amsterdam z’n 17de-eeuwse identiteit herontdekt. Van alchemisten tot vrijmetselarij: ooit was dit een spirituele hoofdstad. ‘Dit is het levenswerk van mijn vader, hij heeft er alles voor gegeven.’

Het is een zaterdagmiddag. Zojuist stond Jozef Ritman (56) nog koffie te schenken in het café, nu staat hij zonder jas voor het 17de-eeuwse pand op de Keizersgracht. Klaar voor de start van een rondleiding. “Er waren wat mensen ziek en het ­personeel moet ook weekend hebben,” zegt Ritman. Het gaat even over de complexiteit van het rooster maken en dat hij, als directeur, op zaterdag eigenlijk altijd zelf de rondleidingen doet.

Tot zover de dagelijkse beslommeringen. Het aardse, het pragmatische. Want in de buurt van Embassy of the Free Mind gaat het al snel over het ongrijpbare van het leven.

Dat begint nog voorzichtig. “Ben je ­vertrouwd met Fibonacci en de gulden snede?” vraagt Ritman, waarna hij wijst naar de kozijnen van het grachtenpand. Die hebben per verdieping een andere maatvoering, vergelijkbaar met de meest harmonieuze verhouding die wordt ­gevonden in de natuur. De sectio divina! Φ = (1+√5)/2! Bron van levenskracht!

Directeur Jozef Ritman, zoon van Embassygrondlegger Joost R. Ritman. Beeld Dingena Mol

Het is slechts een opmaat naar hogere abstractieniveaus. Ritman loopt naar de ingang van de Embassy, die zich tussen zes uit steen gebeitelde goden uit de Romeinse mythologie bevindt – vandaar dat het pand het Huis met de Hoofden wordt genoemd.

Goddelijke energie

Even later, in de tentoonstellingszaal op de eerste verdieping, wijst Ritman op een beeldscherm waarop een documentaire te zien is waarin zijn vader aan het woord komt. “Naast de elementen aarde, water, lucht en vuur hangt er een nieuw element in de atmosfeer. Lange tijd was het onzichtbaar,” zegt Joost R. Ritman, een man in een bruin gestreept pak met een bril met gouden montuur. Hij vouwt zijn grote handen in elkaar. “Deze goddelijke energie werd geheim gehouden, liet zich alleen zien op ceremonies van de universiteit voor de ziel.”

Ehh, wat?

De ‘ambassade van de vrije geest’ is een museum. Tenminste, dat staat op het drukwerk. Het líjkt ook op een museum: er is een balie, de Museumkaart is er geldig, aan de wanden hangen ingelijste afbeeldingen, er is een audiotour en er zijn ­vitrines vol bijzondere boeken.

En toch, het woord museum lijkt ook wat alledaags. Een term die te gewoon is voor deze plek waar afbeeldingen van alziende ogen – al dan niet geplaatst in driehoeken – je overal aanstaren. Het Huis met de Hoofden heeft iets mysterieus, iets geheimzinnigs. Het is een plek met een alchemistische bloementuin waar onder meer wolfskers en doornappel groeien. Respectievelijk ‘zeer giftig ingrediënt van heksenzalf’ en ‘veroorzaakt aan de dood grenzende slaap,’ aldus het informatieblad. Op de wanden van de tentoonstellingszaal staan citaten die de onvoorbereide bezoeker kunnen doen duizelen.

The Rare Book Room, de zaal die niet voor publiek toegankelijk is en de oudste en kostbaarste titels bevat. Beeld Dingena Mol

‘De tijd is als een cirkel waarvan alle punten zo met elkaar verbonden zijn dat je niet kunt zeggen waar ze begint of eindigt,’ staat er op de ene wand. ‘God is een oneindige cirkel waarvan het middelpunt overal is en de omtrek nergens,’ staat op de andere.

Betekent dit dat God de tijd is? Of is tijd de god? Of zijn het twee verschillende oneindige cirkels? En hoeveel oneindige cirkels zijn er dan? Liggen ze naast elkaar, over elkaar, in elkaar? En, eh… kan een ­cirkel eigenlijk punten hebben? Waar gaat dit over?

De uitleg van Ritman geeft een beetje richting. Hij vertelt dat de citaten zijn toegeschreven aan Hermes Trismegistus, de centrale wijsgeer in de hermetische filosofie. “Hoe zit het, hoe werkt het? Het zijn de grote vragen die men tweeduizend jaar geleden ook al had. En Trismegistus ziet dat die goddelijke wereld, het centrum, eigenlijk overal is.”

Vorkjes

Het is het centrale idee achter Embassy of the Free Mind. Dat alles in de natuur is doordrongen van een universele, goddelijke kracht. “In de natuur, in de sterrenstof, in het atoom, in alles,” zegt Ritman. “Het centrum is overal en de omtrek nergens. Alles is met elkaar verbonden.”

Het is ‘inderdaad wel even een denkertje’ zegt Ritman na het zien van een gepijnigde blik. “Maar het is eigenlijk wel heel mooi, als je hem even pakt.” Als je hem wéét te pakken, want, zo zegt Ritman even later: “Dingen met alleen je hersenen pakken gaat natuurlijk nooit.”

Plastic vorkjes. Terug naar iets concreets. Witte plastic vorkjes. Daar begon het mee. De vader van Jozef Ritman, zakenman Joost R. Ritman, maakte vanaf de jaren zestig van zijn bedrijf De Ster een van de grootste fabrikanten van wegwerpbestek ter wereld. Het bedrijf dat ooit was begonnen in een kelder in de Jordaan zorgde voor bestek en servies aan boord van vliegtuigen op een moment dat de burgerluchtvaart onstuimig begon te groeien. De ­miljoenen stroomden binnen, tientallen miljoenen.

De Kleine Zaal waar De Graal van Amsterdam staat, een kunstwerk van de Russische lakminiatuurschilder Oleg An. Beeld Dingena Mol

En dan was er een boek: Aurora, een werk van de Duitse mysticus Jakob Böhme (1575-1624), met een verslag van zijn diepste innerlijke bevindingen over de oorsprong van het alles. Joost R. Ritman kreeg voor zijn verjaardag een keer een 17de-eeuws exemplaar van het boek. Het maakte een onuitwisbare en allesbepalende indruk op hem. Hij werd er zo door gegrepen dat hij alle miljoenen die hij ­verdiende met De Ster gebruikte voor het verzamelen van historische, spirituele boeken. En de miljoenen die hij niet verdiende overigens ook: hij leende geld van de bank om zijn verzameling te kunnen uitbreiden, met aandelen van De Ster als onderpand.

De verzamelwoede van de zakenman uit de Jordaan leidde uiteindelijk tot de Bibliotheca Philosophica Hermetica, een verzameling van zo’n 4500 manuscripten en 17.000 boeken over talloze verschillende spirituele stromingen in de marge van de wereldgodsdiensten. Joost R. Ritman zelf is, net als zijn zoon Jozef, een rozenkruiser – lid van een spirituele beweging, noem het een genootschap, dat ervan uitgaat dat het innerlijke leven meer is dan gedachten en gevoelens.

Kabbala, soefisme en gnosis

Zo ligt in een van de vitrines Utriusque cosmi historia, een boek uit 1621 van de Britse natuurkundige Robert Fludd, aanhanger van de rozenkruisersidealen. Op de opengeslagen pagina staat een afbeelding waarin hij heeft geschetst hoe hij de wereld ziet: als een muziekinstrument – een monochord, opgebouwd uit de kosmos – dat door de hand van een schepper wordt gestemd.

Maar de boekencollectie gaat net zo goed over andere stromingen. Over alchemisten bijvoorbeeld, die geloofden dat goddelijke verborgen geheimen waren te ontrafelen door de natuur te onderzoeken. Of over vrijmetselarij, mystiek, kabbala, soefisme en gnosis – zonder dat daar ­verder een waardeoordeel aan wordt gehangen. Jozef Ritman: “We hebben hier de bronnen en zeggen: kom je eraan laven en doe ermee wat je wil.”

Zijn vader besloot al in de jaren tachtig om van zijn privéverzameling een openbaar toegankelijke bibliotheek te maken. Sindsdien is The Ritman Library, zoals de collectie ook wel wordt genoemd, wereldwijd beroemd. Schrijvers als Dan Brown, onder meer bekend van De Da Vinci Code, hebben inspiratie geput uit de mystieke boeken.

De waarde van de collectie gaat volgens Jozef Ritman richting de 100 miljoen euro. “Mijn vader heeft zestig jaar verzameld. Hier heb je duizenden jaren wijsheid, bij elkaar op een neutrale plek, toegankelijk voor iedereen. Erfgoed, aldus Unesco. Maar ja, wat is dat waard? Wat is zo’n molen bij Kinderdijk waard? Dat gaat ook niet alleen over de bakstenen.”

Tentoonstellingszaal van Embassy of the Free Mind aan de Keizersgracht. Beeld Dingena Mol

Verketterd

Het is dan ook de bedoeling dat de collectie nooit wordt ontmanteld. Joost R. Ritman, inmiddels in de tachtig, heeft in 2016 zijn levenswerk – én het monumentale pand – overgedragen aan een stichting. Vanuit die stichting, waarvan zijn zoon directeur is, is in 2017 Embassy of The Free Mind opgericht. In het beleidsplan staat de ambitieuze missie beschreven: de universele wijsheid voor iedereen toegankelijk en toepasbaar te maken.

Het is een zin die even abstract als concreet is. Yin en yang, zou je kunnen zeggen, de oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit. Het zwart-witte bolletje dat bij iedere yogaschool in de stad te vinden is.

“Ja, oosterse filosofieën. Die kennen we wel in het Westen,” vertelt medewerker Nathalie Koch, terwijl ze aan het werk is in een afgesloten ruimte van de Embassy – The Rare Book Room, met de oudste en kostbaarste titels. Dat oosterse filosofieën hier populair zijn, is ergens opmerkelijk, want er is ook een rijke traditie van spiritualiteit die zijn oorsprong vindt in het Westen. Koch: “Die filosofieën zijn bij het grote publiek uit het zicht geraakt.”

Ze zijn ook lang onderdrukt, door de kerk en de staat. Want dat centrale idee in de boeken van de Bibliotheca Philosophica Hermetica – dat het goddelijke in alles en overal terug te vinden is – stuitte tegen de borst van de machtige godsdiensten, die claimden dat er ergens een wezen was met het monopolie op al het goddelijke, en dat een tussenpersoon nodig was. Andere ­theorieën waren ondermijnend, wie ze opperde werd verketterd. De exemplaren in de collectie zijn de exemplaren die destijds níet op de brandstapel zijn beland.

En als de collectie ergens thuishoort, is het in Amsterdam, aldus Ritman. “In de 17de eeuw was deze stad de boekhandel van Europa.” Hier werden die verboden boeken gedrukt. De 17de-eeuwse stad was een culturele vrijhaven, een plek voor vrije denkers – het maakte men hier niet uit met wie ze handel dreven. Het leidde tot een diverse stad vol dwarsdenkers.

“Amsterdam is de triomf van het verzet tegen kerk en staat,” zei Joost R. Ritman ooit over waarom zijn collectie hier zo goed past. “Amsterdam was de spirituele hoofdstad.”

Een van de doelen van de Embassy is dat Amsterdam zijn 17de-eeuwse identiteit herontdekt. Dat gaat gestaag – hoewel in de coronajaren het aantal bezoekers zakte van negen- naar zo’n vijfduizend per jaar. Maar loop rond in het gebouw en vooral de vele jonge bezoekers vallen op, bladerend door de boeken in de bibliotheek.

De leeszaal. Beeld Dingena Mol

‘Vermaatschappelijkt’

Vanuit de familie wordt het museum nog wel ondersteund. En naast Jozef lopen er nog een paar andere Ritmans rond in de Embassy. Maar het doel is dat de bibliotheek in de Amsterdamse gemeenschap wordt verankerd.

“Dit is het levenswerk van mijn vader. Hij heeft ervoor gevochten, heeft alles gegeven wat hij had. Maar nu moet het ‘vermaatschappelijkt’ worden,” zegt Ritman. “Ik zit als zoon van mijn vader eigenlijk in een scharniermoment. Het is niet meer van de familie, maar ook nog niet helemaal van de wereld. Dat is de uitdaging met het team, om die ondersteuning in de maatschappij te zoeken.”

Te beginnen met het zoeken van financiering voor de renovatie van de tweede en derde verdieping, die nog helemaal leeg zijn. Daar moet de museumbeleving worden uitgebreid, want die is nu nog beperkt. Centraal staat nu vooral het openbare deel van de bibliotheek, waar zo’n 3500 boeken staan, gedrukt na 1900, die vrij te raadplegen zijn.

In die bibliotheek schijnt de koele ­lentezon door de stoffige ramen; het licht valt op een van de vele uitgaven van ­Aurora – het boek van Böhme waar dit alles mee begon. Toch even doorbladeren naar de laatste pagina, op zoek naar de conclusie.

Maar helaas. Er is geen olifantenpaadje naar universele wijsheid. Er zijn geen concrete antwoorden. ‘Hoofdstuk XXVII’ staat bovenaan de pagina, met daaronder de mededeling dat het boek nooit is afgerond. ‘Daar de storm het heeft afgebroken, is het niet klaar gekomen. Intussen is het dag geworden, zodat het morgenrood voorbij is. En sedert die tijd is aan de dag gewerkt!’ staat in de laatste alinea van Aurora.

Geen idee wat dat precies betekent. Een ‘Ehh, wat’ roept het ook niet meer op. In iedere hoek van Embassy of The Free Mind kom je in aanraking met dit soort pogingen er iets van te maken. Zo wordt binnen duidelijk dat mensen al duizenden jaren proberen het ongrijpbare te begrijpen, ­terwijl buiten de zon glinstert op het grachtenwater – nog steeds ongrijpbaar als altijd.